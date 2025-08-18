KLA Duisburg: Bausch brilliert für Mündelheim, Walsum 09 ganz oben

Die Sommerpause ist vorbei, der Ball rollt wieder - und wie! In der Kreisliga A2 Duisburg startete die Spielzeit gleich mit dem Kracher der beiden Bezirksliga-Absteiger FSV Duisburg und TSV Bruckhausen in die neue Runde. Mit 2:0 setzte sich der FSV am Freitagabend durch. Mit vier Treffern schoss Max Bausch die TuS Mündelheim an die Tabellenspitze der Gruppe 1.
"Wir wollen und wir müssen Meister werden", sagte FSV-Coach Alperen Sipahi im großen FuPa-Interview vor dem Saisonstart und legt damit die Messlatte für den Bezirksligisten und einstigen Oberligisten gleich mächtig hoch. "Die Mannschaft, das Trainerteam, der gesamte Staff und auch der Verein - wir alle ziehen am selben Strang und verfolgen dasselbe Ziel. Der FSV Duisburg ist ein Verein, der in dieser Stadt zu den Top 5 gehört", sagte er weiter und betonte, dass der Club mindestens zwei Ligen höher spielen müsste.
Den erste Härtetest hat seine Mannschaft dabei direkt für sich entschieden, Im Duell gegen Mit-Absteiger TSV Bruckhausen, der dramatisch im Elfmeterschießen in der Relegation den Klassenerhalt verpasst hat, gewann der FSV am Freitagabend nach Treffern von Ali Basaran (1.) sowie Burak Öktem (59.). Damit ist dem FSV gleich einer guter Start in die neue Saison gelungen, der TSV hingegen muss sich weiter finden.
Mit fünf Treffern hat sich die TuS Mündelheim gleich am ersten Spieltag an die Tabellenspitze geschossen. Überragender Akteur auf dem Platz war Max Bausch mit vier Torerfolgen. Zwischen der 75. und 78. Minute gelang ihm ein lupenreiner Hattrick, in der Nachspielzeit folgte Treffer Nummer vier. Für den Duisburger SV 1900 II traf Umutcan Zengin zwar doppelt, konnte an der deutlichen Niederlage des Aufsteigers nichts ändern.
Ebenfalls torreich endete die Partie zwischen TuSpo Saarn und Viktoria Buchholz II. Jannis Stedter traf dreifach, Simon Sander doppelt für die Hausherren. Bemerkenswert: Noch bis zur 75. Minute führte Buchholz mit 2:0, es folgte ein Offensivfeuerwerk der Saarner, die alle fünf Treffer innerhalb von nur elf Minuten erzielten. Nach seinem Abstieg aus der Bezirksliga ist der FC Taxi mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison gestartet. Beim ETuS Bissingheim gab es ein 2:0.
Duisburger SV 1900 II – TuS Mündelheim 2:5
Duisburger SV 1900 II: Tobias Wünnenberg, Adam Levin Feldkamp, Tim Tegge, Nick Vollmer (31. Imad Yarroum), Kleive Vaz Dos Santos Alves, Joel Pfeiffer, Constellan Constantain Varnaseelan (51. Önder Karabulut), Jason Wendt, Özgur Karabulut (67. Hakim Amhamdi), Marius Nagel, Umutcan Zengin - Trainer: Bojamin Mamuti - Trainer: Erdinc Sentürk
TuS Mündelheim: Tobias Grabert, Jan Halverkamps (55. Julian Spitzer), Yannic Geiss, Nils Bausch (58. Till Henkemeier), Jan-Felix Juschka, Pascal Florian Schneider (81. Yannick Faltin), Philipp Schneider (46. Max Bausch), Kenneth Geiss, Luca Benedikt Schifferings, Levin Keldermann (85. Leon Jaskulski), Marek Fröhlich - Trainer: Celal Büyükimdat - Trainer: Holger Sturm
Schiedsrichter: Said Masuod Moqadam - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Pascal Florian Schneider (31.), 1:1 Umutcan Zengin (60.), 1:2 Max Bausch (75. Foulelfmeter), 1:3 Max Bausch (77. Foulelfmeter), 1:4 Max Bausch (78.), 2:4 Umutcan Zengin (81.), 2:5 Max Bausch (90.+6)
Duisburger FV 08 II – DSC Preußen 2:2
Duisburger FV 08 II: Rahman Kurt, Endrit Fetahaj, Samet Küç, Volkan Yesil, Beytullah Ibrahim Tefenlioglu (85. Nuriman Ismaili), Zekeriya Yavuz, Bilal Andich, Okebo Wiafe, Jehosaphat Owusu (75. Sefa Karakurt), Muhammad Abdulazim Mahmoud Ibrahim (46. Mehmet Onmaz), Godfred Darko - Trainer: Burak Annac
DSC Preußen: Yannick Retzlaff, Luca Mausbach, Sascha Atik (90. Enio Sultan), Julian Welskop, Philip Kosmell (75. Baks Bakanding Kanyi), Christoph Weiler (90. Arber Isufaj), Simon Scherwinsky (47. Philip Hoffmann), Diar Shindi, Tim Halver, Christoph Hohmeister (70. Martin Sakac), Julian Stockinger - Trainer: Sascha Atik - Trainer: Daniel Embers - Trainer: Max Aust-Schoppengerd
Schiedsrichter: Devon Spliedt (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Bilal Andich (15.), 1:1 Philip Kosmell (45. Foulelfmeter), 2:1 Beytullah Ibrahim Tefenlioglu (47.), 2:2 Philip Kosmell (57.)
