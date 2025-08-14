 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Mit voller Konzentration geht der TuS Gerresheim in das Lokalderby.
KLA Düsseldorf: Derby-Kracher zum Auftakt

Mit dem Derby zwischen den Sportfreunden Gerresheim und dem TuS Gerresheim wird am Samstag die neue Spielzeit in der Kreisliga A Düsseldorf eröffnet.

Einen Kracher gleich zum Auftakt gibt es in der Kreisliga A Düsseldorf. Am Samstag geben die Sportfreunde Gerresheim und der TuS Gerresheim den Startschuss in die neue Spielzeit. Am Sonntag ist der SC West bei Schwarz-Weiß Düsseldorf gefordert, Aufsteiger AC Italia Hilden empfängt de TSV Urdenbach. Diese Duelle gibt es außerdem.

