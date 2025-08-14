KLA Duisburg: Absteiger-Duell eröffnet die neue Spielzeit

Die Sommerpause ist vorbei, der Ball rollt wieder - und wie! In der Kreisliga A2 Duisburg geht die Spielzeit gleich mit dem Kracher der beiden Bezirksliga-Absteiger FSV Duisburg und TSV Bruckhausen in die neue Runde. Auf diesem Spiel liegt der Fokus am Freitagabend. Alle weiteren Partien der beiden Kreisliga-Gruppen steigen dann am Sonntag.

"Wir wollen und wir müssen Meister werden", sagt FSV-Coach Alperen Sipahi im großen FuPa-Interview vor dem Saisonstart und legt damit die Messlatte für den Bezirksligisten und einstigen Oberligisten gleich mächtig hoch. "Die Mannschaft, das Trainerteam, der gesamte Staff und auch der Verein - wir alle ziehen am selben Strang und verfolgen dasselbe Ziel. Der FSV Duisburg ist ein Verein, der in dieser Stadt zu den Top 5 gehört", sagt er weiter und betont, dass der Club mindestens zwei Ligen höher spielen müsste.

Der erste Härtetest hat es dabei direkt in sich, denn es geht gegen Mit-Absteiger TSV Bruckhausen, der dramatisch im Elfmeterschießen in der Relegation den Klassenerhalt verpasst hat. Mit einer zweistelligen Zahl neuer Spieler startet nun der Neuanfang. Sportlich dürfte der TSV ein Kandidat für die oberen Plätze sein, was auch für den FSV gilt. Wofür es am Ende reicht, wird die Zukunft zeigen, einen ersten Eindruck gibt es am Freitagabend.

So läuft Spieltag 1 in der Gruppe 1