KLA Duisburg: FSV jubelt zum Auftakt, spannende Duelle am Sonntag

Die Sommerpause ist vorbei, der Ball rollt wieder - und wie! In der Kreisliga A2 Duisburg startete die Spielzeit gleich mit dem Kracher der beiden Bezirksliga-Absteiger FSV Duisburg und TSV Bruckhausen in die neue Runde. Mit 2:0 setzte sich der FSV am Freitagabend durch. Das gibt es außerdem am Sonntag.
"Wir wollen und wir müssen Meister werden", sagte FSV-Coach Alperen Sipahi im großen FuPa-Interview vor dem Saisonstart und legt damit die Messlatte für den Bezirksligisten und einstigen Oberligisten gleich mächtig hoch. "Die Mannschaft, das Trainerteam, der gesamte Staff und auch der Verein - wir alle ziehen am selben Strang und verfolgen dasselbe Ziel. Der FSV Duisburg ist ein Verein, der in dieser Stadt zu den Top 5 gehört", sagte er weiter und betonte, dass der Club mindestens zwei Ligen höher spielen müsste.
Den erste Härtetest hat seine Mannschaft dabei direkt für sich entschieden, Im Duell gegen Mit-Absteiger TSV Bruckhausen, der dramatisch im Elfmeterschießen in der Relegation den Klassenerhalt verpasst hat, gewann der FSV am Freitagabend nach Treffern von Ali Basaran (1.) sowie Burak Öktem (59.). Damit ist dem FSV gleich einer guter Start in die neue Saison gelungen, der TSV hingegen muss sich weiter finden.
2. Spieltag
So., 24.08.25 15:00 Uhr DSC Preußen - ETuS Bissingheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SC Croatia Mülheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - TSV Heimaterde Mülheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - TuSpo Saarn 1908
So., 24.08.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - Duisburger FV 08 II
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Heißen - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 24.08.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Duissern
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Duisburger SV 1900 II
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Viktoria Buchholz II
So., 31.08.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Mülheimer SV 07 II
So., 31.08.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Fatihspor Mülheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - TuSpo Saarn 1908
So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - FC Taxi Duisburg
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 31.08.25 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - DSC Preußen
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Duissern - SV Heißen
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:00 Uhr 1. FC Hagenshof - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - Eintracht Walsum
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Heißen II - SuS 09 Dinslaken II
So., 24.08.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - FC Albania Duisburg
So., 24.08.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - DJK Vierlinden
So., 24.08.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SV Hamborn 1890
So., 24.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - FSV Duisburg
3. Spieltag
So., 31.08.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - TV Jahn Hiesfeld
So., 31.08.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SC Wacker Dinslaken
So., 31.08.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - 1. FC Hagenshof
So., 31.08.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Heißen II
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - RW Selimiyespor Lohberg
So., 31.08.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - TSV Bruckhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - Sportfreunde Walsum 09