KLA DU: Mündelheim macht das halbe Dutzend voll, MTV furios

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Viktoria Buchholz II

So., 31.08.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Mülheimer SV 07 II

So., 31.08.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Fatihspor Mülheim

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - TuSpo Saarn 1908

So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - FC Taxi Duisburg

So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 31.08.25 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - DSC Preußen

So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Duissern



4. Spieltag

So., 07.09.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Duissern

So., 07.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - ETuS Bissingheim

So., 07.09.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger FV 08 II

So., 07.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SC Croatia Mülheim

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 II

So., 07.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Mündelheim

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim

So lief Spieltag 2 in der Gruppe 2

Der TSV Bruckhausen hat den Sieg in letzter Minute noch verspielt. Beim Spielstand von 3:3 gegen Eintracht Walsum am Freitagabend scheiterte Emre Terzi mit einem Foulelfmeter am Walsumer Schlussmann Florian Gaal. Somit blieb es bei der Punkteteilung und der TSV steht nach zwei Spieltagen mit nur einem Zähler ganz weit unten in der Tabelle. Die Mannschaft muss sich nach dem Abstieg aus der Bezirksliga weiter finden. Zuvor hatte Terzi bereits doppelt für Bruckhausen getroffen (10./49./FE), Andreas Lüdde gelang ebenfalls per Strafstoß der zwischenzeitliche Ausgleich. Nach dem 3:1 der Hausherren durch Safak Nahircioglu schien die Sache eigentlich entschieden (54.), doch Sahin Tagay (56.) und Lukas Herbert Hirsch (58.) brachten Walsum direkt zurück ins Spiel.

Erfolgreicher verlief der Abend für Aufsteiger Gelb-Weiß Hamborn. Das Auswärtsspiel beim 1. FC Hagenshof bestritten die Hamborner überaus erfolgreich und siegten mit 4:1. Fabian Brosowski gelang mit dem 1:0 in der zweiten Spielminute der perfekte Auftakt für die Gäste. In der Folge verpassten sie es dann aber, den zweiten Treffer nachzulegen, sodass Vasile Toma nach einer guten halben Stunde den Ausgleich markieren konnte (27.). Nach dem Seitenwechsel brachte Fatih Cevikol Hamborn erneut in Front (47.), Brosowski sorgte kur darauf für die Vorentscheidung (55.) und Yusuf Cemal Cicekdal machte in der Schlussphase den Deckel drauf (85.).

Torreich endeten die Sonntagsspiele. Während der FSV Duisburg mit einem 5:3 bei den Sportfreunden Walsum 09 die Tabellenführung behauptete, holte der MTV Union Hamborn im Derby gegen den SV Hamborn 1890 ebenfalls drei Zähler. Auch hier stand es bei Abpfiff 5:3. Der TV Jahn Hiesfeld bezwang die DJK Vierlinden mit 3:1, RWS Lohberg schlug den FC Albania mit 3:0 und mit einem Last-Minute-Treffer holte sich der SV Heißen II gegen SuS Dinslaken 09 II den dreifachen Punkterfolg.