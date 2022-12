KLA: Ein ganz großer Schritt nach vorne

Mit einem Sieg gegen Erbach könnte Brensbach zur A-Liga-Spitzengruppe aufschließen.

ODENWALDKREIS. Acht Siege, eine Punkteteilung: Die SSV Brensbach ist in der Kreisliga A Odenwald die Mannschaft der Stunde. In der Tabelle kletterten die Gersprenztaler bis auf Rang vier. Am Sonntag (14 Uhr) könnte der Klub noch näher an das Führungstrio herankommen. Grundlage dafür wäre ein Heimsieg gegen die FSV Erbach.

Die große Frage ist zunächst einmal, werden die Kreisstädter erneut Aufstellungssorgen plagen? Eine erneute Spielabsage mit Wertungssieg für Brensbach kann sich die FSV eigentlich nicht leisten. Eine weitere Absage nach der Winterpause würde das Aus für die FSV bedeuten. Im Hinspiel begegneten sich die beiden Teams auf Augenhöhe, als ein später Ausgleichstreffer der SSV für eine Punkteteilung sorgte. Doch die Verhältnisse haben sich völlig geändert: Die SSV hat gezeigt, dass sie durch die Neuzugänge aus höheren Spielklassen noch einmal einen großen Schritt nach vorn realisiert hat. Vater des Erfolges Trainer Michele Rodemer, der nach Auffassung von Abteilungsleiter Thomas Kerz einen „Riesenjob“ macht. Der eine Einheit geformt habe, die auch taktisch jederzeit auf dem Platz auf den Gegner reagieren kann. SSV will Erbach nicht unterschätzen Exemplarisch dafür war der 2:1-Erfolg der SSV beim Meisterschaftsfavoriten TSV Günterfürst vergangenen Sonntag, wo das gut organisierte Defensivspiel ausschlaggebend für den Überraschungssieg war. Justin Vaupel und Sven Kleiser in der Innenverteidigung und Joshua Beck sowie Lars Fornoff auf den Außenpositionen haben einen guten Job erledigt, den Günterfürstern nicht viel gestattet. „Bei uns stimmt auch die Kommunikation und Verständigung auf dem Platz“, sagt Kerz. Und natürlich das schnelle Umschaltspiel hat die SSV in den letzten Wochen so erfolgreich gemacht. Bei aller Freude über diese Entwicklung warnt der Abteilungsleiter vor der nächsten Aufgabe gegen eine im Abstiegskampf befindliche Mannschaft aus Erbach: „Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Erbach war im Hinspiel sehr effizient, produzierte starke Standards und ist brandgefährlich. Zudem war das Selbstbewusstsein bei der FSV sehr ausgeprägt. Mehrere Spieler bringen ja auch die Erfahrung und die individuelle Klasse aus höheren Spielklassen mit.“ Trotzdem sollte Brensbach mit einer engagierten und konzentrierten Vorstellung auch das zehnte Spiel hintereinander erfolgreich bestreiten. Und dennoch: Die FSV Erbach gewann in Günterfürst, und schon alleine deswegen ist diese Mannschaft in guter Tagesform für jeden Gegner eine Gefahr.