 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

KLA DU live: Mündelheim legt vor - Meisterschaftsentscheidung vertagt

Die TuS Mündelheim hat erfolgreich vorgelegt und die SG Süd bezwungen. Damit kann Faihspor Mülheim nicht vorzeitig die Meisterschaft gewinnen. Diese Spiele stehen in der Kreisliga A Duisburg am Sonntag an.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser
Die TuS Mündelheim hat den Aufstieg weiter im Blick.
Die TuS Mündelheim hat den Aufstieg weiter im Blick. – Foto: Roberto Parolari

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KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Vorletzter Spieltag in der Kreisliga A Duisburg und es könnten Entscheidungen fallen. Keine Klarheit wird es in der Meisterschaft geben, denn die TuS Mündelheim hat am Freitagabend vorgelegt, sodass Fatihspor Mülheim selbst bei einem Sieg noch nicht durch ist. Umkämpft geht es in der Gruppe 1 auch im Abstiegskampf zu, in dem noch alles möglich scheint. In der Gruppe 2 steht die DJK Vierlinden wohl vor der letzten Chance, den Ligaverbleib noch im rechnerisch möglichen Rahmen zu halten. Das bringt der Spieltag außerdem.

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in den Duisburger Kreisligen

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A1 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A1 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG DU-Süd
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
12:30live

Heute, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz II
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
15:30

Heute, 15:00 Uhr
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Duisburger SC Preußen
Duisburger SC PreußenDSC Preußen
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
15:00

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SC Preußen
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Viktoria Buchholz II

>>> Die Transfers der Kreisliga A1 Duisburg

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A2 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

Fr., 29.05.2026, 19:00 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Union 02
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
6
4
Abpfiff

Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr
Türkischer SV 1920 Bruckhausen
Türkischer SV 1920 BruckhausenTSV Bruckha.
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
5
3
Abpfiff
+Video

Heute, 13:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
13:00

Heute, 15:30 Uhr
RWS Lohberg
RWS LohbergRWS Lohberg
SV Hamborn 90
SV Hamborn 90Hamborn 90
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930GW Hamborn
15:30

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:30 Uhr FSV Duisburg - MTV Union Hamborn
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - RWS Lohberg
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - Eintracht Walsum
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SV Heißen II
So., 07.06.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - TV Jahn Hiesfeld
So., 07.06.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - Sportfreunde Walsum 09

>>> Die Transfers der Kreisliga A2 Duisburg

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