Niklas Poeggel ist mit dem TSV Bruckhausen in die Kreisliga A gegangen.
Niklas Poeggel ist mit dem TSV Bruckhausen in die Kreisliga A gegangen. – Foto: Marcel Eichholz

KLA Duisburg: Absteiger-Duell eröffnet die neue Spielzeit

Mit dem Kracher zwischen dem FSV Duisburg und dem TSV Bruckhausen startet die Kreisliga A Duisburg in die neue Saison.

Die Sommerpause ist vorbei, der Ball rollt wieder - und wie! In der Kreisliga A2 Duisburg geht die Spielzeit gleich mit dem Kracher der beiden Bezirksliga-Absteiger FSV Duisburg und TSV Bruckhausen in die neue Runde. Auf diesem Spiel liegt der Fokus am Freitagabend. Alle weiteren Partien der beiden Kreisliga-Gruppen steigen dann am Sonntag.

