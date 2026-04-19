KLA Düsseldorf: Türkgücü büßt nach 0:5 Boden auf SF Gerresheim ein

Am Sonntag wurde dann der Kampf um den zweiten Tabellenplatz fortgesetzt, als die Sportfreunde Gerresheim es mit dem ASV Tiefenbroich zu tun bekamen, der zwar auf einem potenziellen Abstiegsplatz stand, der aber sehr sicher am Ende zum Ligaverbleib reichen wird. Der Dritte Türkgücü Ratingen, der vier Punkte hinter den Sportfreunden Gerresheim lag, musste zu Schwarz-Weiß 06. Dringend punkten musste im Keller der Vorletzte DSC 99 II, was gegen den FC Bosporus gelang.

Bereits am Donnerstag spielen: Rot-Weiß Lintorf holt wichtige Punkte in Büderich In einer Partie mit einem kuriosen Spielverlauf hat Rot-Weiß Lintorf am Donnerstagabend zum Auftakt des 28. Spieltags drei ganz wichtige Punkte beim FC Büderich II eingefahren. 73 Minuten lang fielen dabei gar keine Tore, dann brachte Kevin Holland zunächst die Büdericher Zweitvertretung in Führung. Doch davon ließen sich die Gäste nicht nachhaltig beeindrucken. Sven Meyer glich nur eine Minute später aus, in der 90. Minute drehte Danylo Sydorenko das Spiel dann komplett. Für die Entscheidung sorgte in der Nachspielzeit dann Eren Semiz zum 3:1-Endstand für die Gäste.

FC Büderich II – Rot-Weiß Lintorf 1:3

FC Büderich II: Piet Rieger, Rico Henkel, Fabio Orlean, Maximilian Vijgeboom, Benedikt Niesen (90. Sean-Dawin Ott), Artur Paul, Robin Henkel, Niklas Meinhard (66. Linus Püllen), Max Krause, Simon Bulst (59. Kevin Holland), Marc Bergmann - Trainer: Kay Schmidt

Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Hardy Voigt, Patryk Schneider (69. Sebastian Topuz), Jannik Decker (69. Sven Meyer), Robin Schwarzbach, Mehmet Yildiz (55. Jonas Keimer), Rabbie Aurang, Danylo Sydorenko, Andreas Ellert (78. Ricardo Schlösser), Luis Kunda - Trainer: Marc-Thorben Bühring

Schiedsrichter: Max Paumen - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Kevin Holland (74.), 1:1 Sven Meyer (75.), 1:2 Danylo Sydorenko (90.), 1:3 Eren Semiz (90.+2)

Am Freitag traten an: SC West unterliegt dem SC Unterbach

Nichts anderes als einen Sieg hatte der geneigte Zuschauer beim Duell des Tabellenführers SC Unterbach beim Schlusslicht SC West erwarten dürfen, und den gab es am Ende auch, doch der Primus war beim 4:1 gnädig mit dem abschlagenen Schlusslicht. Zur Pause stand es nur 1:0 durch einen frühen Treffer von Kimi Thedens, erst nach der Pause bauten Jannik Behrens und Albion Ilazi das Resultat auf 3:0 aus. Dann verkürzte der SC West sogar durch Seiya Gotanda, und den Eindruck eines knappen Sieges wollte der Tabellenführer dann auch nicht aufkommen lassen. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte Dennis Nuha für die Unterbacher. SC Düsseldorf-West – SC Unterbach 1:4

SC Düsseldorf-West: Fabian Müller, Simon Hörster, Anton Bobyrew, Zeljko Ivanovic, Seiya Gotanda, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Mohamed El Quitar (78. Kai Kienast), Maximilian Neuschäfer (46. Brian-Matthias Thivissen), Ben Krümpelmann, Cornelius Bulanov, Jihwan Oh - Trainer: Anton Bobyrew

SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Colin Koberg, Albion Ilazi, Jannik Behrens, Dennis Nuha, Tolga Ceylan, Rachid Adda (65. Ognjen Vucic), Tamer Sürmeli (65. Maurice Stocker), Kimi Thedens (46. Lars Insel), Till Arne Consilius (75. Michael Kijach) - Trainer: Axel Bellinghausen

