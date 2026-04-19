 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielbericht

KLA Düsseldorf: Türkgücü büßt nach 0:5 Boden auf SF Gerresheim ein

Der 28. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf startete bereits am Donnerstag beim FC Büderich II, ehe es am Freitag dann zum ungleichen Duell zwischen dem Schlusslicht SC West und dem Primus SC Unterbach kam. Am Sonntag patzte dann der Dritte Türkgücü Ratingen.

von Sascha Köppen · Heute, 20:13 Uhr · 0 Leser
Türkgücü Ratingen hat Platz zwei im Blick.
Türkgücü Ratingen hat Platz zwei im Blick. – Foto: Dennis Kemmerling

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Bereits am Freitagabend griff der SC Unterbach als Spitzenreiter der Kreisliga A Düsseldorf in das Geschehen des 28. Spieltags ein, und bei zehn Punkten Vorsprung sieben Spieltage vor dem Saisonende schien nur noch die Frage im Raum zu stehen, wann der SCU den Aufstieg bejubeln darf. Kein Hindernis sollte dabei Schlusslicht SC West sein, bei dem die Schützlinge von Trainer Axel Bellinghausen ran mussten, der Spitzenreiter fuhr den Sieg auch ein. Noch ohne Saisonsieg und mit durchschnittlich fast fünf Gegentreffern pro Spiel wäre es einem kleinen Wunder gleichgekommen, wäre der Spitzenreiter stolpern. Gespielt wurde aber schon am Donnerstag, als der Drittletzte Rot-Weiß Lintorf versuchte, beim Neunten FC Büderich II Punkte für den Ligaverbleib zu sammeln.

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Am Sonntag wurde dann der Kampf um den zweiten Tabellenplatz fortgesetzt, als die Sportfreunde Gerresheim es mit dem ASV Tiefenbroich zu tun bekamen, der zwar auf einem potenziellen Abstiegsplatz stand, der aber sehr sicher am Ende zum Ligaverbleib reichen wird. Der Dritte Türkgücü Ratingen, der vier Punkte hinter den Sportfreunden Gerresheim lag, musste zu Schwarz-Weiß 06. Dringend punkten musste im Keller der Vorletzte DSC 99 II, was gegen den FC Bosporus gelang.

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So läuft der 28. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Donnerstag spielen:

Rot-Weiß Lintorf holt wichtige Punkte in Büderich

In einer Partie mit einem kuriosen Spielverlauf hat Rot-Weiß Lintorf am Donnerstagabend zum Auftakt des 28. Spieltags drei ganz wichtige Punkte beim FC Büderich II eingefahren. 73 Minuten lang fielen dabei gar keine Tore, dann brachte Kevin Holland zunächst die Büdericher Zweitvertretung in Führung. Doch davon ließen sich die Gäste nicht nachhaltig beeindrucken. Sven Meyer glich nur eine Minute später aus, in der 90. Minute drehte Danylo Sydorenko das Spiel dann komplett. Für die Entscheidung sorgte in der Nachspielzeit dann Eren Semiz zum 3:1-Endstand für die Gäste.

FC Büderich II – Rot-Weiß Lintorf 1:3
FC Büderich II: Piet Rieger, Rico Henkel, Fabio Orlean, Maximilian Vijgeboom, Benedikt Niesen (90. Sean-Dawin Ott), Artur Paul, Robin Henkel, Niklas Meinhard (66. Linus Püllen), Max Krause, Simon Bulst (59. Kevin Holland), Marc Bergmann - Trainer: Kay Schmidt
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Hardy Voigt, Patryk Schneider (69. Sebastian Topuz), Jannik Decker (69. Sven Meyer), Robin Schwarzbach, Mehmet Yildiz (55. Jonas Keimer), Rabbie Aurang, Danylo Sydorenko, Andreas Ellert (78. Ricardo Schlösser), Luis Kunda - Trainer: Marc-Thorben Bühring
Schiedsrichter: Max Paumen - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Kevin Holland (74.), 1:1 Sven Meyer (75.), 1:2 Danylo Sydorenko (90.), 1:3 Eren Semiz (90.+2)