Rot: Philip Hoffmann (70./DSC Preußen/Taktisches Foul)
TSV Heimaterde Mülheim – Fatihspor Mülheim 1:1
TSV Heimaterde Mülheim: Jonas Raffaele Frigger, Kevin Rademacher (46. Bryan Lotz), Manuel Fischer, Alexander Prions, Mark Eisenblätter, Niklas Markus Piduhn (70. Benjamin Hilberath), Kevin Borutzki, Ziad El Kabbout, Yannick Bargatzky (81. Yanis Luca Schreiber), Max Russer, Pascal Ostrowski - Trainer: Dennis Bruhnke
Fatihspor Mülheim: Tugay Ayasli, Mete Kaan Yaris, Kaan Aksu, Miran Zuberovski (72. Mert-Ahmed Askar), Muhammed Demiral, Emre Parlakoglu, Yusuf Izzeddin Isik, Murat Kahriman (54. Mirac Efe Cakim), Leon Janberk Anadol, Raphael Fechus (60. Mert-Ahmed Askar), Anil Yildirim - Trainer: Ercan Katircioglu
Schiedsrichter: Sebastian Herr (Duisburg) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Anil Yildirim (59.), 1:1 Ziad El Kabbout (70.)
SG Duisburg-Süd 98/20 – Mülheimer SV 07 II 1:2
SG Duisburg-Süd 98/20: Damian Karpinski, Caglar Cankaya, Ömer Sen, Kaan Cöbek (72. Batuhan Arslan), Mert Cos, Nurhak Öztas, Abdullah Tunik, Leon Pünder, Osman Şahin, Gökhan Sag, Veysel Karasoy - Trainer: Adnan Terlemez
Mülheimer SV 07 II: Jan Ari Wusthoff, Lukas Herrenbrück, Stephan Sleziona, Jonas Herrenbrück, Henrik Paul Forster (95. Jonas Haas), Derek Asamoah, Joschka Hinrichs, Lasse Marten Ehrentraut (57. Noah Fabian Rautzenberg), Paul Jon Wusthoff (63. Niels Chamier Cieminski), Aviet Tonoian (69. Alesandro Coelho Kaminski), Nikolaos Gkontoulas (97. Theodor Thiesmann) - Trainer: Niklas Lindisch
Schiedsrichter: Jannick Malihas - Zuschauer: 37
Tore: 0:1 Jon Krasniqi (36.), 1:2 Jonas Haas (60.), 1:1 Ömer Sen (76.)
SC Croatia Mülheim – SV Heißen 2:1
SC Croatia Mülheim: Efe Özkan, Arda Barut (75. Richmond Darko), Araphat Agrenya, Toni Vidak, Eray Barut, Mohamed Mharchi, Almin Pepic, Blaz Vukancic (66. Ivan Kofi Annor), Fabian Nitsch, Wilson Moreira Lima Gaspar - Trainer: Daniele Autieri
SV Heißen: Luca Carli, Nico Piepenbreier, Stevo Sucevic (63. Mehdi Didar), Yunus Poyaz, Marvin Hohensee, Janick Lehnert, Anas Ben Lhaj, Alperen Keskin, Asil Gerim (70. Mateusz Jerzy Wieczorek), Nils Slawinski (58. David Beschorner), Enes Tezsoy (75. Ibrahim Pilig) - Trainer: Ercan Aydogmus - Trainer: Thorsten Sterna
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 86
Tore: 1:0 Eray Barut (32.), 2:0 Ivan Kofi Annor (79.), 2:1 Alperen Keskin (90.)
