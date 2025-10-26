KLA Darmstadt: Croatie siegt im Griesheim-Derby

DARMSTADT . Mit einem 3:2-Erfolg bei GW Darmstadt konnte sich die TSG Messel in der Kreisliga A Darmstadt von den hinteren Rängen lösen. Nachdem Fabian Galinski (45.+1) und Mentor Kadrija (50.) die 2:0-Führung erzielten, kam GW (50./70.) wieder zurück. In der spannenden Schlussphase sorgte erst Pal Chulol (90.+2) für den Siegtreffer. Neben Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt (1:2 in Ober-Beerbach) unterlag auch Verfolger FC Ober-Ramstadt (2:3 beim SV Traisa II).