KLA Duisburg: Viktoria Buchholz ist erster Tabellenführer

Viktoria Buchholz übernimmt die Tabellenführung. – Foto: Roberto Parolari

Die Sommerpause ist Geschichte, der Ball rollt wieder. In der Kreisliga A1 Duisburg heißt der erste Tabellenführer Viktoria Buchholz. Der Absteiger aus der Bezirksliga untermauerte seine Ambitionen beim 8:2-Erfolg über die zweite Mannschaft des Mülheimer SV gleich eindrucksvoll. Auch die GSG Duisburg zeigte beim 5:4 beim SC Croatia Mülheim eine gute Offensivleistung.

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So lief der Spieltag der Kreisliga A1 Duisburg

Den Auftakt in die Saison bestritten der DSC Preußen und der SV Wanheim 1900 im Traditionsduell. Früh brachte Muhammed Özdogan die Gäste dabei in Führung, die der SVW auch bis weit in die zweite Halbzeit verteidigen konnte. Zum Sieg sollte es letzten Endes aber nicht reichen. 20 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit traf Henry Herzmann zum 1:1-Endstand.

Nichts zu holen gab es für den FC Taxi bei der Heim-Premiere der neuen Saison gegen den SV Heißen. Der Gast aus Mülheim ging durch einen Treffer von Lukas Roman kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (42.). Kurz vor dem Ende der Partie gab es mit dem 2:0 von Abdullah Alsaho die Entscheidung.

Im Süd-Derby behielt die SG Duisburg-Süd mit 2:1 gegen ETuS Bissingheim die Oberhand. Maximilian Broda (47.) und Dauerbrenner Osman Sahin (68.) trafen für die SGD, der späte Anschlusstreffer für die Eisenbahner ging auf das Konto von Yves Stedron.

In die Hose ging der Saisonauftakt für die TuS Mündelheim. Vor heimischem Publikum gab es am ersten Spieltag eine 0:2-Pleite gegen den 1. FC Styrum. Kaan Atik (73.) und Robin Matthay (86.), trafen für die Gäste und brachten diese in der zweiten Hälfte auf die Siegerstraße.

Eine klare Angelegenheit war der 4:1-Erfolg von TuSpo Saarn gegen den SV Duissern. Jannis Stedter (14./48.) und Simon Sander (42./77.) trugen sich jeweils doppelt in die Torschützenliste ein. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte Moritz Kerlen, der damit aber keine Aufholjagd einleiten konnte.

Nur 70 Zuschauer fanden den Weg auf die Sportanlage des SC Croatia Mülheim und sie kamen in den Genuss einer Partie, die deutlich mehr Fans am Seitenrand verdient gehabt hätte. Zunächst erzielte Stipe Maretic das 1:0 für die Hausherren (18.), dann kippte das Geschehen. Noch vor der Pause drehte die GSG Duisburg eindrucksvoll das Spiel und lag zur Halbzeit nach Toren von Timur Tan (21.), einem Doppelpack von Marius Nagel (35./37.) und einem Treffer von Luca Perrone (39.) klar mit 4:1 vorn. Nach dem Seitenwechsel scheiterte zunächst Maretic vom Elfmeterpunkt (50.), um wenig später doch noch den Doppelpack zu schnüren (68.). In der Schlussphase schien die Entscheidung gefallen zu sein, als Nagel mit seinem dritten Treffer auf 5:2 stellte (86.), doch die Nachspielzeit hatte es noch einmal in sich. Nico Nottelmann (90.+6/FE) und Alessio Ingressia (90.+7) brachten die Hausherren noch bis auf 4:5 heran. Mehr war am Ende aber nicht mehr drin.

Den höchsten Sieg des Tages konnte Viktoria Buchholz für sich verbuchen. Mit 8:2 setzte sich die Mannschaft gegen den Mülheimer SV II durch und beendete damit den Spieltag als Spitzenreiter. David Polanetzki (5./45.+2), Lars Mrozek (10./78.), Diar Shindi (23.), Tobias Eickmanns (25.), Arda Civelekoglu (48.) und Mahmoud Al-Khabour (76.) trafen für die Viktoria.

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

Sa., 22.08.26 17:00 Uhr Dümptener TV - SC Croatia Mülheim

So., 23.08.26 14:00 Uhr GSG Duisburg - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 23.08.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - TuS Viktoria Buchholz

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Wanheim 1900 - TuSpo Saarn 1908

So., 23.08.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - FC Taxi Duisburg

So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SC Preußen

So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim



3. Spieltag

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SV Wanheim 1900

So., 30.08.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Mülheimer SV 07 II

So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - ETuS Bissingheim

So., 30.08.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen

So., 30.08.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg

So., 30.08.26 17:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Dümptener TV

Di., 01.09.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Duissern

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

Flutlichtduelle am Freitagabend

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr MTV Union Hamborn MTV Union 02 FC Albania Duisburg FC Albania 19:30 live PUSH

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr SV Beeckerwerth Beeckerwerth SV Hamborn 90 Hamborn 90 15:00 PUSH

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 SF Walsum 09 RWS Lohberg RWS Lohberg 15:30 PUSH

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Albania Duisburg - SpVgg Meiderich 06/95

So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Beeckerwerth

So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - SuS 09 Dinslaken II

So., 06.09.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - Rheinland Hamborn II

So., 06.09.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - Sportfreunde Walsum 09

So., 06.09.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - Türkischer SV 1920 Bruckhausen

So., 06.09.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - MTV Union Hamborn



3. Spieltag

Fr., 11.09.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - MTV Union Hamborn

So., 13.09.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SC Wacker Dinslaken

So., 13.09.26 13:45 Uhr Rheinland Hamborn II - SV Hamborn 90

So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Beeckerwerth - FC Albania Duisburg

So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - TV Jahn Hiesfeld

So., 13.09.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - TuS Viktoria Buchholz II

So., 13.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - Eintracht Walsum

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