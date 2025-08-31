 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Die Buchholzer Reserve ist schon am Freitagabend im Einsatz.
Die Buchholzer Reserve ist schon am Freitagabend im Einsatz. – Foto: Roberto Parolari

KLA DU: TuS Mündelheim vor dem dritten Streich, Verfolger in Position

Kreisliga A Duisburg: Mit der Partie zwischen dem ETuS Bissingheim und Viktoria Buchholz II beginnt der Spieltag am Freitagabend.

In der Kreisliga A Duisburg steht der 3. Spieltag auf dem Programm. Den Auftakt machten am Freitagabend der ETuS Bissingheim und die zweite Mannschaft von Viktoria Buchholz, die sich 2:2-Unentschieden trennten. Alle weiteren Partien finden am Sonntag statt. Die TuS Mündelheim, Spitzenreiter der Gruppe 1, empfängt dann Rot-Weiss Mülheim. In der Gruppe 2 trifft Primus FSV Duisburg auf den SV Heißen II, der noch ohne Punktverlust spielende Aufsteiger Gelb-Weiß Hamborn ist gegen RWS Lohberg gefordert. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 3 in der Gruppe 1

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
15:00

Heute, 15:15 Uhr
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
15:15

Heute, 13:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
13:00

Heute, 15:00 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
15:00live

Heute, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
2
2
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
So., 07.09.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Duissern
So., 07.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 07.09.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger FV 08 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SC Croatia Mülheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Mündelheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - DSC Preußen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr SC Croatia Mülheim - Fatihspor Mülheim
So., 14.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - FC Taxi Duisburg
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Viktoria Buchholz II
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Heißen
So., 14.09.25 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - TuSpo Saarn 1908
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 II

So läuft Spieltag 3 in der Gruppe 2

Heute, 15:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
15:30

Heute, 13:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
13:00

Heute, 15:15 Uhr
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
15:15

Heute, 15:30 Uhr
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB
RW Selimiyespor Lohberg
RW Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
15:30live

Heute, 13:00 Uhr
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
2
5

Heute, 15:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - SV Hamborn 1890
So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Heißen II - Eintracht Walsum
So., 07.09.25 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - SuS 09 Dinslaken II
So., 07.09.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - DJK Vierlinden
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - FSV Duisburg
So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - MTV Union Hamborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - Sportfreunde Walsum 09
So., 14.09.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - RW Selimiyespor Lohberg
So., 14.09.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SC Wacker Dinslaken
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - FC Albania Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - 1. FC Hagenshof
So., 14.09.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SV Heißen II
So., 14.09.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - TV Jahn Hiesfeld

