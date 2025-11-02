 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der FC Ober-Ramstadt dreht das Derby gegen Modau II und bleibt damit auf dem zweite Tabellenplatz.
Der FC Ober-Ramstadt dreht das Derby gegen Modau II und bleibt damit auf dem zweite Tabellenplatz. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

KLA DA: FC Ober-Ramstadt dreht das Derby

Knapper 3:2-Sieg gegen die SG Modau II nach 0:2-Rückstand +++ Türk Gücü siegt 3:0

OBER-RAMSTADT . Mit einem 3:2 (1:2)-Erfolg in einem spannenden Derby gegen die SG Modau II bleibt der FC Ober-Ramstadt in der Kreisliga A Darmstadt erster Verfolger von Spitzenreiter SC Türk Gücü Darmstadt (3:0 gegen GW Darmstadt).

Heute, 15:15 Uhr
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
SG Modau
SG ModauSG Modau II
3
2
Abpfiff

Zunächst war Modau besser im Spiel und führte durch Keanu Hunger (14.) und ein Eigentor von Pascal Pfaff (38.). Nach dem Anschlusstreffer durch Ara Pektas (39.) war Ober-Ramstadt besser im Spiel. Nach dem Seitenwechsel war das Team spielbestimmend und siegte nach Treffern von Baran Kilic (48.) und Gordon Choynowski (62.) verdient.

Heute, 15:00 Uhr
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
Grün-Weiß Darmstadt
Grün-Weiß DarmstadtGW Darmstadt
3
0
Abpfiff

Tore: 1:0, 2:0 Furkan Bilgin (2., 47.), 3:0 Mustefa (50.).

Heute, 14:30 Uhr
TSG Messel
TSG MesselTSG Messel
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa II
1
2
Abpfiff

Tore: 0:1, 0:2 Reeg (13., 20.), 1:2 Lehmann (82.).

Heute, 14:30 Uhr
TSG Wixhausen
TSG WixhausenWixhausen
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf
5
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Akarawatou (11.), 2:0 Dohn (13.), 2:;1 Falviis (22.), 3:1 Gerreirta (26.), 4:1, 5:1 Berger (30., 50.), 5:2 Ossable (60.).

Heute, 15:00 Uhr
SKG Ober-Beerbach
SKG Ober-BeerbachOb.-Beerbach
SV Croatia Griesheim
SV Croatia GriesheimSV Croatia
3
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Kliefken (14.), 2:0, 3.0 Sturm (30., 36.).

Heute, 14:30 Uhr
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
13
3
Abpfiff

Tore: 1:0 Curea (7.), 2:0, 3:0, 11:3, 12:3 Schmeichel (11., 12., 81., 83.), 4:0, 6:0, 7:0, 8:0, 9:0, 13:3 De Nuccio (21., 34., 43., 44., 60., 87.), 5:0 Tokmak (50./Eigentor), 9:1 Aykir (71.), 10:1 Kraft (75.), 10:2, 10:3 Derin (77., 80.)

