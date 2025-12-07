KLA Düsseldorf: Das bringt der Sonntag!

Die geballte Ladung Amateurfußball gibt es am Sonntag in der Kreisliga A Düsseldorf. Alle neun Begegnungen des 16. Spieltags werden nahezu zeitgleich ausgetragen. Eine vermeintliche einfache Aufgabe wartet auf Spitzenreiter SC Unterbach, der beim Drittletzten DSC 99 II zu Gast ist. Noch auf den ersten Sieg wartet der SC West. Am Wochenende geht es gegen die Reserve des FC Büderich. Diese Partien stehen außerdem an.
17. Spieltag
Do., 11.12.25 20:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Büderich II
So., 14.12.25 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Sportfreunde Gerresheim
So., 14.12.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 14.12.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - AC Italia Hilden
So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DSC 99 Düsseldorf II
So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 14.12.25 15:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Türkgücü Ratingen
So., 14.12.25 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - TuS Gerresheim
18. Spieltag
So., 01.02.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 01.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Büderich II
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Sportfreunde Gerresheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - AC Italia Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DSC 99 Düsseldorf II
So., 01.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Türkgücü Ratingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf