KLA Düsseldorf: Alles Informationen zur neuen Saison

Der BV 04 hat sich glücklich die Meisterschaft in der Nordgruppe gesichert. Erst eine Woche vor Schluss waren der Mannschaft von Mohamed Afritit noch zwei Punkte aus einem Remis gegen den GSC Hellas zugesprochen worden. Der griechische Klub aus Lierenfeld hatte in mehreren Spielen nicht-spielberechtigte Akteure eingesetzt. Der BV 04 besteht vor allem aus vielen jungen Spielern aus der eigenen Jugend. Im Süden feierte der MSV Hilden am Ende nach langem, harten Kampf den Aufstieg in die Kreisliga A. Die Mannschaft des spielenden Sportlichen Leiters Mohamed Bajut war im Vorjahr noch in der Relegation an der zweiten Mannschaft des DSC 99 gescheitert.