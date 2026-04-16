KLA Düsseldorf: Lintorf holt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf

Bereits am Freitagabend greift der SC Unterbach als Spitzenreiter der Kreisliga A Düsseldorf in das Geschehen des 28. Spieltags ein, und bei zehn Punkten Vorsprung sieben Spieltage vor dem Saisonende scheint nur noch die Frage im Raum zu stehen, wann der SCU den Aufstieg bejubeln darf. Kein Hindernis sollte dabei Schlusslicht SC West sein, bei dem die Schützlinge von Trainer Axel Bellinghausen ran müssen. Noch ohne Saisonsieg und mit durchschnittlich fast fünf Gegentreffern pro Spiel käme es einem kleinen Wunder gleich, würde der Spitzenreiter stolpern. Gespielt wurde aber schon am Donnerstag, als der Drittletzte Rot-Weiß Lintorf versuchte, beim Neunten FC Büderich II Punkte für den Ligaverbleib zu sammeln.
Am Sonntag wird dann der Kampf um den zweiten Tabellenplatz fortgesetzt, wenn die Sportfreunde Gerresheim es mit dem ASV Tiefenbroich zu tun bekommen, der zwar auf einem potenziellen Abstiegsplatz steht, der aber sehr sicher am Ende zum Ligaverbleib reichen wird. Der Dritte Türkgücü Ratingen, der vier Punkte hinter den Sportfreunden Gerresheim liegt, muss zu Schwarz-Weiß 06. Dringend punkten muss im Keller der Vorletzte DSC 99 II, was gegen den FC Bosporus alles andere als leicht werden dürfte.
In einer Partie mit einem kuriosen Spielverlauf hat Rot-Weiß Lintorf am Donnerstagabend zum Auftakt des 28. Spieltags drei ganz wichtige Punkte beim FC Büderich II eingefahren. 73 Minuten lang fielen dabei gar keine Tore, dann brachte Kevin Holland zunächst die Büdericher Zweitvertretung in Führung. Doch davon ließen sich die Gäste nicht nachhaltig beeindrucken. Sven Meyer glich nur eine Minute später aus, in der 90. Minute drehte Danylo Sydorenko das Spiel dann komplett. Für die Entscheidung sorgte in der Nachspielzeit dann Eren Semiz zum 3:1-Endstand für die Gäste.
FC Büderich II – Rot-Weiß Lintorf 1:3
FC Büderich II: Piet Rieger, Rico Henkel, Fabio Orlean, Maximilian Vijgeboom, Benedikt Niesen (90. Sean-Dawin Ott), Artur Paul, Robin Henkel, Niklas Meinhard (66. Linus Püllen), Max Krause, Simon Bulst (59. Kevin Holland), Marc Bergmann - Trainer: Kay Schmidt
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Hardy Voigt, Patryk Schneider (69. Sebastian Topuz), Jannik Decker (69. Sven Meyer), Robin Schwarzbach, Mehmet Yildiz (55. Jonas Keimer), Rabbie Aurang, Danylo Sydorenko, Andreas Ellert (78. Ricardo Schlösser), Luis Kunda - Trainer: Marc-Thorben Bühring
Schiedsrichter: Max Paumen - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Kevin Holland (74.), 1:1 Sven Meyer (75.), 1:2 Danylo Sydorenko (90.), 1:3 Eren Semiz (90.+2)
29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 26.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Sportfreunde Gerresheim
So., 26.04.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Wersten 04
So., 26.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DJK Tusa 06 Düsseldorf
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Düsseldorf-West
So., 03.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TSV Urdenbach
So., 03.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Unterbach
So., 03.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - TuS Gerresheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - VfL Benrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - ASV Tiefenbroich
So., 03.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen
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