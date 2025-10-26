KLA Darmstadt: Croatia siegt im Griesheim-Derby

DARMSTADT . Mit einem 3:2-Erfolg bei GW Darmstadt konnte sich die TSG Messel in der Kreisliga A Darmstadt von den hinteren Rängen lösen. Nachdem Fabian Galinski (45.+1) und Mentor Kadrija (50.) die 2:0-Führung erzielten, kam GW (50./70.) wieder zurück. In der spannenden Schlussphase sorgte erst Pal Chulol (90.+2) für den Siegtreffer. Neben Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt (1:2 in Ober-Beerbach) unterlag auch Verfolger FC Ober-Ramstadt (2:3 beim SV Traisa II).
Die weiteren Partien im Überblick:
Tore: 1:0 Kliefken (37.), 1:1 Aghoulad (44.), 2:1 Sturm (87.).
Tore: 0:1 Sperber (22.), 0:2 Curea (59.), 1:2 Bilal (66.).
0:1 Tumbul (24.), 0:2, 0:3 Camdzic (65., 68..), 1:3 Aykir (76.), 1:4, 1:5 Eurich (90., 90.+3).
Tore: 0:1, 0:4 Helfmann (7., 71.), 0:2 Bender (12.), 0:3 De Flaviis (43.), 1:4, 2:4 Mohamud (84., 90.).
Tore: 0:1 Kilic (6.), 1:1 Dettelbacher (9.), 2:1 Hemmel (23.), 3:1 Rahdar (25.), 3:2 Yildirim (63./Foulelfmeter).