KLA: Es läuft wieder beim Titelanwärter

Abdelilah Syah von Türk Gücü Rüsselsheim (links) spielt vor dem Bauschheimer Max Diefenbach den Ball. – Foto: Andre Dziemballa

Kreis Groß-Gerau. Es läuft wieder beim Titelanwärter: Mit einer torreichen zweiten Halbzeit fuhr A-Ligist Türk Gücü Rüsselsheim ein 6:0 über Bauschheim nach Hause und kann bei drei Nachholspielen die Tabellenführung deutlich ausbauen. Doch bleiben die Verfolger auf Kurs. Nauheim gewann 6:2 in Walldorf. Die SSV Raunheim holte schon den siebten Sieg in Folge.

Nach nur einem Punkt aus den vorherigen beiden Spielen war Türk die Verunsicherung in der ersten Halbzeit noch anzumerken. „Da haben wir wieder viele Chancen vergeben, trafen zweimal den Pfosten und einmal die Latte. Aber dann haben wir es viel besser gemacht“, freute sich Trainer Özden Celik kurz nach der Pause über einen Doppelschlag von Ömer Koc zum 2:0. Bis zum Schluss spielte seine Elf noch einen klaren Sieg heraus. Tore: 1:0, 2:0 Koc (50., 52.), 3:0 Baytemür (67.), 4:0 Erdinc (70.), 5:0 Koc (74.), 6:0 Bajwa (90.+1).

„Nauheim hat verdient gewonnen und war effizienter vorm Tor, aber das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wieder“, meinte RW-Coach Predrag Prodanovic, der eine ausgeglichene erste Hälfte sah. Zwar fiel direkt nach der Pause das 0:3. Doch kämpfte seine Elf unbeirrt weiter und kam auf 2:3 heran. Wenig später gab es eine Rote Karte. „Dann war es schwierig für uns“, so Prodanovic. In den letzten zehn Minuten machte Pascal Deanovic alles klar. Tore: 0:1 Simon (38.), 0:2 Horneck (40.), 0:3 Deanovic (46.), 1:3 Kiss (56.), 2:3 Heidenreich (60.), 2:4, 2:5 Deanovic (82., 85. FE), 2:6 Hamadouche (90.+2). Rot: Okcür (RW/67.).

„Raunheim hat richtig gut gespielt und verdient gewonnen“, zollte SG-Trainer David Ulrich den Gästen Respekt. „Wir haben ordentlich verteidigt, kamen aber nur zu wenigen Torabschlüssen.“ Oualid Kadi gelang mit einem Freistoß die frühe Führung der Gäste. Tore: 0:1 Oualid Kadi (15.), 0:2 El Massaoudi (49. FE), 0:3 Nadir Kadi (72.).

Nach der schwachen Leistung am Donnerstag bei Hillal fuhr Bischofsheim diesmal souverän den Sieg nach Hause. „Das geht auch in dieser Höhe voll in Ordnung“, hob Frank Schock vom SV 07 hervor. Dabei traf Elyas El Youssfi im Alleingang zum 3:0 und setzte nach dem 4:0 von Hatim Chennouf am Ende noch sein viertes Tor drauf. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 El Youssfi (16., 40., 66.), 4:0 Chennouf (68.), 4:1 Behnke (77.), 5:1 El Youssfi (89.).

„Das hätte den Chancen nach klar für uns ausgehen müssen“, haderte Concordia-Coach Hamza Elezovic mit dem Abschluss und sah „kein gutes Spiel“ seiner Elf. Pascal Sattler scheiterte beim Stand von 1:0 bei einem Strafstoß an Gästekeeper Maurice Gabler, doch Marcel Eckhardt sorgte mit drei Toren für eine 3:1-Führung. Klein-Gerau kam dann kampfstark zum Ausgleich, doch Sattler gelang spät noch der glückliche Siegtreffer. „Klein-Gerau hätte einen Punkt verdient“, räumte Elezovic ein. Tore: 1:0, 2:0 Eckhardt, (9., 54.), 2:1 Rothenburger (56.), 3:1 Eckhardt (58.), 3:2 Maouch (61.), 3:3 Aiuto (74.), 4:3 Sattler (89.).

Auch wenn das Ergebnis klar ausfiel, waren die beiden SG-Trainer Rino Bauso und Tom Schmuck nicht unzufrieden. „Wir haben das gut gemacht, hatten viele Spielanteile, viel Ballbesitz und einige gute Chancen. Aber es fehlte uns die Durchschlagskraft nach vorne“, meinte Bauso. Tore: 0:1 Bouazzati (33.), 0:2 Attia (47.), 0:3 Schmitt (87.).

Dritter Sieg in Folge für den SC Opel. Dritte Niederlage hintereinander für Mörfelden. „Wir haben aktuell viele Ausfälle, und es fehlt die Spannung bei uns“, bedauerte SKV-Coach Saha Maau. „Das war aber ein ausgeglichenes Spiel und hätte auch unentschieden ausgehen können.“ Tore: 0:1 Langer (53.), 1:1 Mohamad (69.), 1:2 Cicek (70.), 1:3 El Fanoui (72.), 2:3 Dautovic (81.).

„Wir waren die bessere Mannschaft. Das hätten drei Punkte für uns sein müssen“, fand Hillal-Coach Samir Blaut, der mit seiner Elf zur Halbzeit im Donnerstagsspiel 2:1 vorne lag. „In der zweiten Halbzeit konnten wir drei dicke Chancen nicht nutzen und kriegen das 2:2 durch einen Foulelfmeter, der keiner war“, ärgerte sich Blaut. Elyas El Youssfi traf für die Gäste noch zum glücklichen Sieg. Tore: 1:0 Sadiki (37. FE), 1:1 Capan (45.+4), 2:1 Ali (45.+6), 2:2, 2:3 El Youssfi (56. FE, 78.). Gelb-Rot: Sadiki (Hillal/90.+4).





