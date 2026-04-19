KLA Düsseldorf: Türkgücü büßt nach 0:5 Boden auf SF Gerresheim ein

Bereits am Freitagabend griff der SC Unterbach als Spitzenreiter der Kreisliga A Düsseldorf in das Geschehen des 28. Spieltags ein, und bei zehn Punkten Vorsprung sieben Spieltage vor dem Saisonende schien nur noch die Frage im Raum zu stehen, wann der SCU den Aufstieg bejubeln darf. Kein Hindernis sollte dabei Schlusslicht SC West sein, bei dem die Schützlinge von Trainer Axel Bellinghausen ran mussten, der Spitzenreiter fuhr den Sieg auch ein. Noch ohne Saisonsieg und mit durchschnittlich fast fünf Gegentreffern pro Spiel wäre es einem kleinen Wunder gleichgekommen, wäre der Spitzenreiter stolpern. Gespielt wurde aber schon am Donnerstag, als der Drittletzte Rot-Weiß Lintorf versuchte, beim Neunten FC Büderich II Punkte für den Ligaverbleib zu sammeln.
Am Sonntag wurde dann der Kampf um den zweiten Tabellenplatz fortgesetzt, als die Sportfreunde Gerresheim es mit dem ASV Tiefenbroich zu tun bekamen, der zwar auf einem potenziellen Abstiegsplatz stand, der aber sehr sicher am Ende zum Ligaverbleib reichen wird. Der Dritte Türkgücü Ratingen, der vier Punkte hinter den Sportfreunden Gerresheim lag, musste zu Schwarz-Weiß 06. Dringend punkten musste im Keller der Vorletzte DSC 99 II, was gegen den FC Bosporus gelang.
In einer Partie mit einem kuriosen Spielverlauf hat Rot-Weiß Lintorf am Donnerstagabend zum Auftakt des 28. Spieltags drei ganz wichtige Punkte beim FC Büderich II eingefahren. 73 Minuten lang fielen dabei gar keine Tore, dann brachte Kevin Holland zunächst die Büdericher Zweitvertretung in Führung. Doch davon ließen sich die Gäste nicht nachhaltig beeindrucken. Sven Meyer glich nur eine Minute später aus, in der 90. Minute drehte Danylo Sydorenko das Spiel dann komplett. Für die Entscheidung sorgte in der Nachspielzeit dann Eren Semiz zum 3:1-Endstand für die Gäste.
FC Büderich II – Rot-Weiß Lintorf 1:3
FC Büderich II: Piet Rieger, Rico Henkel, Fabio Orlean, Maximilian Vijgeboom, Benedikt Niesen (90. Sean-Dawin Ott), Artur Paul, Robin Henkel, Niklas Meinhard (66. Linus Püllen), Max Krause, Simon Bulst (59. Kevin Holland), Marc Bergmann - Trainer: Kay Schmidt
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Hardy Voigt, Patryk Schneider (69. Sebastian Topuz), Jannik Decker (69. Sven Meyer), Robin Schwarzbach, Mehmet Yildiz (55. Jonas Keimer), Rabbie Aurang, Danylo Sydorenko, Andreas Ellert (78. Ricardo Schlösser), Luis Kunda - Trainer: Marc-Thorben Bühring
Schiedsrichter: Max Paumen - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Kevin Holland (74.), 1:1 Sven Meyer (75.), 1:2 Danylo Sydorenko (90.), 1:3 Eren Semiz (90.+2)
SC Düsseldorf-West – SC Unterbach 1:4
SC Düsseldorf-West: Fabian Müller, Simon Hörster, Anton Bobyrew, Zeljko Ivanovic, Seiya Gotanda, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Mohamed El Quitar (78. Kai Kienast), Maximilian Neuschäfer (46. Brian-Matthias Thivissen), Ben Krümpelmann, Cornelius Bulanov, Jihwan Oh - Trainer: Anton Bobyrew
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Colin Koberg, Albion Ilazi, Jannik Behrens, Dennis Nuha, Tolga Ceylan, Rachid Adda (65. Ognjen Vucic), Tamer Sürmeli (65. Maurice Stocker), Kimi Thedens (46. Lars Insel), Till Arne Consilius (75. Michael Kijach) - Trainer: Axel Bellinghausen
Schiedsrichter: Torsten Ledor - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Kimi Thedens (7.), 0:2 Jannik Behrens (55.), 0:3 Albion Ilazi (67.), 1:3 Seiya Gotanda (82.), 1:4 Dennis Nuha (87.)