TuSpo Saarn 1908 – Viktoria Buchholz II 5:3
TuSpo Saarn 1908: Sebastian Pawlik, Julien Wolterhoff, Daniel Knappe (78. Giulian Boka), Tim van De Wetering, Lukas Fey (78. Jonah Maximilian Pepper), Jannis Stedter, Noe Goral (46. Tim-Samuel Bengs), Patrick Junk, Jenusan Uthayakumar, Arhan Yusuf Ilkbahar (46. Fabian Hübner), Simon Sander (89. Silas Noah Skuppin) - Trainer: Marcel Spennhoff
Viktoria Buchholz II: Moritz Weschta, Tim Krüger, Gerrit Wrobel, Paul Scheidler, Haziz Pici, Lucas Kulen, Maurice Beume (71. Finn Alimpic), Michel Ludwig, Dennis Ernst, Tobias Junk, Tim Luca Blankenburg (85. Justin Backhaus) - Trainer: Phil Szalek - Trainer: Tim Sobisch
Schiedsrichter: Thorsten Dreier (Duisburg) - Zuschauer: 84
Tore: 0:1 Lucas Kulen (34.), 0:2 Paul Scheidler (37.), 1:2 Jannis Stedter (75.), 2:2 Jonah Maximilian Pepper (79.), 3:2 Simon Sander (81.), 4:2 Jannis Stedter (83.), 5:2 Jannis Stedter (86.), 5:3 Denis Grzegorzik (90.+3)
SV Rot-Weiss Mülheim – SV Duissern 2:2
SV Rot-Weiss Mülheim:
SV Duissern: Alexander Koltermann, Tobias Tönges, Magnus Michael Ben Schäfer, Wisdom Chukwubueze Oparah, Hakan Yildirim, Murat Kara, Kevin Hesse (61. Kai-Stefan Neul), Egzon Krasniqi, Abdulrahman Khamis (46. Samet Mantratzi), Faouzi Amhamdi, Marvin Ellmann - Trainer: Mehmet Özer
Schiedsrichter: Oliver Kaiser (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 66
Tore: 1:0 (16.), 2:0 (77.), 2:1 Marvin Ellmann (90.), 2:2 Marvin Ellmann (90.)
ETuS Bissingheim – FC Taxi Duisburg 0:2
ETuS Bissingheim: Niklas-Martti Bakr, Nico Mühlenkamp, Tom Jülke (32. Kevin Pauli), Kevin Treudt, Kamil Wohlgemuth, Niklas Viehrig, Nico Hommes (72. Leslie Simon Palmer), Jonas Lutz, Tobias Boy (80. Mada Udrea), Luan Dautaj, Sebastian Spindler (60. Fynn Luca Blasitzke) - Trainer: Robin Martens
FC Taxi Duisburg: Jan Niklas Frank, Youri Freitag, Lukas Bande (89. Abisake Selvanayagam), Tugay Avci, Magdi Abdelhafiz Ahmed Mohamed, Lucas Wächtler (76. Musa Younis Saida Saida), Patrick Schröter, Burak Karakum, Simon Naumann (86. Christian Rosen), Marius Neumann (82. Issa Kascho), Andrej Karlicsek (46. Leotrim Lekaj) - Trainer: Bronly Landu - Trainer: Jürgen Wächtler - Trainer: Thorsten Schrader
Schiedsrichter: Gilles Nanfack - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Marius Neumann (12.), 0:2 Andrej Karlicsek (17.)
Rot: Issa Kascho (90./FC Taxi Duisburg/Foulspiel )
2. Spieltag
So., 24.08.25 15:00 Uhr DSC Preußen - ETuS Bissingheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SC Croatia Mülheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - TSV Heimaterde Mülheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - TuSpo Saarn 1908
So., 24.08.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - Duisburger FV 08 II
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Heißen - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 24.08.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Duissern
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Duisburger SV 1900 II
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Viktoria Buchholz II
So., 31.08.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Mülheimer SV 07 II
So., 31.08.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Fatihspor Mülheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - TuSpo Saarn 1908
So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - FC Taxi Duisburg
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 31.08.25 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - DSC Preußen
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Duissern - SV Heißen
In der Gruppe 2 stehen die Sportfreunde Walsum 09 nach dem 1. Spieltag in der Tabelle ganz oben. Sie setzten sich auswärts bei der zweiten Mannschaft des SuS 09 Dinslaken mit 3:1 durch. Ebenfalls je drei Treffer erzielten Gelb-Weiß Hamborn und der FC Albania Duisburg, sie kassierten zudem je zwei Gegentore. Eintracht Walsum und der MTV Union Hamborn sowie der SV Hamborn 1890 und Wacker Dinslaken trennten sich jeweils 2:2-Unentschieden.
