 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Die Buchholzer Reserve ist schon am Freitagabend im Einsatz.
Die Buchholzer Reserve ist schon am Freitagabend im Einsatz. – Foto: Roberto Parolari

KLA DU: ETuS Bissungheim gegen Buchholz II am Freitagabend

Kreisliga A Duisburg: Mit der Partie zwischen dem ETuS Bissingheim und Viktoria Buchholz II beginnt der Spieltag am Freitagabend.

Verlinkte Inhalte

KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

In der Kreisliga A Duisburg steht der 3. Spieltag auf dem Programm. Den Auftakt machen der ETuS Bissingheim und die zweite Mannschaft von Viktoria Buchholz am Freitagabend. Alle weiteren Partien finden am Sonntag statt. Die TuS Mündelheim, Spitzenreiter der Gruppe 1, empfängt dann Rot-Weiss Mülheim. In der Gruppe 2 trifft Primus FSV Duisburg auf den SV Heißen II, der noch ohne Punktverlust spielende Aufsteiger Gelb-Weiß Hamborn ist gegen RWS Lohberg gefordert. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 3 in der Gruppe 1

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Heute, 19:30 Uhr
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
19:30

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
15:00live

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
15:30

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
15:00

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
15:15

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
13:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
15:00live

So., 31.08.2025, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
12:30

________________

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
So., 07.09.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Duissern
So., 07.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 07.09.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger FV 08 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SC Croatia Mülheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Mündelheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - DSC Preußen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr SC Croatia Mülheim - Fatihspor Mülheim
So., 14.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - FC Taxi Duisburg
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Viktoria Buchholz II
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Heißen
So., 14.09.25 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - TuSpo Saarn 1908
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 II

>>> Der Spielplan in der Übersicht

________________

So läuft Spieltag 3 in der Gruppe 2

>>> Alle Transfers in der Übersicht

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
15:30

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
13:00

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
15:15

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB
RW Selimiyespor Lohberg
RW Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
15:30live

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
13:00

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
15:30

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
15:30

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - SV Hamborn 1890
So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Heißen II - Eintracht Walsum
So., 07.09.25 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - SuS 09 Dinslaken II
So., 07.09.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - DJK Vierlinden
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - FSV Duisburg
So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - MTV Union Hamborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - Sportfreunde Walsum 09
So., 14.09.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - RW Selimiyespor Lohberg
So., 14.09.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SC Wacker Dinslaken
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - FC Albania Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - 1. FC Hagenshof
So., 14.09.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SV Heißen II
So., 14.09.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - TV Jahn Hiesfeld

Aufrufe: 029.8.2025, 09:30 Uhr
Marcel EichholzAutor