Schiedsrichter: Torsten Ledor - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Kimi Thedens (7.), 0:2 Jannik Behrens (55.), 0:3 Albion Ilazi (67.), 1:3 Seiya Gotanda (82.), 1:4 Dennis Nuha (87.) Die Partien am Sonntag: SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim

SP.-VG. Hilden 05/06 – TuS Gerresheim 0:3

SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Phil Horsch (46. Felix Katzmann), Giacomo Russo, Gianluca Ticali (62. Jan Wisniewski), Jan Laufen (74. Hicham Bajut), Jan Hallmann, Timo Kunzl (77. Tim Schläbitz), Constantin Schnabel, Darius Wischnewski, Steven Joshua Jefferson - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci

TuS Gerresheim: Niklas Brodrück, Felix Koß, Tim Aydt, Dominik Onay, Youssef Benali, Fabian Kasten, Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Piere Zilles, Akom Kevin Twum-Barimah, Leon Fischer - Trainer: Andre Lautermann - Trainer: Alexander Lederer - Trainer: Daniel Hummler

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Maximilian-Theodor Tacke (24.), 0:2 Leon Fischer (54.), 0:3 Akom Kevin Twum-Barimah (71.)

Besondere Vorkommnisse: Florian Müller (SP.-VG. Hilden 05/06) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (45.). Schwarz-Weiß 06 mit Kantersieg gegen Türkgücü Ratingen

Bei Schwarz-Weiß 06 hat Türkgücü Ratingen am Sonntag seine Chancen auf Platz zwei vielleicht schon final eingebüßt. Dabei ging das Team bei der 0:5-Auswärtsniederlage geradezu unter. Yutaro Ichimura gelang dabei nach der Pause ein Doppelpack, einen Treffer der Gastgeber erzielten zudem die Ratinger selbst. Nicht hlfreich wird für die kommenden Wochen zudem sein, dass sich Türkgücü in der Schlussphase noch zwei Platzverweise einhandelte. SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – Türkgücü Ratingen 5:0

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Eggert, Bastian Wüster (73. Albert Nehls), Oskar Schaefers, Yannik Toholt, Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig (69. Kingsley Onomah Annointing), Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund, Amir Cosic (73. Mouhriz Etemovski), Shunta Murakami (55. Suguru Matsumoto) - Co-Trainer: Berkant Jumerovski - Trainer: David Breitmar

Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Talha Yücelay, Berkay Özer, Eren Sunman, Melik Aydin, Emre Rüstü Tokat, Yildiray Yarar, Johnny Schmidt, Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Ali Aytekin

Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Amir Cosic (43.), 2:0 Yutaro Ichimura (46.), 3:0 Berkay Özer (66. Eigentor), 4:0 Kingsley Onomah Annointing (81.), 5:0 Yutaro Ichimura (90.)

Rot: Talha Yücelay (90./Türkgücü Ratingen/)

Rot: Berkay Özer (90./Türkgücü Ratingen/) Tusa 06 - Italia Hilden

DJK Tusa 06 Düsseldorf – AC Italia Hilden 4:1

DJK Tusa 06 Düsseldorf: Sven Rasmus, Pierre Kerschowski, Robin Weyrather, Leon Schüler, Luke Rehn (46. Yasin Rezgui), Deniz Emre Mert Akyüz (46. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Daniel Dix (46. Darius-Valentino Paul), Noah Rugamba, Lennart Barenbrügge (90. Robert Freudenthal), Can-Leon Leidag (88. Deniz Emre Mert Akyüz), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen

AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek, Robin Bondorf (64. Kevin Nassen), Jeremy Dykoff, Dominik Cikac (52. Marvin Kucznierz), Harun Gür (56. Robert-Andrei Ciopeica), Lilian Stirbu (83. Philipp Schottke), Jason Beiler (61. Abderrahman Elmajjaoui), Jannis Remhof - Trainer: Thomas Priebke

Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jason Beiler (23.), 1:1 Can-Leon Leidag (51.), 2:1 Can-Leon Leidag (54.), 3:1 José Guillermo Rivero-Hoffmann (86.), 4:1 Darius-Valentino Paul (90.+2)

Gelb-Rot: Tugay Kaan Sezek (44./AC Italia Hilden/) SV Wersten 04 - VfL Benrath

SV Wersten 04 – VfL Benrath 0:5

SV Wersten 04: Jakob Bongers, Babacan Citak (70. Thomas Rushe), Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Patrick Trautner, Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila, Emanuele Frasca (62. Eray Abacioglu), Bastian Adoma (67. Norman Schlömer), Minister Antwi (80. Salvatore Mazza) - Trainer: Olaf Faßbender

