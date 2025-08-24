KLA Düsseldorf: So läuft der 2. Spieltag am Sonntag!

So hat sich der SC West den Neustart in der Kreisliga A Düsseldorf sicherlich nicht vorgestellt. Nach dem dritten Abstieg in vier Spielzeiten war der einstige Oberligist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Am Freitag war die Mannschaft bei der DJK Tusa 06 zu Gast und erlebte auch dort einen rabenschwarzen Abend.
Das volle Programm mit acht Partien gibt es am Sonntag. Der FC Büderich II, punkt- und torgleich mit dem FC Bosporus an der Tabellenspitze ist bei den Sportfreunden Gerresheim gefordert, Bosporus tritt beim ASV Tiefenbroich an. Ebenfalls siegreich in die Spielzeit gestartet ist Aufsteiger AC Italia Hilden. Nun steht das Auswärtsspiel beim VfL Benrath auf der Agenda. Diese Spiele gibt es außerdem: RW Lintorf - TuS Gerresheim, TSV Urdenbach - Türkgücü Ratingen, KSC Tesla - DSC 99 II, SV Wersten - Schwarz-Weiß Düsseldorf, SC Unterbach - SpVg Hilden 05/06.
Der Fall des SC West scheint ungebremst weiterzugehen. Nach der knappen 0:1-Niederlage am ersten Spieltag bei Schwarz-Weiß Düsseldorf, folgte nun die 0:4-Klatsche bei der DJK Tusa. Mitte der ersten Halbzeit brachte Darius-Valentiono Paul die Hausherren in Führung (23.). Zuvor kamen die Gastgeber nur schwer in die Partie und hatten durchaus ihre Probleme mit einem mutig aufspielenden Opponent. Nach dem Treffer entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tusa zunehmend den Druck, was darin mündete, dass Luca Prümen nach rund einer Stunde auf 2:0 stellte (59.). Dominic Abdel-Ahad sorgte in der Schlussphase mit einem Doppelpack für den Endstand (75./90.). Der DJK war an diesem Abend der Wille zum Sieg anzumerken, der SC West hielt lange dagegen, konnte am Ende aber nichts mehr entgegensetzen.
________________
3. Spieltag
So., 31.08.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - ASV Tiefenbroich
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Büderich II
So., 31.08.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Unterbach
So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 31.08.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Düsseldorf-West
So., 31.08.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - Sportfreunde Gerresheim
4. Spieltag
So., 07.09.25 12:45 Uhr FC Büderich II - DSC 99 Düsseldorf II
So., 07.09.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - TuS Gerresheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Wersten 04 - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - AC Italia Hilden
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Türkgücü Ratingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Bosporus Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf