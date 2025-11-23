 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Türk Gücü Darmstadt konnte sich in Wixhausen deutlich durchsetzen.
Türk Gücü Darmstadt konnte sich in Wixhausen deutlich durchsetzen. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

KLA DA: Türk Gücü verteidigt die Spitze

Darmstädter gewinnen in Wixhausen +++ Wetter verhindert sämtliche Spiele in Dieburg

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Darmstadt
Wixhausen
Ober-Ramst.
SV Traisa II
SC Türk Gücü

DARMSTADT. Rumpfspieltag in den A-Ligen: Während im Kreis Dieburg aufgrund der winterlichen Bedingungen keine einzige Partie ausgetragen werden konnte, fanden im Kreis Darmstadt immerhin vier Partien statt. Durch einen deutlichen 7:0 (5:0)-Erfolg über die TSG Wixhausen verteidigte der SC Türk Gücü Darmstadt dabei seine Spitzenposition.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 15:30 Uhr
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
TSG Wixhausen
TSG WixhausenWixhausen
7
0
Abpfiff

Das Team von Trainer Gheru Mehari war von Beginn an konzentriert und entschied die Partie mit fünf Treffern bereits zur Pause. Der Aufstiegsfavorit erspielte sich viele gute Tormöglichkeiten, ehe Bilal Abdulhay Mustefa (25.) den Bann brach. Mit vier weiteren Treffern bis zum Seitenwechsel durch Ramzi Aghoulad (36./42.) und Murat Sevim (39./45.) war die Partie früh entschieden. „Wir hätten noch höher führen“, erklärte der Sportliche Leiter Bülent Uzuncay. Auch im zweiten Abschnitt war der Tabellenführer deutlich überlegen, erzielte durch Ramzi Aghoulad (50.) und Bilal Abdulhay Mustafa (65.) aber nur noch zwei weitere Treffer. „Wir wollen als Tabellenführer in die Winterpause“, machte Uzuncay deutlich.

Heute, 16:30 Uhr
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA II
1
0
Abpfiff

Durch ein 1:0 über den FCA Darmstadt II bliebt der FC Ober-Ramstadt weiter erster Verfolger von Spitzenreiter Türk Gücü. Allerdings hatte der Aufstiegskandidat mehr Mühe als erwartet. Im zweiten Abschnitt musste FCO-Trainer Zynel Cagler bis zur 75. Minuten warten, ehe Gordon Choynowski den entscheidenden Treffer erzielte.

Heute, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Darmstadt
Grün-Weiß DarmstadtGW Darmstadt
SG Modau
SG ModauSG Modau II
1
2
Abpfiff

Bei ihrem 2:1 (0:0)-Sieg beim Vorletzten GW Darmstadt hatte die SG Modau II ebenfalls einige Schwierigkeiten. Erst in der 48. Minute brachte Ole Schwerer die Gäste in Führung. In der ausgeglichenen Partie erzielten GW nach 65 Minuten den Ausgleich. Nur vier Minuten später allerdings gelang Andreas Henschke der Siegtreffer für Modau.

Heute, 15:30 Uhr
SKG Ober-Beerbach
SKG Ober-BeerbachOb.-Beerbach
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa II
3
0
Abpfiff

Tore: 1:0, 3:0 Marc Sturm (42.), 2:0 Patrick Sturm (57.).



Aufrufe: 023.11.2025, 21:15 Uhr
Stephan StählerAutor