 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

KLA Duisburg: Ticker, Tore und Ergebnisse - das bringt Spieltag eins

Die Kreisliga A1 Duisburg erwacht aus der Sommerpause. Das bringt der 1. Spieltag.

von Marcel Eichholz · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser
Für Preußen Duisburg startet die Saison mit einem Heimspiel.
Für Preußen Duisburg startet die Saison mit einem Heimspiel. – Foto: Marcel Eichholz

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KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
V. Buchholz
SpVgg 06/95
MH-Styrum

Die Sommerpause ist Geschichte, der Ball rollt wieder. Während die Kreisliga A1 in Duisburg geschlossen am Sonntag spielt, muss sich die Gruppe 2 noch gedulden. Hier wird erst am letzten August-Wochenende die Spielzeit eröffnet. Derweil kommt es am Sonntag zum Traditionsduell zwischen dem DSC Preußen und dem SV Wanheim 1900, außerdem steht das Süd-Duell zwischen der SG Duisburg-Süd und ETuS Bissingheim an.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A1 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A1 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

Heute, 13:30 Uhr
Duisburger SC Preußen
Duisburger SC PreußenDSC Preußen
SV Wanheim 1900
SV Wanheim 1900SV Wanheim
13:30

Heute, 15:00 Uhr
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG DU-Süd
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
15:00

Heute, 15:30 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
15:30

Heute, 15:15 Uhr
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
15:30live

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Sa., 22.08.26 17:00 Uhr Dümptener TV - SC Croatia Mülheim
So., 23.08.26 14:00 Uhr GSG Duisburg - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 23.08.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - TuS Viktoria Buchholz
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Wanheim 1900 - TuSpo Saarn 1908
So., 23.08.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - FC Taxi Duisburg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SC Preußen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SV Wanheim 1900
So., 30.08.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Mülheimer SV 07 II
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - ETuS Bissingheim
So., 30.08.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen
So., 30.08.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg
So., 30.08.26 17:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Dümptener TV
Di., 01.09.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Duissern

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A2 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

Flutlichtduelle am Freitagabend

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
Türkischer SV 1920 Bruckhausen
Türkischer SV 1920 BruckhausenTSV Bruckha.
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
19:30

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Union 02
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
19:30live

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 30.08.2026, 13:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
13:00

So., 30.08.2026, 13:45 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland II
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz II
13:45

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SV Beeckerwerth
SV BeeckerwerthBeeckerwerth
SV Hamborn 90
SV Hamborn 90Hamborn 90
15:00

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
15:00

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
RWS Lohberg
RWS LohbergRWS Lohberg
15:30

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Albania Duisburg - SpVgg Meiderich 06/95
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Beeckerwerth
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - SuS 09 Dinslaken II
So., 06.09.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - Rheinland Hamborn II
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - Sportfreunde Walsum 09
So., 06.09.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - MTV Union Hamborn

3. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - MTV Union Hamborn
So., 13.09.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SC Wacker Dinslaken
So., 13.09.26 13:45 Uhr Rheinland Hamborn II - SV Hamborn 90
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Beeckerwerth - FC Albania Duisburg
So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - TV Jahn Hiesfeld
So., 13.09.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - TuS Viktoria Buchholz II
So., 13.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - Eintracht Walsum

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