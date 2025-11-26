KLA D: TSV Urdenbach will Abstiegszone verlassen

Nach dem spielfreien Wochenende rollt in der Kreisliga A Düsseldorf wieder der Ball. Los geht es bereits am Donnerstagabend beim TSV Urdenbach, der Schwarz-Weiß 06 empfängt, am Freitag bittet Schlusslicht SC West zum Duell mit den Sportfreunden Gerresheim. Diese Spiele gibt es außerdem.
16. Spieltag
So., 07.12.25 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Düsseldorf-West
So., 07.12.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.12.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.12.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 07.12.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - FC Bosporus Düsseldorf
So., 07.12.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Unterbach
So., 07.12.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SV Wersten 04
So., 07.12.25 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - ASV Tiefenbroich
17. Spieltag
Do., 11.12.25 20:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Büderich II
So., 14.12.25 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Sportfreunde Gerresheim
So., 14.12.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 14.12.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - AC Italia Hilden
So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DSC 99 Düsseldorf II
So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 14.12.25 15:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Türkgücü Ratingen
So., 14.12.25 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - TuS Gerresheim