VfL Benrath: Hicham Dib, Thierno Barry (69. Immanuel Kwarteng), Amin Baghouse, Stefan Behnke, Zakaria Arian (75. Elias Johannes Link), Wael Riani (61. Alpha Kojo Baah Tandoh), Zakari Kassar, Zakaria Bouchakai, Idriss Amadou Peki (71. Hüseyin Cakici), Ouassim El Aboussi (75. Rene Schmidt), Kutaiba Kassar - Trainer: Ali Gürcali

Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Zakaria Arian (24.), 0:2 Zakaria Bouchakai (62.), 0:3 Zakari Kassar (66.), 0:4 Zakaria Bouchakai (68.), 0:5 Zakaria Bouchakai (90.) KSC Tesla 07 unterliegt dem TSV Urdenbach

Durch den etwas überraschenden 3:2-Erfolg beim KSC Tesla hat der TSV Urdenbach sich auf den 15. Tabellenplatz verbessert und hat nun auch den ASV Tiefenbroich wieder in Sichtweite. Die beiden ersten Führungen durch Dennis Hanuschkiewitz glichen die Gastgeber dabei durch Igor Filipovic und Aleksandar Savikj noch aus, doch das 3:2 von Urdenbachs Tom Benett Nagel aus der 75. Minute blieb vom KSC unbeantwortet. KSC Tesla 07 – TSV Urdenbach 2:3

KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Dusan Petrovic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic, Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis, Abubakar Mumuni, Miljan Stojanovic, Matej Gjorgijevski, Ognjen Petrovic (58. Aleksandar Savikj) - Trainer: Zoran Stanisic

TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Kevin Bauer, Moritz Benjamin Brehmer, Maximilian Garsztka, Jona Albrecht, Dominik Budde, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel, Angelo Catgiu (86. David Mohr) - Trainer: Mike Kütbach

Schiedsrichter: Max Paumen - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Dennis Hanuschkiewitz (14.), 1:1 Igor Filipovic (38.), 1:2 Dennis Hanuschkiewitz (53.), 2:2 Aleksandar Savikj (59.), 2:3 Tom Benett Nagel (75.) Sportfreunde Gerresheim ohne Mühe gegen ASV Tiefenbroich

Dank eines klaren 6:2-Erfolges haben die Sportfreunde Gerresheim den zweiten Tabellenplatz am Sonntag dank des Türkgücü-Patzers abgesichert. Einen Doppelpack steuerte Faouzi El Makadmi für die Sportfreunde bei, drei Treffer waren es sogar für Walid El Kadiri, während Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco und Mohamed El Quardiji zwischenzeitlich aus einem 4:0 ein 4:2 für den ASV Tiefenbroich machten. Sportfreunde Gerresheim – ASV Tiefenbroich 6:2

Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Philipp Möller, Ismael Diomande, Ergün Aksoy (67. Idrissa Koulibaly), Christian Pira, Ayyoub Jidan (68. Tobias Malchin), Faouzi El Makadmi (87. Thomas Kroker), Salih Enes Çolak (74. Elijah Dobo-Makaya), Soufiane Azhil (74. Nikolaos Georgiou), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Walid El Kadiri - Co-Trainer: Deniz Denizci - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou

ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Justus Bartminn, Kürsat Ceylan (80. Marc Badura), Mohamed El Quardiji, Valdrin Salihi, Syle Bajrami (46. Okan Yasin Yavuz) (66. Alexandros Kiprizlis), Maximilian Miljesevic (46. Jack Lehmann), Oliver Wlodarkiewicz (52. Jan Albrecht), Ardian Halili, Berke Ali Turgut - Trainer: Sera Kaya

Schiedsrichter: Thorsten Graewert (Wülfrath) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Faouzi El Makadmi (14. Foulelfmeter), 2:0 Walid El Kadiri (19.), 2:1 Ardian Halili (32. Handelfmeter), 3:1 Walid El Kadiri (40.), 4:1 Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (44.), 4:2 Mohamed El Quardiji (63.), 5:2 Walid El Kadiri (69.), 6:2 Faouzi El Makadmi (76.) Bah-Doppelpack bringt DSC 99 II den Sieg gegen Bosporus