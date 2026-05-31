KLA DU live: Mündelheim legt vor - Meisterschaftsentscheidung vertagt

Vorletzter Spieltag in der Kreisliga A Duisburg und es könnten Entscheidungen fallen. Keine Klarheit wird es in der Meisterschaft geben, denn die TuS Mündelheim hat am Freitagabend vorgelegt, sodass Fatihspor Mülheim selbst bei einem Sieg noch nicht durch ist. Umkämpft geht es in der Gruppe 1 auch im Abstiegskampf zu, in dem noch alles möglich scheint. In der Gruppe 2 steht die DJK Vierlinden wohl vor der letzten Chance, den Ligaverbleib noch im rechnerisch möglichen Rahmen zu halten. Das bringt der Spieltag außerdem.
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30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SC Preußen
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Viktoria Buchholz II
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30. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:30 Uhr FSV Duisburg - MTV Union Hamborn
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - RWS Lohberg
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - Eintracht Walsum
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SV Heißen II
So., 07.06.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - TV Jahn Hiesfeld
So., 07.06.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - Sportfreunde Walsum 09
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