KLA Düsseldorf: Derby-Kracher zum Auftakt

Einen Kracher gleich zum Auftakt gibt es in der Kreisliga A Düsseldorf. Am Samstag geben die Sportfreunde Gerresheim und der TuS Gerresheim den Startschuss in die neue Spielzeit. Am Sonntag ist der SC West bei Schwarz-Weiß Düsseldorf gefordert, Aufsteiger AC Italia Hilden empfängt de TSV Urdenbach. Diese Duelle gibt es außerdem.
"FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Düsseldorf-West
So., 24.08.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - TuS Gerresheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - DSC 99 Düsseldorf II
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Türkgücü Ratingen
So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 24.08.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Bosporus Düsseldorf
So., 24.08.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 24.08.25 15:30 Uhr VfL Benrath - AC Italia Hilden
So., 24.08.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Büderich II
3. Spieltag
So., 31.08.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - ASV Tiefenbroich
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Büderich II
So., 31.08.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Unterbach
So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 31.08.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - VfL Benrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Düsseldorf-West
So., 31.08.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - Sportfreunde Gerresheim