KLA: Dreifacher Abdulredha lässt Meerbusch im Kellerduell jubeln

Am Sonntagmittag ist die Kreisliga A Kempen & Krefeld in die vorletzte Runde vor der Winterpause gestartet: Der TSV Meerbusch III ließ Verfolger VfR Fischeln II im direkten Duell keine Chance und bejubelte einen 4:0 (2:0)-Kantersieg. Am Nachmittag folgen dann die restlichen Paarungen um die Spitzenteam Anadolu Türkspor Krefeld und TSV Kaldenkirchen.
17. Spieltag
12.12.25 SC Niederkrüchten - SSV Strümp
14.12.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Rhenania Hinsbeck
14.12.25 SC Schiefbahn - TSV Meerbusch III
14.12.25 DJK VfL Willich - Hülser SV
14.12.25 TuS Gellep - VfB Uerdingen
14.12.25 TSV Krefeld-Bockum II - FC Hellas Krefeld
14.12.25 SC Waldniel - TSV Kaldenkirchen
14.12.25 SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld
18. Spieltag
30.01.26 Hülser SV - TuS Gellep
01.02.26 VfR Krefeld-Fischeln II - Anadolu Türkspor Krefeld
01.02.26 TuRa Brüggen II - SSV Strümp
01.02.26 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Kaldenkirchen
01.02.26 SC Schiefbahn - SC Rhenania Hinsbeck
01.02.26 SC Waldniel - TSV Meerbusch III
01.02.26 DJK VfL Willich - FC Hellas Krefeld
01.02.26 SC Viktoria 07 Anrath - SC Niederkrüchten