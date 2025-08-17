 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Der FSV Duisburg startet mit einem Dreier in die neue Saison.
Der FSV Duisburg startet mit einem Dreier in die neue Saison. – Foto: Roberto Parolari

KLA Duisburg: FSV jubelt zum Auftakt, spannende Duelle am Sonntag

Mit dem Kracher zwischen dem FSV Duisburg und dem TSV Bruckhausen die Kreisliga A Duisburg in die neue Saison gestartet. Diese Partien stehen am Sonntag an.

Verlinkte Inhalte

KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Die Sommerpause ist vorbei, der Ball rollt wieder - und wie! In der Kreisliga A2 Duisburg startete die Spielzeit gleich mit dem Kracher der beiden Bezirksliga-Absteiger FSV Duisburg und TSV Bruckhausen in die neue Runde. Mit 2:0 setzte sich der FSV am Freitagabend durch. Das gibt es außerdem am Sonntag.

Jetzt reinhören: FuPalaver überall, wo es Podcasts gibt

"FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

________________

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
2
0
Abpfiff

"Wir wollen und wir müssen Meister werden", sagte FSV-Coach Alperen Sipahi im großen FuPa-Interview vor dem Saisonstart und legt damit die Messlatte für den Bezirksligisten und einstigen Oberligisten gleich mächtig hoch. "Die Mannschaft, das Trainerteam, der gesamte Staff und auch der Verein - wir alle ziehen am selben Strang und verfolgen dasselbe Ziel. Der FSV Duisburg ist ein Verein, der in dieser Stadt zu den Top 5 gehört", sagte er weiter und betonte, dass der Club mindestens zwei Ligen höher spielen müsste.

Den erste Härtetest hat seine Mannschaft dabei direkt für sich entschieden, Im Duell gegen Mit-Absteiger TSV Bruckhausen, der dramatisch im Elfmeterschießen in der Relegation den Klassenerhalt verpasst hat, gewann der FSV am Freitagabend nach Treffern von Ali Basaran (1.) sowie Burak Öktem (59.). Damit ist dem FSV gleich einer guter Start in die neue Saison gelungen, der TSV hingegen muss sich weiter finden.

>>> Zum kompletten Interview mit Alperen Sipahi

So läuft Spieltag 1 in der Gruppe 1

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Heute, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
15:00

Heute, 15:15 Uhr
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
15:15

Heute, 15:30 Uhr
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
15:30

Heute, 13:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
13:00

Heute, 15:15 Uhr
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
15:15live

Heute, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
0
1

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
So., 24.08.25 15:00 Uhr DSC Preußen - ETuS Bissingheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SC Croatia Mülheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - TSV Heimaterde Mülheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - TuSpo Saarn 1908
So., 24.08.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - Duisburger FV 08 II
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Heißen - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 24.08.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Duissern
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Duisburger SV 1900 II

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Viktoria Buchholz II
So., 31.08.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Mülheimer SV 07 II
So., 31.08.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Fatihspor Mülheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - TuSpo Saarn 1908
So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - FC Taxi Duisburg
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 31.08.25 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - DSC Preußen
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Duissern - SV Heißen

>>> Der Spielplan in der Übersicht

________________

So läuft Spieltag 1 in der Gruppe 2

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Heute, 15:30 Uhr
SV Hamborn 1890
SV Hamborn 1890Hamborn 1890
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
15:00

Heute, 15:15 Uhr
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
15:30

Heute, 13:00 Uhr
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
13:00

Heute, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
15:30

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:00 Uhr 1. FC Hagenshof - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - Eintracht Walsum
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Heißen II - SuS 09 Dinslaken II
So., 24.08.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - FC Albania Duisburg
So., 24.08.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - DJK Vierlinden
So., 24.08.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SV Hamborn 1890
So., 24.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - FSV Duisburg

3. Spieltag
So., 31.08.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - TV Jahn Hiesfeld
So., 31.08.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SC Wacker Dinslaken
So., 31.08.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - 1. FC Hagenshof
So., 31.08.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Heißen II
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - RW Selimiyespor Lohberg
So., 31.08.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - TSV Bruckhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - Sportfreunde Walsum 09

>>> Der Spielplan in der Übersicht

Aufrufe: 017.8.2025, 12:17 Uhr
Marcel EichholzAutor