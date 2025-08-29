KLA D: Spitzenreiter Türkgücü Ratingen empfängt Verfolger VfL Benrath

Es ist an der Zeit für ein echtes Spitzenspiel in der Kreisliga A Düsseldorf. Am Sonntag empfängt Tabellenführer Türkgücü Ratingen den ebenfalls noch punktverlustfreien Verfolger VfL Benrath. Der FC Bosporus ist gegen den TSV Urdenbach im Einsatz und Wersten 04 spielt bei der DJK Tusa 06. Außerdem ist der AC Italia Hilden gegen den SC Unterbach um Einsatz und der TuS Gerresheim empfängt den FC Büderich II. Diese Partien gibt es außerdem.
4. Spieltag
So., 07.09.25 12:15 Uhr FC Büderich II - DSC 99 Düsseldorf II
So., 07.09.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - TuS Gerresheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Wersten 04 - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - AC Italia Hilden
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Türkgücü Ratingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Bosporus Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - VfL Benrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II
So., 14.09.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SV Wersten 04
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - FC Büderich II
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Unterbach
So., 14.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - TSV Urdenbach
So., 14.09.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SC Düsseldorf-West
So., 14.09.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - KSC Tesla 07