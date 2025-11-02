KLA DA: FC Ober-Ramstadt dreht das Derby

OBER-RAMSTADT . Mit einem 3:2 (1:2)-Erfolg in einem spannenden Derby gegen die SG Modau II bleibt der FC Ober-Ramstadt in der Kreisliga A Darmstadt erster Verfolger von Spitzenreiter SC Türk Gücü Darmstadt (3:0 gegen GW Darmstadt).
Zunächst war Modau besser im Spiel und führte durch Keanu Hunger (14.) und ein Eigentor von Pascal Pfaff (38.). Nach dem Anschlusstreffer durch Ara Pektas (39.) war Ober-Ramstadt besser im Spiel. Nach dem Seitenwechsel war das Team spielbestimmend und siegte nach Treffern von Baran Kilic (48.) und Gordon Choynowski (62.) verdient.
Tore: 1:0, 2:0 Furkan Bilgin (2., 47.), 3:0 Mustefa (50.).
Tore: 0:1, 0:2 Reeg (13., 20.), 1:2 Lehmann (82.).
Tore: 1:0 Akarawatou (11.), 2:0 Dohn (13.), 2:;1 Falviis (22.), 3:1 Gerreirta (26.), 4:1, 5:1 Berger (30., 50.), 5:2 Ossable (60.).
Tore: 1:0 Kliefken (14.), 2:0, 3.0 Sturm (30., 36.).
Tore: 1:0 Curea (7.), 2:0, 3:0, 11:3, 12:3 Schmeichel (11., 12., 81., 83.), 4:0, 6:0, 7:0, 8:0, 9:0, 13:3 De Nuccio (21., 34., 43., 44., 60., 87.), 5:0 Tokmak (50./Eigentor), 9:1 Aykir (71.), 10:1 Kraft (75.), 10:2, 10:3 Derin (77., 80.)