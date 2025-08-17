 2025-08-14T11:39:53.462Z

Der Tus Gerresheim holt einen Punkt im Derby..
Der Tus Gerresheim holt einen Punkt im Derby.. – Foto: Dennis Kemmerling

KLA Düsseldorf: Schützenfest zum Auftakt, volles Programm am Sonntag

Mit dem Derby zwischen den Sportfreunden Gerresheim und dem TuS Gerresheim ist am Samstag die neue Spielzeit in der Kreisliga A Düsseldorf eröffnet worden - und das Duell hatte es gleich in sich. Das steht am Sonntag an.

Einen Kracher gab zum Auftakt gibt es in der Kreisliga A Düsseldorf. Am Samstag gaben die Sportfreunde Gerresheim und der TuS Gerresheim den Startschuss in die neue Spielzeit. Am Sonntag ist der SC West bei Schwarz-Weiß Düsseldorf gefordert, Aufsteiger AC Italia Hilden empfängt den TSV Urdenbach. Diese Duelle gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 1

>>> Alle Transfers im Überblick

Besser hätte die Saison in der Kreisliga A Düsseldorf kaum beginnen können. Am Samstag standen sich die Sportfreunde Gerresheim und der TuS Gerresheim zum ersten Mal seit über sechs Jahren in der Liga gegenüber. Das Derby sorgte auch gleich für eine stattliche Kulisse: Über 500 Zuschauer strömten zur Partie und sie wurden nicht enttäuscht. In einer intensiven Begegnung stand es nach 90 Minuten 4:4-Unentschieden. Faouzi El Makadmi brachte die Hausherren nach 27 Minuten mit 1:0 in Front, noch vor der Pause drehten die Gäste nach Toren von Felix Liesenhoff (37.) und Calvin-Lee Klein (44.) das Spiel. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Akom Kevin Twum-Barimah auf 3:1 (57.), ehe Tayfun Uzunlar (64.) und Yassin Farhat für den Ausgleich sorgten. Mit seinem zweiten Torerfolg sorgte Uzunlar fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit für die erneute Sportfreunde-Führung, Liesenhoff gelang dann aber in letzter Sekunde der Ausgleich (90.).

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Düsseldorf-West
So., 24.08.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - TuS Gerresheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - DSC 99 Düsseldorf II
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Türkgücü Ratingen
So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 24.08.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Bosporus Düsseldorf
So., 24.08.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 24.08.25 15:30 Uhr VfL Benrath - AC Italia Hilden
So., 24.08.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Büderich II

3. Spieltag
So., 31.08.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - ASV Tiefenbroich
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Büderich II
So., 31.08.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Unterbach
So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 31.08.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Düsseldorf-West
So., 31.08.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - Sportfreunde Gerresheim

>>> Der Spielplan in der Übersicht

