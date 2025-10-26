KLA: Drei Schüsse, drei Tore: FV Hofheim effektiv in Hambach

Bergstraße. Ein völlig neues Gefühl erlebte am Sonntag der FSV Rimbach. Erstmals in dieser Saison teilte sich der Spitzenreiter der A-Liga die Punkte. Siege feierten die Verfolger Aschbach und Trösel. Eine deutliche Heimniederlage musste hingegen der TSV Hambach einstecken.

TSV Hambach – FV Hofheim 0:3 (0:0). Es war ein Spiel auf überschaubarem Niveau, in dem lange Zeit nichts passierte. „Mit ihrem ersten Torschuss gehen die Gäste dann in Führung“, ärgerte sich Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff, der kurz zuvor noch eine große Chance von Hambachs Nicolas Fetsch sah, dessen Kopfball am Pfosten landete. Wolff: „Wir waren optisch überlegen und hatten die besseren Gelegenheiten.“ Die defensiven Hofheimer lauerten auf Konter und nutzten diese dann auch. „Am Ende hatte Hofheim drei Chancen, die allesamt zu Toren führten“, bilanzierte der Abteilungsleiter. Tore: 0:1 Braun (53.), 0:2 Marlon Mitsch (83.), 0:3 Scholl (89., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Schmidt (Eppertshausen). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

TSV Aschbach – FC Ober-Abtsteinach 8:2 (2:1). Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. „Das war ein richtig starker Beginn. Der FCO stand tief und hat uns das Spiel überlassen“, erkannte Aschbachs verletzter Kapitän Tim Walz, der im zweiten Durchgang noch mehr Offensivpower seiner Mannschaft sah. „Wir haben uns den Sieg aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit absolut verdient“, freute sich Walz. Tore: 1:0 Maiko Oberle (2.), 1:1 Gärtner (12.), 2:1 Vetter (35.), 3:1 Sanori (47.), 3:2 Gärtner (54., Foulelfmeter), 4:2 Bräse (57.), 5:2 Vetter (59.), 6:2 Sanori (61.), 7:2 Hirschhausen (84., Foulelfmeter), 8:2 Bräse (90.). – Schiedsrichter: Schneider (Dornheim). – Zuschauer: 200. – Beste Spieler: Bräse, Sanori, Oberle/geschlossene Leistung.

SV/BSC Mörlenbach – SV Affolterbach 2:3 (0:2). „Das war eine klare Angelegenheit. Schon zur Pause hätten die Gäste deutlicher führen müssen.“ Für Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner gab es keinen Zweifel am Sieger: „Affolterbach war besser. Das knappe Ergebnis spiegelt den Spielverlauf in keinster Weise wider.“ Tore: 0:1 Schäfer (21., Foulelfmeter), 0:2 Gül (43.), 0:3 Pflüger (48., Eigentor), 1:3 Stephan (85.), 2:3 Simon Goderbauer (90.+2). – Schiedsrichter: Schäfer (Sandhausen). – Zuschauer: 90. – Beste Spieler: Julian Goderbauer, Fries/Gül, Trautmann, Marcel Eckert.

SG Hammelbach/Scharbach – FSG Riedrode II 0:2 (0:0). Fabian Kreiling, Sprecher der FSG, gefiel es, wie seine Mannschaft geduldig auf den Sieg hinarbeitete: „Gerade in der ersten Halbzeit war es ein Spiel mit vielen Fehlern. Trotzdem sind wir ruhig geblieben.“ Nach der Pause sei von den Gastgebern nicht mehr viel gekommen. Die starke linke Seite der Gäste um Verteidiger Tim Riedinger habe zum Erfolg beigetragen, freute sich Kreiling. Tore: 0:1 Schmitz (57.), 0:2 Riedinger (82.). – Schiedsrichter: Kalus (Erbach). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Riedinger, Ochsenschläger.

TSV Auerbach II – TV Lampertheim 3:0 (0:0). Lampertheims Trainer Ümit Erdem war nach der Niederlage beim bis dahin Tabellenletzten enttäuscht. Vor allem in der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft vier bis fünf Hundertprozentige vergeben. „Unser Torhüter hatte in dieser Phase überhaupt nichts zu tun“, betonte Erdem: „Kurz vor der Auerbacher Führung hatten wir durch Luca Wittemann eine große Gelegenheit. Im Gegenzug fällt dann das 1:0 für Auerbach.“ Der TVL war zwar weiter bemüht, nach dem 0:2 gingen aber die Köpfe runter. Schiedsrichter: Bittner (Fränkisch-Crumbach). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Deuser.

VfR Fehlheim II – FSV Rimbach 1:1 (0:1). Der Tabellenführer brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Die Gastgeber drückten aufs Tempo und hatten zu Beginn einige Chancen, darunter einen Pfostenschuss. „Nach dieser Anfangsphase haben wir dann aber besser in das Spiel gefunden“, beobachtete FSV-Sprecher Roland Rettig, der kurz vor der Pause dann Grund zum Jubeln hatte, als Amir Duric einen an Timo Spies verursachten Foulelfmeter zur Führung verwandelte. Nach der Halbzeit hatten die Gäste die besseren Chancen, so durch Duric, der allein auf Torhüter Kenan Buzyer zugelaufen war. „Am Ende sind wir mit dem Punkt in diesem Spitzenspiel zufrieden“, so Rettig. Tore: 0:1 Duric (42., Foulelfmeter), 1:1 Bozanovic (47.). – Schiedsrichter: Agirman (Maudach). – Zuschauer: 40. – Bes. Vork.: Rot für Blome (VfR, 84.) nach grobem Foulspiel. – Beste Spieler: Buzyer, Helmling, Bozanovic/Kohl, Plücker, Proyer.

SG Brandau/Gadernheim – TG Trösel 1:3 (1:0). Die Gastgeber wussten über eine Stunde zu überzeugen und führten auch nach einem frühen Treffer von Damien Raschke (1.) verdient. Aber innerhalb von fünf Minuten brachten sie sich selbst um den Lohn. Zwischen der 73. und 77. Minute erzielten die Gäste nach drei Standardsituationen drei Mal per Kopf die Tore zum 1:3-Endstand. Das sorgte bei SG-Trainer Roman Gründwald für Enttäuschung: „Wir spielen gut, verlieren den Faden und stehen am Ende mit leeren Händen da. Das ist dann doch irgendwie frustrierend.“ Tore: 1:0 Raschke (1.), 1:1, 1:2 Arnold (73., 75.), 3:0 Engert (77.).