Do., 16.04.2026, 20:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
1
3
Abpfiff

Am Freitag traten an:

SC West unterliegt dem SC Unterbach

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
1
4
Abpfiff
Nichts anderes als einen Sieg hatte der geneigte Zuschauer beim Duell des Tabellenführers SC Unterbach beim Schlusslicht SC West erwarten dürfen, und den gab es am Ende auch, doch der Primus war beim 4:1 gnädig mit dem abschlagenen Schlusslicht. Zur Pause stand es nur 1:0 durch einen frühen Treffer von Kimi Thedens, erst nach der Pause bauten Jannik Behrens und Albion Ilazi das Resultat auf 3:0 aus. Dann verkürzte der SC West sogar durch Seiya Gotanda, und den Eindruck eines knappen Sieges wollte der Tabellenführer dann auch nicht aufkommen lassen. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte Dennis Nuha für die Unterbacher.

SC Düsseldorf-West – SC Unterbach 1:4
SC Düsseldorf-West: Fabian Müller, Simon Hörster, Anton Bobyrew, Zeljko Ivanovic, Seiya Gotanda, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Mohamed El Quitar (78. Kai Kienast), Maximilian Neuschäfer (46. Brian-Matthias Thivissen), Ben Krümpelmann, Cornelius Bulanov, Jihwan Oh - Trainer: Anton Bobyrew
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Colin Koberg, Albion Ilazi, Jannik Behrens, Dennis Nuha, Tolga Ceylan, Rachid Adda (65. Ognjen Vucic), Tamer Sürmeli (65. Maurice Stocker), Kimi Thedens (46. Lars Insel), Till Arne Consilius (75. Michael Kijach) - Trainer: Axel Bellinghausen
Schiedsrichter: Torsten Ledor - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Kimi Thedens (7.), 0:2 Jannik Behrens (55.), 0:3 Albion Ilazi (67.), 1:3 Seiya Gotanda (82.), 1:4 Dennis Nuha (87.)

Die Partien am Sonntag:

SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim

Heute, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
0
3
Abpfiff

SP.-VG. Hilden 05/06 – TuS Gerresheim 0:3
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Phil Horsch (46. Felix Katzmann), Giacomo Russo, Gianluca Ticali (62. Jan Wisniewski), Jan Laufen (74. Hicham Bajut), Jan Hallmann, Timo Kunzl (77. Tim Schläbitz), Constantin Schnabel, Darius Wischnewski, Steven Joshua Jefferson - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
TuS Gerresheim: Niklas Brodrück, Felix Koß, Tim Aydt, Dominik Onay, Youssef Benali, Fabian Kasten, Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Piere Zilles, Akom Kevin Twum-Barimah, Leon Fischer - Trainer: Andre Lautermann - Trainer: Alexander Lederer - Trainer: Daniel Hummler
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Maximilian-Theodor Tacke (24.), 0:2 Leon Fischer (54.), 0:3 Akom Kevin Twum-Barimah (71.)
Besondere Vorkommnisse: Florian Müller (SP.-VG. Hilden 05/06) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (45.).

Schwarz-Weiß 06 mit Kantersieg gegen Türkgücü Ratingen

Heute, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
5
0
Abpfiff
Bei Schwarz-Weiß 06 hat Türkgücü Ratingen am Sonntag seine Chancen auf Platz zwei vielleicht schon final eingebüßt. Dabei ging das Team bei der 0:5-Auswärtsniederlage geradezu unter. Yutaro Ichimura gelang dabei nach der Pause ein Doppelpack, einen Treffer der Gastgeber erzielten zudem die Ratinger selbst. Nicht hlfreich wird für die kommenden Wochen zudem sein, dass sich Türkgücü in der Schlussphase noch zwei Platzverweise einhandelte.

