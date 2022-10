KLA: Dicke Überraschung in Güntersfürst TSV gewinnt haushoch gegen den bislang noch ungeschlagenen TV Hetzbach +++ Vielbrunn mit glücklichem Remis

ODENWALDKREIS. Es ist der Spieltagshammer in der Kreisliga A: Im Schlagerspiel gegen den bislang noch ungeschlagenen TV Hetzbach gewinnt der TSV Günterfürst mit 8:1 und untermauert damit seine Aufstiegsambitionen. Die Günterfürster schieben sich bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter KSG Vielbrunn heran, der in Seckmauern ein glückliches 1:1 bejubelte.

TSV Seckmauern II – KSG Vielbrunn 1:1 (1:0). „Ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft, mit unglücklichem Ende“, war das Fazit von Percy Schwinn (TSV). Mit der buchstäblich letzten Aktion der Gäste fiel der Ausgleich. Durch einen Eckball auf den zweiten Pfosten, den Vielbrunns Yannick Dörr annahm auf auf seinem Mitspieler Jan Hofmann (90.+4) per Kopf ablegte, der wiederum die Gelegenheit nutzte und das Spielgerät im Tor der Platzherren unterbrachte. Nach dem Wiederanstoß war sofort Abpfiff. Zuvor besaß Seckmauerns Perspektivteam eine ganze Reihe bester Chancen. Dennis Calis traf den Pfosten und vergab freistehend, Rushdi Tasholli freistehend, David Raitz an den Querbalken und Lennard Wagner an die Latte, hätten Seckmauern zum klaren Sieg schießen können – eigentlich müssen. Dabei war es scheinbar nur wenig tröstlich für den TSV-Trainer, das Dennis Calis (36.) die Gastgeber mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

SG Sandbach II – TSV Höchst II 1:2 (1:2). Dem Gast gelang ein Auftakt nach Maß, als Oliver Schwarz gleich in der ersten Minute einen Foulelfmeter zum 0:1 versenkte. „Nach vorne ging bei uns lange Zeit kaum etwas. Erst als Leon Luft (25.) den Ausgleich markierte, fanden wir etwas besser ins Spiel“, berichtete Norman Besler (SGS). Auch wenn die Höchster Reserve keine Galavorstellung bot, so waren die Schützlinge von TSV-Trainer Tobias Eisenhauer aber zumindest effektiv: Emil Frühling (35.) besorgte für den Gast die Pausenführung. Daran änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts mehr: „Ja, wir waren am Drücker, aber zwingende Chancen spielten wir nicht heraus“, so Besler.

TSV Günterfürst – TV Hetzbach 8:1 (4:0). Die Platzherren nahmen die Zweikämpfe schon in der Frühphase bedingungslos an, zelebrierten darüber ihren Ballbesitzfußball und kamen zwangsläufig zu besten Chancen: Tobias Kaufmann (24., 45.), Lukas Kessler (31.) und Tobias Hastert (37.) schossen zur Halbzeit eine klare Führung heraus. „Auch in der zweiten Hälfte übten wir die Spielkontrolle aus, ließen fast nichts zu“, sagte Oliver Naas (TSV). Louis Timocin (51., 56.) packte schnell zwei Tore zum 6:0 drauf, dann begünstigte ein Abwehrfehler Hetzbachs Tor von Jan Schwinn (61.). Doch der TSV blieb konzentriert und in seinem Spiel nach vorne gnadenlos: Lukas Köbler (66.) und Louis Timocin (74.) erhöhten weiter und verpassten damit den Hetzbachern eine denkwürdige Niederlage.

SSV Brensbach – SG Rothenberg 4:2 (2:2). „Das war schon von Beginn an ein gutes Spiel von uns, obwohl wir nach der Führung von Tim Fredrich (15.) in Rückstand gerieten“, berichtete Thomas Kerz (SSV). Nils Volk (18.) und Luis Uhrig (34.) waren für Rothenberg gleich effektiv im Abschluss. Postwendend glich Joshua Beck (35.) wieder aus. Brensbach kontrollierte die Begegnung, auch nach dem Seitenwechsel: Ein Doppelpack von Torjäger Tim Friedrich (46., 71.) belohnte die kontrollierte offensive Spielweise der Hausherren, die sich diesen Sieg verdienten.