SP.-VG. Hilden 05/06 – TuS Gerresheim 0:3
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Phil Horsch (46. Felix Katzmann), Giacomo Russo, Gianluca Ticali (62. Jan Wisniewski), Jan Laufen (74. Hicham Bajut), Jan Hallmann, Timo Kunzl (77. Tim Schläbitz), Constantin Schnabel, Darius Wischnewski, Steven Joshua Jefferson - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
TuS Gerresheim: Niklas Brodrück, Felix Koß, Tim Aydt, Dominik Onay, Youssef Benali, Fabian Kasten, Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Piere Zilles, Akom Kevin Twum-Barimah, Leon Fischer - Trainer: Andre Lautermann - Trainer: Alexander Lederer - Trainer: Daniel Hummler
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Maximilian-Theodor Tacke (24.), 0:2 Leon Fischer (54.), 0:3 Akom Kevin Twum-Barimah (71.)
Besondere Vorkommnisse: Florian Müller (SP.-VG. Hilden 05/06) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (45.).
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – Türkgücü Ratingen 5:0
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Eggert, Bastian Wüster (73. Albert Nehls), Oskar Schaefers, Yannik Toholt, Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig (69. Kingsley Onomah Annointing), Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund, Amir Cosic (73. Mouhriz Etemovski), Shunta Murakami (55. Suguru Matsumoto) - Co-Trainer: Berkant Jumerovski - Trainer: David Breitmar
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Talha Yücelay, Berkay Özer, Eren Sunman, Melik Aydin, Emre Rüstü Tokat, Yildiray Yarar, Johnny Schmidt, Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Ali Aytekin
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Amir Cosic (43.), 2:0 Yutaro Ichimura (46.), 3:0 Berkay Özer (66. Eigentor), 4:0 Kingsley Onomah Annointing (81.), 5:0 Yutaro Ichimura (90.)
Rot: Talha Yücelay (90./Türkgücü Ratingen/)
Rot: Berkay Özer (90./Türkgücü Ratingen/)
DJK Tusa 06 Düsseldorf – AC Italia Hilden 4:1
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Sven Rasmus, Pierre Kerschowski, Robin Weyrather, Leon Schüler, Luke Rehn (46. Yasin Rezgui), Deniz Emre Mert Akyüz (46. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Daniel Dix (46. Darius-Valentino Paul), Noah Rugamba, Lennart Barenbrügge (90. Robert Freudenthal), Can-Leon Leidag (88. Deniz Emre Mert Akyüz), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek, Robin Bondorf (64. Kevin Nassen), Jeremy Dykoff, Dominik Cikac (52. Marvin Kucznierz), Harun Gür (56. Robert-Andrei Ciopeica), Lilian Stirbu (83. Philipp Schottke), Jason Beiler (61. Abderrahman Elmajjaoui), Jannis Remhof - Trainer: Thomas Priebke
Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jason Beiler (23.), 1:1 Can-Leon Leidag (51.), 2:1 Can-Leon Leidag (54.), 3:1 José Guillermo Rivero-Hoffmann (86.), 4:1 Darius-Valentino Paul (90.+2)
Gelb-Rot: Tugay Kaan Sezek (44./AC Italia Hilden/)
SV Wersten 04 – VfL Benrath 0:5
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Babacan Citak (70. Thomas Rushe), Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Patrick Trautner, Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila, Emanuele Frasca (62. Eray Abacioglu), Bastian Adoma (67. Norman Schlömer), Minister Antwi (80. Salvatore Mazza) - Trainer: Olaf Faßbender
VfL Benrath: Hicham Dib, Thierno Barry (69. Immanuel Kwarteng), Amin Baghouse, Stefan Behnke, Zakaria Arian (75. Elias Johannes Link), Wael Riani (61. Alpha Kojo Baah Tandoh), Zakari Kassar, Zakaria Bouchakai, Idriss Amadou Peki (71. Hüseyin Cakici), Ouassim El Aboussi (75. Rene Schmidt), Kutaiba Kassar - Trainer: Ali Gürcali
Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Zakaria Arian (24.), 0:2 Zakaria Bouchakai (62.), 0:3 Zakari Kassar (66.), 0:4 Zakaria Bouchakai (68.), 0:5 Zakaria Bouchakai (90.)
