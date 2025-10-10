Darf der TSV Klein-Umstadt (grüne Trikots) an diesem Spieltag jubeln? Sollte das Topduell Remis enden, steht der TSV - bei gleichzeitigem Sieg über Kellerkind SG Klingen - auf dem ersten Tabellenplatz. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv

KLA Dieburg: Topspiel in Reinheim, viele Sechs-Punkte-Duelle Am 11. Spieltag der A-Klasse Dieburg ist für reichloich Spannung gesorgt, unter anderem durch das Topspiel zwischen den punktgleichen Kontrahenten SG Ueberau und Germania Ober-Roden II Verlinkte Inhalte Kreisliga A Dieburg Ober-Roden II SG Ueberau Kl.-Zimmern Schaafheim + 11 weitere

Folgende Nachricht hat unsere Redaktion von unserem Ligaleiter Dirk Affeldt erreicht. Der 11. Spieltag verspricht Fußball pur – mit Spannung an allen Enden der Tabelle.

Während die SG Ueberau im Spitzenspiel den Ligaprimus ärgern will, kämpfen die Teams im Tabellenkeller um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ob Favoriten ihrer Rolle gerecht werden oder die Außenseiter überraschen, wird sich auf den Plätzen der Kreisliga A zeigen. Sicher ist nur eins: Die Zuschauer dürfen sich auf ein ereignisreiches Fußballwochenende freuen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SG Ueberau SG Ueberau Germania Ober-Roden Ober-Roden II 15:00 PUSH Der Tabellendritte SG 1919 Ueberau empfängt Spitzenreiter Germania Ober-Roden II – ein echtes Topspiel! Die Germania musste am letzten Spieltag erstmals in dieser Saison Punkte abgeben – den sicher geglaubten Sieg in letzter Sekunde zu verspielen, ist bitter und dürfte Spuren hinterlassen haben. Ganz anders die SG Ueberau: Sie zeigt sich in Torlaune und hat zuletzt ihre Offensivstärke unter Beweis gestellt. Beide Teams verfügen über stabile und gut organisierte Abwehrreihen – bislang gehörten sie defensiv zu den besten der Liga. Es dürfte also auf Kleinigkeiten ankommen, wer sich am Ende durchsetzt.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV 58 Sickenhofen Sickenhofen FC Viktoria Schaafheim Schaafheim 15:00 PUSH

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Heubach 1920 SV Heubach SC Hassia Dieburg SC Hassia II 15:00 PUSH

Auch in der Verfolgergruppe kommt es zu interessanten Duellen. Gleich zwei Tabellennachbarn treffen aufeinander:

Der SV 1958 Sickenhofen (Platz 6) hat den FC Viktoria Schaafheim (Platz 7) zu Gast. Außerdem empfängt der SV Heubach (9 Punkte, Platz 8) den SC Hassia Dieburg II (8 Punkte, Platz 10). So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FSV Spachbrücken Spachbrücken SV 1919 Münster SV Münster II 15:00 PUSH Am Tabellenende geht es ebenfalls zur Sache: Der FSV Spachbrücken trifft auf den SV Münster II. Mit einem Sieg könnte Münster die Abstiegszone verlassen. Holt Spachbrücken drei Punkte, würde sich der Abstand zur roten Zone weiter vergrößern – zumal Viktoria Klein-Zimmern an diesem Wochenende spielfrei ist.

Für die beiden Schlusslichter wird es besonders schwer:

Die SG Klingen (4 Punkte) empfängt den TSV Klein-Umstadt, während der TSV 08 Richen (1 Punkt) auswärts bei Viktoria Dieburg antreten muss. Zur Erinnerung: Richen ging beim TSV Klein-Umstadt mit 2:7 unter, und auch Klingen musste zuletzt Lehrgeld zahlen. Nach einer Führung beim FSV Groß-Zimmern drehte der Gegner die Partie binnen weniger Minuten. Der TSV Klein-Umstadt strotzt derzeit nur so vor Selbstbewusstsein. Im Umfeld gilt der nächste Sieg bereits als sicher – diskutiert wird höchstens noch über die Höhe. Genau das könnte jedoch die Chance der SG Klingen sein. Denn immer wieder kommt es vor, dass ein Titelanwärter beim Tabellenletzten Punkte liegen lässt.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr TSV Richen TSV Richen SV DJK Viktoria Dieburg SV Dieburg 15:00 PUSH

Auch bei Viktoria Dieburg bleibt abzuwarten, wie sich die Mannschaft präsentiert. Nach einem ausgefallenen Spiel und einem spielfreien Wochenende ist die Mannschaft aus dem Rhythmus gekommen. Das kann ein Vorteil sein – man ist ausgeruht –, aber ebenso ein Nachteil, wenn der Spielfluss verloren gegangen ist.