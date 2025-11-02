KLA DI: SG Ueberau bleibt ungeschlagen

Dieburg. Mit einem 4:4 (2:2)-Unentschieden beim TSV Klein-Umstadt bleibt die SG Ueberau in der A-Liga Dieburg weiterhin ungeschlagen Spitzenreiter.
In der spannenden Partie gelang Klein-Umstadt erst drei Minuten vor Spielende durch Finn Pöppe (87.) das 4:4. Tore: Dustin Strauss (38.); Robin de Waal (40., 51.) – Sidar Segen (6., 44.), Marius Can Kiraz (59., 75.).
Tore: 1:0 Salo (56.), 2:0 Hasani (66.).
Tore: 0:1, 1:2 Naim (8., 21), 1:1 (18.), 1:3 Mali (42.).
Tore: 0.1 Jonathan Schwaar (35.), 1:1 Ficut (66.), 1:2 Paul Schwaar (87.).
Tore: 0:1 Frey (12.), 1:1, 6:3 Pliakas (14., 85.), 2:1, 3:1, 5:2 Machado (18., 21., 59.), 3:2 Sehovic (34.), 4:2 Carneiro (51.), 5:3 (79./Eigentor).
Tore: 1:0 Dobruna (29.),1:1 Gülbas (58.), 2:1 Ekici (90.).