KSC Tesla 07 – TSV Urdenbach 2:3
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Dusan Petrovic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic, Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis, Abubakar Mumuni, Miljan Stojanovic, Matej Gjorgijevski, Ognjen Petrovic (58. Aleksandar Savikj) - Trainer: Zoran Stanisic
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Kevin Bauer, Moritz Benjamin Brehmer, Maximilian Garsztka, Jona Albrecht, Dominik Budde, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel, Angelo Catgiu (86. David Mohr) - Trainer: Mike Kütbach
Schiedsrichter: Max Paumen - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Dennis Hanuschkiewitz (14.), 1:1 Igor Filipovic (38.), 1:2 Dennis Hanuschkiewitz (53.), 2:2 Aleksandar Savikj (59.), 2:3 Tom Benett Nagel (75.)
Sportfreunde Gerresheim – ASV Tiefenbroich 6:2
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Philipp Möller, Ismael Diomande, Ergün Aksoy (67. Idrissa Koulibaly), Christian Pira, Ayyoub Jidan (68. Tobias Malchin), Faouzi El Makadmi (87. Thomas Kroker), Salih Enes Çolak (74. Elijah Dobo-Makaya), Soufiane Azhil (74. Nikolaos Georgiou), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Walid El Kadiri - Co-Trainer: Deniz Denizci - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Justus Bartminn, Kürsat Ceylan (80. Marc Badura), Mohamed El Quardiji, Valdrin Salihi, Syle Bajrami (46. Okan Yasin Yavuz) (66. Alexandros Kiprizlis), Maximilian Miljesevic (46. Jack Lehmann), Oliver Wlodarkiewicz (52. Jan Albrecht), Ardian Halili, Berke Ali Turgut - Trainer: Sera Kaya
Schiedsrichter: Thorsten Graewert (Wülfrath) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Faouzi El Makadmi (14. Foulelfmeter), 2:0 Walid El Kadiri (19.), 2:1 Ardian Halili (32. Handelfmeter), 3:1 Walid El Kadiri (40.), 4:1 Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (44.), 4:2 Mohamed El Quardiji (63.), 5:2 Walid El Kadiri (69.), 6:2 Faouzi El Makadmi (76.)
DSC 99 Düsseldorf II – FC Bosporus Düsseldorf 3:2
DSC 99 Düsseldorf II: Fabian Klaßmann, Ibrahim Yilmaz, Timo Bormann, Felix Mörike (79. Hamza Ihadian), Joris Themann, Stefan Haferkamp, Samir Aouladali (85. Abdullah Uhud Güler), Richard Marliani (93. Pascal Böschenbröker), Valdrin Avdiu, Niklas Baetz, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Osei Kwadwo Appiah, Semih Yildiz (61. Berkay Ünlü), Tijan Saidy Sally, Mahmoud Conde (46. Özgür Beser), Kevin Heise, Shuto Yoneyama (66. Nouridine Bah), Bilal Mouhia, Sinan Korkmaz, Maximielian Prince Wayne Andam - Trainer: Muhammed Özdilek
Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Timo Bormann (40.), 1:1 Bilal Mouhia (41.), 2:1 Oumar Bah (48.), 2:2 Kevin Heise (66.), 3:2 Oumar Bah (67.)
29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 26.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Sportfreunde Gerresheim
So., 26.04.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Wersten 04
So., 26.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DJK Tusa 06 Düsseldorf
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Düsseldorf-West
So., 03.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TSV Urdenbach
So., 03.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Unterbach
So., 03.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - TuS Gerresheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - VfL Benrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - ASV Tiefenbroich
So., 03.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen
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