FSV Duisburg – TSV Bruckhausen 2:0
FSV Duisburg: Burak Güner, Emre Sahin, Emir Alic (79. Burak Demirbas), Murat Özkul, Ibrahim Kücükarslan, Bora Karadag (28. Ahmet Talha Kilinc), Ali Basaran (63. Halil Bulut), Burak Öktem, Paul Ihnacho Ikechukwu, Deniz Steven Zarifoglu (84. Savas Aksoy), Arda Civelekoglu (14. Haluk Türkeri) - Trainer: Alperen Bozkurt Sipahi - Trainer: Yusuf Altinisik
TSV Bruckhausen: Paul Küpper, Samet Uz, Niklas Poeggel, Meik Kuta, Emre Terzi, Kürsat Abdullah Hizarci (68. Gojar Mustafaj), Berkant Tekmen (84. Younes Bachiri), Opeyemi Yinusa Oketola (42. Safak Nahircioglu), Emre Yildiz, Ümüt-Kaan Kücük (46. Enes Terzi), Melih Can Evcil (84. Robin Tim Gansauge) - Trainer: Fatih Ekmen - Trainer: Ömer Camuralioglu
Zuschauer: 400
Tore: 1:0 Ali Basaran (1.), 2:0 Burak Öktem (59.)
FC Albania Duisburg – 1. FC Hagenshof 3:2
FC Albania Duisburg: Valon Islami, Bardhyl Peshku, Azem Ameti (40. Fawaz Shaib Mirza), Mumibekir Dema, Sacid Sarikaya, Arnold Basha, Mergim Rustemi, Amarildo Sharka, Hussein Alali, Bedirhan Tas (75. Besnik Muqa), Motaz Abbas (45. Ekrem Kantaroglu) - Trainer: Ali Agusi
1. FC Hagenshof: Smajo Smaic, Michael Kureptschikow, Kemal Kondelji, Jonat Hammermeister, Rostyslav Smirnov, Anouar El Talhaouy (83. Sebastian Hammermeister), Ismet Al, Bajram Mustafovski, Erdal Uyar (46. Marcel Feld), Vasile Toma - Trainer: Mohamed Tohfa
Schiedsrichter: Efe Ali Karan - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Arnold Basha (23.), 1:1 (33.), 2:1 Motaz Abbas (48.), 2:2 Anouar El Talhaouy (63.), 3:2 Ekrem Kantaroglu (76.)
SuS 09 Dinslaken II – Sportfreunde Walsum 09 1:3
SuS 09 Dinslaken II: David Mayer, Stefano Sobolewski (59. Aleksander Jovic), Tom Bongartz, Yannik Pieper, Moritz Wörhoff (69. Donik Xhemajli), Erion Xhemajli, Tobias Bremekamp, Leander Luis Ortmann (69. Fynn Joshua Behrendt), Lucas Birnbaum (89. Florian Morcinietz), Luca Bier, Dmytro Kushneryk (59. Yannik Hinke) - Trainer: Pascal Dunkel - Trainer: Philipp Koch
Sportfreunde Walsum 09: Marvin Alexi, Sinan Topal, Tarkan-Ugur Topal, Haydar Han, Ilhan Enes Özen (59. Berat Acar), Ramazan Aslan (74. Abdulkadir Gedik), Mertkan Yildirim, Adem Aslan (46. Cüneyt Zengin), Alkan Özay, Jan Scharpegge, Mehmed Eren Gürman - Trainer: Ilyas Uysal
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Jan Scharpegge (14.), 1:1 Dmytro Kushneryk (63.), 1:2 Sinan Topal (63.), 1:3 Mehmed Eren Gürman (71.)
