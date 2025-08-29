 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Türkgücü Ratingen will die Tabellenspitze behaupten.
Türkgücü Ratingen will die Tabellenspitze behaupten. – Foto: Steffen Pospich

KLA D: Spitzenreiter Türkgücü Ratingen empfängt Verfolger VfL Benrath

Kreisliga A Düsseldorf: Mit einem echten Spitzenspiel kann die Liga am 3. Spieltag für Spannung sorgen.

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Es ist an der Zeit für ein echtes Spitzenspiel in der Kreisliga A Düsseldorf. Am Sonntag empfängt Tabellenführer Türkgücü Ratingen den ebenfalls noch punktverlustfreien Verfolger VfL Benrath. Der FC Bosporus ist gegen den TSV Urdenbach im Einsatz und Wersten 04 spielt bei der DJK Tusa 06. Außerdem ist der AC Italia Hilden gegen den SC Unterbach um Einsatz und der TuS Gerresheim empfängt den FC Büderich II. Diese Partien gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 3

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:00

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:30

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:00

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
15:30live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:00live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:00

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:30

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
13:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
So., 07.09.25 12:15 Uhr FC Büderich II - DSC 99 Düsseldorf II
So., 07.09.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - TuS Gerresheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Wersten 04 - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - AC Italia Hilden
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Türkgücü Ratingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Bosporus Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - VfL Benrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II
So., 14.09.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SV Wersten 04
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - FC Büderich II
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Unterbach
So., 14.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - TSV Urdenbach
So., 14.09.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SC Düsseldorf-West
So., 14.09.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - KSC Tesla 07

