KLA DU live: Mündelheim legt vor - Meisterschaftsentscheidung vertagt

Die TuS Mündelheim hat den Aufstieg weiter im Blick. – Foto: Roberto Parolari

Vorletzter Spieltag in der Kreisliga A Duisburg und es könnten Entscheidungen fallen. Keine Klarheit wird es in der Meisterschaft geben, denn die TuS Mündelheim hat am Freitagabend vorgelegt, sodass Fatihspor Mülheim selbst bei einem Sieg noch nicht durch ist. Umkämpft geht es in der Gruppe 1 auch im Abstiegskampf zu, in dem noch alles möglich scheint. In der Gruppe 2 steht die DJK Vierlinden wohl vor der letzten Chance, den Ligaverbleib noch im rechnerisch möglichen Rahmen zu halten. Das bringt der Spieltag außerdem.