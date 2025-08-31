 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Der VfL Benrath stürmt an die Tabellenspitze.
Der VfL Benrath stürmt an die Tabellenspitze. – Foto: Sascha Zeise

KLA D: VfL Benrath siegt im Topspiel, Nicht-Antritt von Urdenbach

Kreisliga A Düsseldorf: Im Spitzenspiel siegte der VfL Benrath mit 3:1 bei Türkgücü Ratingen. Der TSV Urdenbach tritt nicht an und die Sportfreunde Gerresheim feiern einen Kantersieg.

Verlinkte Inhalte

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Neun Spiele hätte es an diesem Sonntag in der Kreisliga A Düsseldorf eigentlich geben sollen, angepfiffen wurden aber nur acht. Der TSV Urdenbach, punktloses Tabellenschlusslicht, trat zu seinem Duell beim FC Bosporus Düsseldorf nicht an und verliert damit am Grünen Tisch. Im Spitzenspiel zwischen Türkgücü Ratingen und dem VfL Benrath setze sich derweil der VfL mit 3:1 durch, die Sportfreunde Gerresheim durften gleich sieben Mal jubeln.

So lief Spieltag 3

>>> Alle Transfers im Überblick

Die Sportfreunde aus Gerresheim haben sich auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Am Nachmittag gewann das Team sein Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des DSC 99 klar mit 7:1 - und erzielte dabei alle acht Tore. Schon zur Pause war die Messe gelesen. Giuliano Panebianco eröffnete nach elf Minuten den Torreigen, Faouzi El Makadmi (21./26.) sowie Walid El Kadiri (27./44.) erhöhten jeweils per Doppelpack. Nach einem Eigentor nach Wiederanpfiff sorgten Soufiane Azhil (57.) und Timo Braun (88.) für den Endstand.

Vor über 100 Zuschauern brachte Luigi D Alterio den VfL Benrath im Spitzenspiel bei Türkgücü Ratingen schon nach 14 Zeigerumdrehungen auf die Siegerstraße. Auch das 2:0 unmittelbar nach Wiederanpfiff erzielte die Nummer neun der Benrather. Spätestens nach dem 3:0 durch Zakaria Arian war die Entscheidung gefallen (66.), daran konnte auch der Anschlusstreffer zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit nichts mehr ändern. In der Tabelle hat Benrath damit alle neun möglichen Punkte geholt. Ebenfalls auf neun Punkte wird der FC Bosporus kommen, sobald der Nicht-Antritt des TSV Urdenbach gewertet wird.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
1
7
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
2
0
§ Urteil

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
So., 07.09.25 12:15 Uhr FC Büderich II - DSC 99 Düsseldorf II
So., 07.09.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - TuS Gerresheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Wersten 04 - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - AC Italia Hilden
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Türkgücü Ratingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Bosporus Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - VfL Benrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II
So., 14.09.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SV Wersten 04
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - FC Büderich II
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Unterbach
So., 14.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - TSV Urdenbach
So., 14.09.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SC Düsseldorf-West
So., 14.09.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - KSC Tesla 07

Aufrufe: 031.8.2025, 18:25 Uhr
Marcel EichholzAutor