KLA Duisburg: Ticker, Tore - die Spiele am Sonntag live

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Do., 30.04.26 20:00 Uhr Duisburger SC Preußen - FC Taxi Duisburg

Sa., 02.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - SV Heißen

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger SV 1900 II

So., 03.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - TuS Mündelheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TSV Heimaterde Mülheim

So., 03.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Duissern

So., 03.05.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - Mülheimer SV 07 II



27. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - ETuS Bissingheim

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 II - SC Croatia Mülheim

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Viktoria Buchholz II

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SC Preußen

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Duissern - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Duisburger FV 08 II

So., 10.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuSpo Saarn 1908

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Heißen - Fatihspor Mülheim

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So läuft Spieltag 25 in der Gruppe 2

Dem TSV Bruckhausen ist es nicht gelungen, nach der Topspiel-Niederlage gegen RWS Lohberg in die Erfolgsspur zurückzukehren. Gegen Wacker Dinslaken gab es am Freitagabend ein knackiges 4:4, bei dem zunächst der TSV in Führung ging, dann aber drei Gegentreffer hinnehmen musste. Die Hausherren kämpften sich noch einmal zurück, konnten fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielen. In der Nachspielzeit wurde es dann aber noch einmal richtig wild. Zunächst erzielte Burak Kandemir das 4:3, dann konnte Dean Luca Arndt für Bruckhausen zurückschlagen und dem Team einen Punkt retten. Sollte Lohberg am Sonntag gewinnen, würden sich auf drei Punkte davonziehen können.

Im Duell der Tabellennachbarn konnte sich die zweite Mannschaft von SuS 09 Dinslaken nach Rückstand noch mit 3:1 gegen die DJK Vierlinden durchsetzen. Luca Bier (60./79.) und Jannis Kipouros (75.) drehten die Partie nach dem Seitenwechsel.