KLA Duisburg: Bausch brilliert für Mündelheim

Die Sommerpause ist vorbei, der Ball rollt wieder - und wie! In der Kreisliga A2 Duisburg startete die Spielzeit gleich mit dem Kracher der beiden Bezirksliga-Absteiger FSV Duisburg und TSV Bruckhausen in die neue Runde. Mit 2:0 setzte sich der FSV am Freitagabend durch. Mit vier Treffern schoss Max Bausch die TuS Mündelheim an die Tabellenspitze der Gruppe 1.

"Wir wollen und wir müssen Meister werden", sagte FSV-Coach Alperen Sipahi im großen FuPa-Interview vor dem Saisonstart und legt damit die Messlatte für den Bezirksligisten und einstigen Oberligisten gleich mächtig hoch. "Die Mannschaft, das Trainerteam, der gesamte Staff und auch der Verein - wir alle ziehen am selben Strang und verfolgen dasselbe Ziel. Der FSV Duisburg ist ein Verein, der in dieser Stadt zu den Top 5 gehört", sagte er weiter und betonte, dass der Club mindestens zwei Ligen höher spielen müsste.

Den erste Härtetest hat seine Mannschaft dabei direkt für sich entschieden, Im Duell gegen Mit-Absteiger TSV Bruckhausen, der dramatisch im Elfmeterschießen in der Relegation den Klassenerhalt verpasst hat, gewann der FSV am Freitagabend nach Treffern von Ali Basaran (1.) sowie Burak Öktem (59.). Damit ist dem FSV gleich einer guter Start in die neue Saison gelungen, der TSV hingegen muss sich weiter finden.

So lief Spieltag 1 in der Gruppe 1

Mit fünf Treffern hat sich die TuS Mündelheim gleich am ersten Spieltag an die Tabellenspitze geschossen. Überragender Akteur auf dem Platz war Max Bausch mit vier Torerfolgen. Zwischen der 75. und 78. Minute gelang ihm ein lupenreiner Hattrick, in der Nachspielzeit folgte Treffer Nummer vier. Für den Duisburger SV 1900 II traf Umutcan Zengin zwar doppelt, konnte an der deutlichen Niederlage des Aufsteigers nichts ändern.

Ebenfalls torreich endete die Partie zwischen TuSpo Saarn und Viktoria Buchholz II. Jannis Stedter traf dreifach, Simon Sander doppelt für die Hausherren. Bemerkenswert: Noch bis zur 75. Minute führte Buchholz mit 2:0, es folgte ein Offensivfeuerwerk der Saarner, die alle fünf Treffer innerhalb von nur elf Minuten erzielten. Nach seinem Abstieg aus der Bezirksliga ist der FC Taxi mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison gestartet. Beim ETuS Bissingheim gab es ein 2:0.