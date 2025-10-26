KLA D live: SC Unterbach will Tabellenführung weiter ausbauen

Die Kreisliga A Düsseldorf hat ein neues Gesicht an der Seitenlinie. Türkgücü Ratingen hat rund zwei Wochen nach der Trennung von Engin Kum einen neuen Trainer präsentiert. Ab sofort leitet Thorsten Ridder die Übungseinheiten der Ratinger. Gleich zu Beginn wartet mit Schwarz-Weiß Düsseldorf eine echte Herausforderung auf den 56-Jährigen. Spitzenreiter SC Unterbach trifft zudem auf das Schlusslicht vom SC West, die Sportfreunde Gerresheim sind beim ASV Tiefenbroich im Einsatz. Diese Begegnungen stehen am 11. Spieltag außerdem an.