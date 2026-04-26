KLA Duisburg: Ticker, Tore - die Spiele am Sonntag live

Während in der Gruppe 1 der Kreisliga A Duisburg der Spieltag gebündelt am Sonntag stattfindet, bot die Gruppe 2 bereits am Freitag und Samstag Spiele. Der TSV Bruckhausen kam am Freitagabend gegen Wacker Dinslaken nicht über ein Remis hinaus, die zweite Mannschaft von SuS 09 Dinslaken machte Samstag beim 3:1 die DJK Vierlinden einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Diese Spiele gibt es außerdem.
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26. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Duisburger SC Preußen - FC Taxi Duisburg
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - SV Heißen
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger SV 1900 II
So., 03.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - TuS Mündelheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TSV Heimaterde Mülheim
So., 03.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Duissern
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - Mülheimer SV 07 II
27. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - ETuS Bissingheim
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 II - SC Croatia Mülheim
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Viktoria Buchholz II
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SC Preußen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Duissern - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 10.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuSpo Saarn 1908
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Heißen - Fatihspor Mülheim
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Dem TSV Bruckhausen ist es nicht gelungen, nach der Topspiel-Niederlage gegen RWS Lohberg in die Erfolgsspur zurückzukehren. Gegen Wacker Dinslaken gab es am Freitagabend ein knackiges 4:4, bei dem zunächst der TSV in Führung ging, dann aber drei Gegentreffer hinnehmen musste. Die Hausherren kämpften sich noch einmal zurück, konnten fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielen. In der Nachspielzeit wurde es dann aber noch einmal richtig wild. Zunächst erzielte Burak Kandemir das 4:3, dann konnte Dean Luca Arndt für Bruckhausen zurückschlagen und dem Team einen Punkt retten. Sollte Lohberg am Sonntag gewinnen, würden sich auf drei Punkte davonziehen können.
Im Duell der Tabellennachbarn konnte sich die zweite Mannschaft von SuS 09 Dinslaken nach Rückstand noch mit 3:1 gegen die DJK Vierlinden durchsetzen. Luca Bier (60./79.) und Jannis Kipouros (75.) drehten die Partie nach dem Seitenwechsel.
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26. Spieltag
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - Eintracht Walsum
So., 03.05.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Hamborn 90
So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - MTV Union Hamborn
So., 03.05.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - TV Jahn Hiesfeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - FSV Duisburg
So., 03.05.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - SV Heißen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Sportfreunde Walsum 09
27. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - FC Albania Duisburg
So., 10.05.26 13:00 Uhr SV Heißen II - SC Wacker Dinslaken
So., 10.05.26 15:00 Uhr MTV Union Hamborn - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 10.05.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - RWS Lohberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - 1. FC Hagenshof zg.
So., 10.05.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SuS 09 Dinslaken II
So., 10.05.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - DJK Vierlinden
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