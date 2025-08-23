Der SC West verliert auch das zweite Spiel der Saison. – Foto: Michael Zöllner

KLA Düsseldorf: Freier Fall des SC West geht weiter Kreisliga A Düsseldorf: Der SC West hat am Freitagabend bei der DJK Tusa auch das zweite Saisonspiel verloren.

So hat sich der SC West den Neustart in der Kreisliga A Düsseldorf sicherlich nicht vorgestellt. Nach dem dritten Abstieg in vier Spielzeiten war der einstige Oberligist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Am Freitag war die Mannschaft bei der DJK Tusa 06 zu Gast und erlebte auch dort einen rabenschwarzen Abend.

Das volle Programm mit acht Partien gibt es am Sonntag. Der FC Büderich II, punkt- und torgleich mit dem FC Bosporus an der Tabellenspitze ist bei den Sportfreunden Gerresheim gefordert, Bosporus tritt beim ASV Tiefenbroich an. Ebenfalls siegreich in die Spielzeit gestartet ist Aufsteiger AC Italia Hilden. Nun steht das Auswärtsspiel beim VfL Benrath auf der Agenda. Diese Spiele gibt es außerdem: RW Lintorf - TuS Gerresheim, TSV Urdenbach - Türkgücü Ratingen, KSC Tesla - DSC 99 II, SV Wersten - Schwarz-Weiß Düsseldorf, SC Unterbach - SpVg Hilden 05/06. So läuft Spieltag 1