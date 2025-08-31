KLA D: VfL Benrath siegt im Topspiel, Nicht-Antritt von Urdenbach

Neun Spiele hätte es an diesem Sonntag in der Kreisliga A Düsseldorf eigentlich geben sollen, angepfiffen wurden aber nur acht. Der TSV Urdenbach, punktloses Tabellenschlusslicht, trat zu seinem Duell beim FC Bosporus Düsseldorf nicht an und verliert damit am Grünen Tisch. Im Spitzenspiel zwischen Türkgücü Ratingen und dem VfL Benrath setze sich derweil der VfL mit 3:1 durch, die Sportfreunde Gerresheim durften gleich sieben Mal jubeln.

Die Sportfreunde aus Gerresheim haben sich auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Am Nachmittag gewann das Team sein Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des DSC 99 klar mit 7:1 - und erzielte dabei alle acht Tore. Schon zur Pause war die Messe gelesen. Giuliano Panebianco eröffnete nach elf Minuten den Torreigen, Faouzi El Makadmi (21./26.) sowie Walid El Kadiri (27./44.) erhöhten jeweils per Doppelpack. Nach einem Eigentor nach Wiederanpfiff sorgten Soufiane Azhil (57.) und Timo Braun (88.) für den Endstand.

Vor über 100 Zuschauern brachte Luigi D Alterio den VfL Benrath im Spitzenspiel bei Türkgücü Ratingen schon nach 14 Zeigerumdrehungen auf die Siegerstraße. Auch das 2:0 unmittelbar nach Wiederanpfiff erzielte die Nummer neun der Benrather. Spätestens nach dem 3:0 durch Zakaria Arian war die Entscheidung gefallen (66.), daran konnte auch der Anschlusstreffer zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit nichts mehr ändern. In der Tabelle hat Benrath damit alle neun möglichen Punkte geholt. Ebenfalls auf neun Punkte wird der FC Bosporus kommen, sobald der Nicht-Antritt des TSV Urdenbach gewertet wird.