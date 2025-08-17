KLA Düsseldorf: Schützenfest zum Auftakt, Aufsteiger in Torlaune

Einen Kracher gab zum Auftakt gibt es in der Kreisliga A Düsseldorf. Am Samstag gaben die Sportfreunde Gerresheim und der TuS Gerresheim den Startschuss in die neue Spielzeit. Am Sonntag bezwang Aufsteiger AC Italia Hilden den TSV Urdenbach mit 5:3. TuSa 06 und der SC Unterbach trennten sich torreich 3:3, Schwarz-Weiß schlug den SC West mit 1:0. Türkgücü Ratingen, Topfavorit auf den Aufstieg, mühte sich zu einem knappen 1:0 gegen den ASV Tiefenbroich.

So lief Spieltag 1

Besser hätte die Saison in der Kreisliga A Düsseldorf kaum beginnen können. Am Samstag standen sich die Sportfreunde Gerresheim und der TuS Gerresheim zum ersten Mal seit über sechs Jahren in der Liga gegenüber. Das Derby sorgte auch gleich für eine stattliche Kulisse: Über 500 Zuschauer strömten zur Partie und sie wurden nicht enttäuscht. In einer intensiven Begegnung stand es nach 90 Minuten 4:4-Unentschieden. Faouzi El Makadmi brachte die Hausherren nach 27 Minuten mit 1:0 in Front, noch vor der Pause drehten die Gäste nach Toren von Felix Liesenhoff (37.) und Calvin-Lee Klein (44.) das Spiel. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Akom Kevin Twum-Barimah auf 3:1 (57.), ehe Tayfun Uzunlar (64.) und Yassin Farhat für den Ausgleich sorgten. Mit seinem zweiten Torerfolg sorgte Uzunlar fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit für die erneute Sportfreunde-Führung, Liesenhoff gelang dann aber in letzter Sekunde der Ausgleich (90.).

Am Sonntag begann dann auch die Spielzeit für die restlichen Teams der Liga. Aufstiegsfavorit Nummer eins, Türkgücü Ratingen, erwischte dabei einen holprigen Start, setzte sich im Heimspiel gegen den ASV Tiefenbroich mit 1:0 durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Tim Potzler nach 20 Minuten. Bezirksliga-Absteiger SC West unterlag bei Schwarz-Weiß mit 0:1. Kingsley Onomah Annointing traf bereits nach 18 Minuten. Für die Überraschung des Spieltags sorgte Aufsteiger AC Italia Hilden, die den TSV Urdenbach mit 5:3 auf die Heimreise schickte. Bis zur 80 Minute lagen die Hildener mit 1:3 hinten, vier Tore in der Schlussphase inklusive Nachspielzeit brachten dann aber noch den Sieg.

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Düsseldorf-West

So., 24.08.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - TuS Gerresheim

So., 24.08.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - DSC 99 Düsseldorf II

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Türkgücü Ratingen

So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 24.08.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Bosporus Düsseldorf

So., 24.08.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 24.08.25 15:30 Uhr VfL Benrath - AC Italia Hilden

So., 24.08.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Büderich II



3. Spieltag

So., 31.08.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - ASV Tiefenbroich

So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Büderich II

So., 31.08.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Unterbach

So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SV Wersten 04

So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - KSC Tesla 07

So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - TSV Urdenbach

So., 31.08.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath

So., 31.08.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Düsseldorf-West

So., 31.08.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - Sportfreunde Gerresheim