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – Türkgücü Ratingen 5:0
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Eggert, Bastian Wüster (73. Albert Nehls), Oskar Schaefers, Yannik Toholt, Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig (69. Kingsley Onomah Annointing), Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund, Amir Cosic (73. Mouhriz Etemovski), Shunta Murakami (55. Suguru Matsumoto) - Co-Trainer: Berkant Jumerovski - Trainer: David Breitmar
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Talha Yücelay, Berkay Özer, Eren Sunman, Melik Aydin, Emre Rüstü Tokat, Yildiray Yarar, Johnny Schmidt, Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Ali Aytekin
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Amir Cosic (43.), 2:0 Yutaro Ichimura (46.), 3:0 Berkay Özer (66. Eigentor), 4:0 Kingsley Onomah Annointing (81.), 5:0 Yutaro Ichimura (90.)
Rot: Talha Yücelay (90./Türkgücü Ratingen/)
Rot: Berkay Özer (90./Türkgücü Ratingen/)

Tusa 06 - Italia Hilden

Heute, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
4
1

DJK Tusa 06 Düsseldorf – AC Italia Hilden 4:1
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Sven Rasmus, Pierre Kerschowski, Robin Weyrather, Leon Schüler, Luke Rehn (46. Yasin Rezgui), Deniz Emre Mert Akyüz (46. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Daniel Dix (46. Darius-Valentino Paul), Noah Rugamba, Lennart Barenbrügge (90. Robert Freudenthal), Can-Leon Leidag (88. Deniz Emre Mert Akyüz), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek, Robin Bondorf (64. Kevin Nassen), Jeremy Dykoff, Dominik Cikac (52. Marvin Kucznierz), Harun Gür (56. Robert-Andrei Ciopeica), Lilian Stirbu (83. Philipp Schottke), Jason Beiler (61. Abderrahman Elmajjaoui), Jannis Remhof - Trainer: Thomas Priebke
Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jason Beiler (23.), 1:1 Can-Leon Leidag (51.), 2:1 Can-Leon Leidag (54.), 3:1 José Guillermo Rivero-Hoffmann (86.), 4:1 Darius-Valentino Paul (90.+2)
Gelb-Rot: Tugay Kaan Sezek (44./AC Italia Hilden/)

SV Wersten 04 - VfL Benrath

Heute, 15:30 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
0
5
Abpfiff

SV Wersten 04 – VfL Benrath 0:5
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Babacan Citak (70. Thomas Rushe), Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Patrick Trautner, Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila, Emanuele Frasca (62. Eray Abacioglu), Bastian Adoma (67. Norman Schlömer), Minister Antwi (80. Salvatore Mazza) - Trainer: Olaf Faßbender
VfL Benrath: Hicham Dib, Thierno Barry (69. Immanuel Kwarteng), Amin Baghouse, Stefan Behnke, Zakaria Arian (75. Elias Johannes Link), Wael Riani (61. Alpha Kojo Baah Tandoh), Zakari Kassar, Zakaria Bouchakai, Idriss Amadou Peki (71. Hüseyin Cakici), Ouassim El Aboussi (75. Rene Schmidt), Kutaiba Kassar - Trainer: Ali Gürcali
Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Zakaria Arian (24.), 0:2 Zakaria Bouchakai (62.), 0:3 Zakari Kassar (66.), 0:4 Zakaria Bouchakai (68.), 0:5 Zakaria Bouchakai (90.)

KSC Tesla 07 unterliegt dem TSV Urdenbach

Heute, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
2
3
Abpfiff
Durch den etwas überraschenden 3:2-Erfolg beim KSC Tesla hat der TSV Urdenbach sich auf den 15. Tabellenplatz verbessert und hat nun auch den ASV Tiefenbroich wieder in Sichtweite. Die beiden ersten Führungen durch Dennis Hanuschkiewitz glichen die Gastgeber dabei durch Igor Filipovic und Aleksandar Savikj noch aus, doch das 3:2 von Urdenbachs Tom Benett Nagel aus der 75. Minute blieb vom KSC unbeantwortet.

KSC Tesla 07 – TSV Urdenbach 2:3
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Dusan Petrovic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic, Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis, Abubakar Mumuni, Miljan Stojanovic, Matej Gjorgijevski, Ognjen Petrovic (58. Aleksandar Savikj) - Trainer: Zoran Stanisic
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Kevin Bauer, Moritz Benjamin Brehmer, Maximilian Garsztka, Jona Albrecht, Dominik Budde, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel, Angelo Catgiu (86. David Mohr) - Trainer: Mike Kütbach
Schiedsrichter: Max Paumen - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Dennis Hanuschkiewitz (14.), 1:1 Igor Filipovic (38.), 1:2 Dennis Hanuschkiewitz (53.), 2:2 Aleksandar Savikj (59.), 2:3 Tom Benett Nagel (75.)

