Allgemeines
Der TSV Urdenbach steht vor einer großen Herausforderung.
Der TSV Urdenbach steht vor einer großen Herausforderung. – Foto: Dennis Kemmerling

KLA D: TSV Urdenbach will Abstiegszone verlassen

TSV Urdenbach eröffnet Kreisliga-Spieltag am Donnerstag. Das steht außerdem an.

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Nach dem spielfreien Wochenende rollt in der Kreisliga A Düsseldorf wieder der Ball. Los geht es bereits am Donnerstagabend beim TSV Urdenbach, der Schwarz-Weiß 06 empfängt, am Freitag bittet Schlusslicht SC West zum Duell mit den Sportfreunden Gerresheim. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 15

Morgen, 19:45 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
19:45

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
19:30

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
15:00

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:15

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:30

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:15live

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
13:00

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

16. Spieltag
So., 07.12.25 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Düsseldorf-West
So., 07.12.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.12.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.12.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 07.12.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - FC Bosporus Düsseldorf
So., 07.12.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Unterbach
So., 07.12.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SV Wersten 04
So., 07.12.25 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - ASV Tiefenbroich

17. Spieltag
Do., 11.12.25 20:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Büderich II
So., 14.12.25 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Sportfreunde Gerresheim
So., 14.12.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 14.12.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - AC Italia Hilden
So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DSC 99 Düsseldorf II
So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 14.12.25 15:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Türkgücü Ratingen
So., 14.12.25 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - TuS Gerresheim

