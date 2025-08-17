KLA Duisburg: FSV jubelt zum Auftakt, spannende Duelle am Sonntag

Die Sommerpause ist vorbei, der Ball rollt wieder - und wie! In der Kreisliga A2 Duisburg startete die Spielzeit gleich mit dem Kracher der beiden Bezirksliga-Absteiger FSV Duisburg und TSV Bruckhausen in die neue Runde. Mit 2:0 setzte sich der FSV am Freitagabend durch. Das gibt es außerdem am Sonntag.

"Wir wollen und wir müssen Meister werden", sagte FSV-Coach Alperen Sipahi im großen FuPa-Interview vor dem Saisonstart und legt damit die Messlatte für den Bezirksligisten und einstigen Oberligisten gleich mächtig hoch. "Die Mannschaft, das Trainerteam, der gesamte Staff und auch der Verein - wir alle ziehen am selben Strang und verfolgen dasselbe Ziel. Der FSV Duisburg ist ein Verein, der in dieser Stadt zu den Top 5 gehört", sagte er weiter und betonte, dass der Club mindestens zwei Ligen höher spielen müsste.

Den erste Härtetest hat seine Mannschaft dabei direkt für sich entschieden, Im Duell gegen Mit-Absteiger TSV Bruckhausen, der dramatisch im Elfmeterschießen in der Relegation den Klassenerhalt verpasst hat, gewann der FSV am Freitagabend nach Treffern von Ali Basaran (1.) sowie Burak Öktem (59.). Damit ist dem FSV gleich einer guter Start in die neue Saison gelungen, der TSV hingegen muss sich weiter finden.