Sportfreunde Gerresheim ohne Mühe gegen ASV Tiefenbroich

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
6
2
Abpfiff
Dank eines klaren 6:2-Erfolges haben die Sportfreunde Gerresheim den zweiten Tabellenplatz am Sonntag dank des Türkgücü-Patzers abgesichert. Einen Doppelpack steuerte Faouzi El Makadmi für die Sportfreunde bei, drei Treffer waren es sogar für Walid El Kadiri, während Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco und Mohamed El Quardiji zwischenzeitlich aus einem 4:0 ein 4:2 für den ASV Tiefenbroich machten.

Sportfreunde Gerresheim – ASV Tiefenbroich 6:2
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Philipp Möller, Ismael Diomande, Ergün Aksoy (67. Idrissa Koulibaly), Christian Pira, Ayyoub Jidan (68. Tobias Malchin), Faouzi El Makadmi (87. Thomas Kroker), Salih Enes Çolak (74. Elijah Dobo-Makaya), Soufiane Azhil (74. Nikolaos Georgiou), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Walid El Kadiri - Co-Trainer: Deniz Denizci - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Justus Bartminn, Kürsat Ceylan (80. Marc Badura), Mohamed El Quardiji, Valdrin Salihi, Syle Bajrami (46. Okan Yasin Yavuz) (66. Alexandros Kiprizlis), Maximilian Miljesevic (46. Jack Lehmann), Oliver Wlodarkiewicz (52. Jan Albrecht), Ardian Halili, Berke Ali Turgut - Trainer: Sera Kaya
Schiedsrichter: Thorsten Graewert (Wülfrath) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Faouzi El Makadmi (14. Foulelfmeter), 2:0 Walid El Kadiri (19.), 2:1 Ardian Halili (32. Handelfmeter), 3:1 Walid El Kadiri (40.), 4:1 Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (44.), 4:2 Mohamed El Quardiji (63.), 5:2 Walid El Kadiri (69.), 6:2 Faouzi El Makadmi (76.)

Bah-Doppelpack bringt DSC 99 II den Sieg gegen Bosporus

Heute, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
3
2
Abpfiff
Beim DSC 99 II brennt das Licht noch, dank des 3:2-Erfolges am Sonntag gegen den FC Bosporus. Dreimal gingen die DSC-Kicker dabei in Führung, das 2:1 und das 3:2 gingen auf das Konto von Oumar Bah, der so zum Matchwinner wurde.

DSC 99 Düsseldorf II – FC Bosporus Düsseldorf 3:2
DSC 99 Düsseldorf II: Fabian Klaßmann, Ibrahim Yilmaz, Timo Bormann, Felix Mörike (79. Hamza Ihadian), Joris Themann, Stefan Haferkamp, Samir Aouladali (85. Abdullah Uhud Güler), Richard Marliani (93. Pascal Böschenbröker), Valdrin Avdiu, Niklas Baetz, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Osei Kwadwo Appiah, Semih Yildiz (61. Berkay Ünlü), Tijan Saidy Sally, Mahmoud Conde (46. Özgür Beser), Kevin Heise, Shuto Yoneyama (66. Nouridine Bah), Bilal Mouhia, Sinan Korkmaz, Maximielian Prince Wayne Andam - Trainer: Muhammed Özdilek
Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Timo Bormann (40.), 1:1 Bilal Mouhia (41.), 2:1 Oumar Bah (48.), 2:2 Kevin Heise (66.), 3:2 Oumar Bah (67.)

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 26.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Sportfreunde Gerresheim
So., 26.04.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Wersten 04
So., 26.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DJK Tusa 06 Düsseldorf

30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Düsseldorf-West
So., 03.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TSV Urdenbach
So., 03.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Unterbach
So., 03.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - TuS Gerresheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - VfL Benrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - ASV Tiefenbroich
So., 03.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen

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