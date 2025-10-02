KLA DU: Spitzenspiel zwischen TuSpo Saarn und SV Duissern

Das Spitzenspiel in der Kreisliga A Duisburg steigt am Sonntag zwischen TuSpo Saarn und dem SV Duissern. Wer hier gewinnt, kann die TuS Mündelheim weiter unter Druck setzen. Auch im Tabellenkeller der Gruppe 1 steht ein richtungsweisendes Duell zwischen Schlusslicht Duisburger FV 08 II und der SG Duisburg-Süd bevor. In der Gruppe 2 könnte Gelb-Weiß Hamborn mit einem Punktgewinn die Tabellenführung übernehmen, der FSV Duisburg hat spielfrei.
9. Spieltag
So., 12.10.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - TuSpo Saarn 1908
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SC Croatia Mülheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - ETuS Bissingheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - Fatihspor Mülheim
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Duissern - Duisburger FV 08 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - FC Taxi Duisburg
So., 12.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - DSC Preußen
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Viktoria Buchholz II
10. Spieltag
So., 19.10.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Duisburger SV 1900 II
So., 19.10.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SV Heißen
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TSV Heimaterde Mülheim
So., 19.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 19.10.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - TuS Mündelheim
So., 19.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - Mülheimer SV 07 II
So., 19.10.25 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - SV Duissern
So., 19.10.25 17:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - RW Selimiyespor Lohberg
So., 12.10.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Heißen II - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - DJK Vierlinden
So., 12.10.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - FC Albania Duisburg
So., 12.10.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - 1. FC Hagenshof
So., 12.10.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SC Wacker Dinslaken
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Hamborn 1890
So., 19.10.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - Eintracht Walsum
So., 19.10.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - Sportfreunde Walsum 09
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - SV Heißen II
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Vierlinden - SuS 09 Dinslaken II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - FSV Duisburg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - TSV Bruckhausen