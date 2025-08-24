KLA DU: Mündelheim macht das halbe Dutzend voll, MTV furios

Es ist an der Zeit für den zweiten Spieltag in der Kreisliga A Duisburg. Nach dem torreichen Auftakt stehen auch an diesem Wochenende wieder spannende Duelle auf der Agenda. Los ging es bereits am Freitagabend, an dem der 1. FC Hagenshof den SV Gelb-Weiß Hamborn empfing und verlor. Außerdem war der TSV Bruckhausen nach der Auftaktniederlage gegen den FSV Duisburg gegen Eintracht Walsum gefordert. Wieder gab es keinen Sieg. Diese Partien gab es außerdem.
Satte acht Partien standen an diesem 2. Spieltag am Sonntagnachmittag an und die Mannschaften zeigten sich in Torlaune. Die TuS Mündelheim machte dabei das halbe Dutzend voll und besiegte den TSV Heimaterde mit 6:0. Als einziges Team in der Gruppe 1 ist Mündelheim somit mit zwei Siegen in die Spielzeit gestartet. Max Bausch war erneut doppelt erfolgreich und hat nun schon sechs Treffer erzielt. Auch der SV Duissern hat ein Statement platziert: Bei der zweiten Mannschaft des Mülheimer SV Siegte der SVD mit 5:1.
Den ersten Erfolg konnte Aufsteiger Duisburger SV 1900 II für sich verbuchen. Beim 4:2-Auswärtssieg bei Rot-Weiss Mülheim trafen Jason Wendt (35./65.) sowie Adam Levi Feldkamp (67.) und Önder Karabulut (71.). Erst in letzter Sekunde machte der ETuS Bissingheim den Auswärtsdreier klar. In der Nachspielzeit nutzte Bissingheim einen kapitalen Fehler der Preußen-Defensive und netzte durch Sascha Scholten zum späten 1:0. Der FC Taxi sicherte durch den späten Ausgleich von Lucas Wächter das Remis gegen Croatia Mülheim (86.).
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Viktoria Buchholz II
So., 31.08.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Mülheimer SV 07 II
So., 31.08.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Fatihspor Mülheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - TuSpo Saarn 1908
So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - FC Taxi Duisburg
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 31.08.25 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - DSC Preußen
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Duissern
4. Spieltag
So., 07.09.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Duissern
So., 07.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 07.09.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger FV 08 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SC Croatia Mülheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Mündelheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim
Der TSV Bruckhausen hat den Sieg in letzter Minute noch verspielt. Beim Spielstand von 3:3 gegen Eintracht Walsum am Freitagabend scheiterte Emre Terzi mit einem Foulelfmeter am Walsumer Schlussmann Florian Gaal. Somit blieb es bei der Punkteteilung und der TSV steht nach zwei Spieltagen mit nur einem Zähler ganz weit unten in der Tabelle. Die Mannschaft muss sich nach dem Abstieg aus der Bezirksliga weiter finden. Zuvor hatte Terzi bereits doppelt für Bruckhausen getroffen (10./49./FE), Andreas Lüdde gelang ebenfalls per Strafstoß der zwischenzeitliche Ausgleich. Nach dem 3:1 der Hausherren durch Safak Nahircioglu schien die Sache eigentlich entschieden (54.), doch Sahin Tagay (56.) und Lukas Herbert Hirsch (58.) brachten Walsum direkt zurück ins Spiel.
Erfolgreicher verlief der Abend für Aufsteiger Gelb-Weiß Hamborn. Das Auswärtsspiel beim 1. FC Hagenshof bestritten die Hamborner überaus erfolgreich und siegten mit 4:1. Fabian Brosowski gelang mit dem 1:0 in der zweiten Spielminute der perfekte Auftakt für die Gäste. In der Folge verpassten sie es dann aber, den zweiten Treffer nachzulegen, sodass Vasile Toma nach einer guten halben Stunde den Ausgleich markieren konnte (27.). Nach dem Seitenwechsel brachte Fatih Cevikol Hamborn erneut in Front (47.), Brosowski sorgte kur darauf für die Vorentscheidung (55.) und Yusuf Cemal Cicekdal machte in der Schlussphase den Deckel drauf (85.).
Torreich endeten die Sonntagsspiele. Während der FSV Duisburg mit einem 5:3 bei den Sportfreunden Walsum 09 die Tabellenführung behauptete, holte der MTV Union Hamborn im Derby gegen den SV Hamborn 1890 ebenfalls drei Zähler. Auch hier stand es bei Abpfiff 5:3. Der TV Jahn Hiesfeld bezwang die DJK Vierlinden mit 3:1, RWS Lohberg schlug den FC Albania mit 3:0 und mit einem Last-Minute-Treffer holte sich der SV Heißen II gegen SuS Dinslaken 09 II den dreifachen Punkterfolg.
3. Spieltag
So., 31.08.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - TV Jahn Hiesfeld
So., 31.08.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SC Wacker Dinslaken
So., 31.08.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - 1. FC Hagenshof
So., 31.08.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Heißen II
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - RW Selimiyespor Lohberg
So., 31.08.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - TSV Bruckhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - Sportfreunde Walsum 09
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - SV Hamborn 1890
So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Heißen II - Eintracht Walsum
So., 07.09.25 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - SuS 09 Dinslaken II
So., 07.09.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - DJK Vierlinden
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - FSV Duisburg
So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - MTV Union Hamborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930