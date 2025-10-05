 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
TuSpo Saarn ist im Verfolgerduell gefordert.
TuSpo Saarn ist im Verfolgerduell gefordert. – Foto: Riccarda Maszun

KLA DU live: Spitzenspiel zwischen TuSpo Saarn und SV Duissern

Die geballte Ladung Kreisliga-Fußball gibt es in Duisburg am Sonntag. Ein Spitzenspiel, ein Kellerduell und ein möglicher Wechsel an der Tabellenspitze stehen im Fokus.

Verlinkte Inhalte

KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Das Spitzenspiel in der Kreisliga A Duisburg steigt am Sonntag zwischen TuSpo Saarn und dem SV Duissern. Wer hier gewinnt, kann die TuS Mündelheim weiter unter Druck setzen. Auch im Tabellenkeller der Gruppe 1 steht ein richtungsweisendes Duell zwischen Schlusslicht Duisburger FV 08 II und der SG Duisburg-Süd bevor. In der Gruppe 2 könnte Gelb-Weiß Hamborn mit einem Punktgewinn die Tabellenführung übernehmen, der FSV Duisburg hat spielfrei.

So läuft Spieltag 8 in der Gruppe 1

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
15:30

Heute, 15:00 Uhr
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
15:00

Heute, 13:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
13:00live

Heute, 15:15 Uhr
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
15:15live

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
15:00

________________

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
So., 12.10.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - TuSpo Saarn 1908
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SC Croatia Mülheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - ETuS Bissingheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - Fatihspor Mülheim
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Duissern - Duisburger FV 08 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - FC Taxi Duisburg
So., 12.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - DSC Preußen
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Viktoria Buchholz II

10. Spieltag
So., 19.10.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Duisburger SV 1900 II
So., 19.10.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SV Heißen
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TSV Heimaterde Mülheim
So., 19.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 19.10.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - TuS Mündelheim
So., 19.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - Mülheimer SV 07 II
So., 19.10.25 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - SV Duissern
So., 19.10.25 17:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20

>>> Der Spielplan in der Übersicht

________________

So läuft Spieltag 8 in der Gruppe 2

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Heute, 15:30 Uhr
RW Selimiyespor Lohberg
RW Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
15:30

Heute, 15:30 Uhr
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
SV Hamborn 1890
SV Hamborn 1890Hamborn 1890
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
15:30

Heute, 13:00 Uhr
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
13:00live

Heute, 15:30 Uhr
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
15:30live

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - RW Selimiyespor Lohberg
So., 12.10.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Heißen II - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - DJK Vierlinden
So., 12.10.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - FC Albania Duisburg
So., 12.10.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - 1. FC Hagenshof
So., 12.10.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SC Wacker Dinslaken

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Hamborn 1890
So., 19.10.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - Eintracht Walsum
So., 19.10.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - Sportfreunde Walsum 09
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - SV Heißen II
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Vierlinden - SuS 09 Dinslaken II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - FSV Duisburg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - TSV Bruckhausen

Aufrufe: 05.10.2025, 10:03 Uhr
Marcel EichholzAutor