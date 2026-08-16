KLA Duisburg: Ticker, Tore und Ergebnisse - das bringt Spieltag eins

Die Sommerpause ist Geschichte, der Ball rollt wieder. Während die Kreisliga A1 in Duisburg geschlossen am Sonntag spielt, muss sich die Gruppe 2 noch gedulden. Hier wird erst am letzten August-Wochenende die Spielzeit eröffnet. Derweil kommt es am Sonntag zum Traditionsduell zwischen dem DSC Preußen und dem SV Wanheim 1900, außerdem steht das Süd-Duell zwischen der SG Duisburg-Süd und ETuS Bissingheim an.
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2. Spieltag
Sa., 22.08.26 17:00 Uhr Dümptener TV - SC Croatia Mülheim
So., 23.08.26 14:00 Uhr GSG Duisburg - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 23.08.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - TuS Viktoria Buchholz
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Wanheim 1900 - TuSpo Saarn 1908
So., 23.08.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - FC Taxi Duisburg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SC Preußen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SV Wanheim 1900
So., 30.08.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Mülheimer SV 07 II
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - ETuS Bissingheim
So., 30.08.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen
So., 30.08.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg
So., 30.08.26 17:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Dümptener TV
Di., 01.09.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Duissern
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2. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Albania Duisburg - SpVgg Meiderich 06/95
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Beeckerwerth
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - SuS 09 Dinslaken II
So., 06.09.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - Rheinland Hamborn II
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - Sportfreunde Walsum 09
So., 06.09.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - MTV Union Hamborn
3. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - MTV Union Hamborn
So., 13.09.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SC Wacker Dinslaken
So., 13.09.26 13:45 Uhr Rheinland Hamborn II - SV Hamborn 90
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Beeckerwerth - FC Albania Duisburg
So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - TV Jahn Hiesfeld
So., 13.09.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - TuS Viktoria Buchholz II
So., 13.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - Eintracht Walsum
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