DJK Vierlinden – SV Heißen II 1:0
DJK Vierlinden: Marvin Rösch, Salvatore Timpanaro, Matthias Plückelmann, Beny Miaka (58. Hidayet Dönmez), Kevin Grüneberg, Matthias Henning Letsch, Timo Mauritz, Dennis Grunz, Nico Bäsner (76. Nils Kersten), Emmanuel Horvath, Brendon Sean Spazier (99. Alexander Ciongwa) - Trainer: Daniel Pilch - Trainer: Stefan Zaksek
SV Heißen II: Patryk Mariusz Kania, Sebastian Schmidt, Younes Metlej, Erdal Aydin, Michael Kampka (83. Niklas von Braunschweig), Thomas Wieschemeyer, Kevin Neuen, Ahmed Belfaqih, Tobias Discher, Finn Müller - Trainer: Pascal Kucza
Schiedsrichter: Jose Carvalho (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Brendon Sean Spazier (90.+9)
SV Hamborn 1890 – SC Wacker Dinslaken 2:2
SV Hamborn 1890: Jasin Limani, Tolga Amac, Yasin Karl Uzun, Ahmet Yöngül, Leart Jusufi, Ayman Al Jaber (77. Murat Öztürk), Teymur Alp Sisman, Arif Tunahan Ot, Emre Kilicaslan, Mustafa Öztürk - Trainer: Ayhan Kirlangic
SC Wacker Dinslaken: Marcel Milde, Hauke Ole Würzler (46. Timon Büsdorf), Simon Daniel Köhler, Pascal Globisch, Kai Joskowiak, Nico Kerseboom, Paul Louis Spitzer, Fabian Neukamp (85. Endrit Popova), Mats Zimmer (70. Tim Pluhnau), Maximilian Rissel, Nicolas Krawczyk (70. Eric Kosidowski) - Trainer: Andre Feldkamp
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 107
Tore: 1:0 Arif Tunahan Ot (4.), 1:1 Fabian Neukamp (58.), 1:2 Nico Kerseboom (60.), 2:2 Mustafa Öztürk (75.)
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 – TV Jahn Hiesfeld 3:2
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930: Tobias Mauritz, Marius Mikat, Abdullah Özcan, Muhammet Güven, Rene Freymann, Mustafa Arslan, Samet Candar (81. Enes Koca), Tolga Kaymak (76. Batuhan Dikyol), Musa Enes Özay, Fatih Cevikol, Fabian Brosowski - Trainer: Ugur Kaya - Trainer: Patrick Marciniak
TV Jahn Hiesfeld: Mats Bennmann, Yusuf Sahin, Joshua Arnold Peter Dowedeit, Domenik Czerlitzka, Marvin Rissel, Kerem Erbaykir, Adis Hadzic, Ben Ziermann, Emre Fidan, Can Mikail Nazikkol, Jonas Nitschke - Trainer: Silvano Bedrina
Schiedsrichter: Henrik Silas Schneider - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Marvin Rissel (2.), 1:1 Fabian Brosowski (4.), 2:1 Fabian Brosowski (10.), 2:2 Adis Hadzic (31.), 3:2 Fabian Brosowski (52.)
Rot: Muhammet Güven (75./SV Gelb-Weiß Hamborn 1930/)
Eintracht Walsum – MTV Union Hamborn 2:2
Eintracht Walsum: Florian Gaal, Rene-Tobias Rybka (76. Adrian Christ), Lukas Herbert Hirsch, Felix Chukwuma Ikoro, Justin Oktay Franz (60. Cenk Incesu), Bastian Walter, Tugay Yilmaz, Sahin Tagay (70. Thierno Saidou Diallo), Belmin Hadzibajramovic, Andreas Lüdde (84. Kerim Can Cetin), Kevin Bolou - Trainer: Silvio Innocenti
MTV Union Hamborn: Marc Kühn, Marcel Linkhorst, Peter Steinbach, Timo Kaspers, Noah Rusche, Bastian Wegner (87. Timo Glomb), Leroy Theißen (62. Justin Bock), Justin Stelzer, Tolgahan Vardar, David Gehle (70. Christian Christoph Malina), Mirco Belghaus - Trainer: Ralf Gemmer
Schiedsrichter: Maurice-Noel Mehler - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Andreas Lüdde (26. Foulelfmeter), 1:1 Mirco Belghaus (33.), 1:2 Marcel Linkhorst (40.), 2:2 Kevin Bolou (48.)
Rot: Bastian Walter (25./Eintracht Walsum/Beleidigung )
Gelb-Rot: Felix Chukwuma Ikoro (80./Eintracht Walsum/)
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:00 Uhr 1. FC Hagenshof - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - Eintracht Walsum
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Heißen II - SuS 09 Dinslaken II
So., 24.08.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - FC Albania Duisburg
So., 24.08.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - DJK Vierlinden
So., 24.08.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SV Hamborn 1890
So., 24.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - FSV Duisburg
3. Spieltag
So., 31.08.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - TV Jahn Hiesfeld
So., 31.08.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SC Wacker Dinslaken
So., 31.08.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - 1. FC Hagenshof
So., 31.08.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Heißen II
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - RW Selimiyespor Lohberg
So., 31.08.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - TSV Bruckhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - Sportfreunde Walsum 09