KLA Essen: Heisingen geht mit Riesenschritten in Richtung Bezirksliga

Zwölf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, dem Ermessen nach ist der Heisinger SV in Gruppe 2 der Kreisliga A in Essen nicht mehr einzuholen. Der 4:0-Sieg gegen Fortuna Bredeney verdeutlichte einmal mehr die Kräfteverhältnisse.

Ganz so deutlich führt Rot-Weiss Essen in Gruppe 1 das Feld nicht an, gab sich gegen den Essener SC Preußen mit einem 7:0-Kantersieg keine Blöße. Der SC Frintrop hält auch Schritt und besiegte das Tabellenschlusslicht Ballfreunde Bergeborbeck mit 5:0.