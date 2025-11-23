KLA DA: Türk Gücü verteidigt die Spitze

DARMSTADT. Rumpfspieltag in den A-Ligen: Während im Kreis Dieburg aufgrund der winterlichen Bedingungen keine einzige Partie ausgetragen werden konnte, fanden im Kreis Darmstadt immerhin vier Partien statt. Durch einen deutlichen 7:0 (5:0)-Erfolg über die TSG Wixhausen verteidigte der SC Türk Gücü Darmstadt dabei seine Spitzenposition.

Das Team von Trainer Gheru Mehari war von Beginn an konzentriert und entschied die Partie mit fünf Treffern bereits zur Pause. Der Aufstiegsfavorit erspielte sich viele gute Tormöglichkeiten, ehe Bilal Abdulhay Mustefa (25.) den Bann brach. Mit vier weiteren Treffern bis zum Seitenwechsel durch Ramzi Aghoulad (36./42.) und Murat Sevim (39./45.) war die Partie früh entschieden. „Wir hätten noch höher führen“, erklärte der Sportliche Leiter Bülent Uzuncay. Auch im zweiten Abschnitt war der Tabellenführer deutlich überlegen, erzielte durch Ramzi Aghoulad (50.) und Bilal Abdulhay Mustafa (65.) aber nur noch zwei weitere Treffer. „Wir wollen als Tabellenführer in die Winterpause“, machte Uzuncay deutlich.

Durch ein 1:0 über den FCA Darmstadt II bliebt der FC Ober-Ramstadt weiter erster Verfolger von Spitzenreiter Türk Gücü. Allerdings hatte der Aufstiegskandidat mehr Mühe als erwartet. Im zweiten Abschnitt musste FCO-Trainer Zynel Cagler bis zur 75. Minuten warten, ehe Gordon Choynowski den entscheidenden Treffer erzielte.

Bei ihrem 2:1 (0:0)-Sieg beim Vorletzten GW Darmstadt hatte die SG Modau II ebenfalls einige Schwierigkeiten. Erst in der 48. Minute brachte Ole Schwerer die Gäste in Führung. In der ausgeglichenen Partie erzielten GW nach 65 Minuten den Ausgleich. Nur vier Minuten später allerdings gelang Andreas Henschke der Siegtreffer für Modau.

Tore: 1:0, 3:0 Marc Sturm (42.), 2:0 Patrick Sturm (57.).





