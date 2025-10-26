 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der SC Unterbach will die Tabellenführung weiter ausbauen.
Der SC Unterbach will die Tabellenführung weiter ausbauen. – Foto: Dennis Kemmerling

KLA D live: SC Unterbach will Tabellenführung weiter ausbauen

Der SC Unterbach hat beim Schlusslicht SC West gute Chancen, seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auszubauen. Diese Begegnungen stehen in der Kreisliga A Düsseldorf außerdem an.

Die Kreisliga A Düsseldorf hat ein neues Gesicht an der Seitenlinie. Türkgücü Ratingen hat rund zwei Wochen nach der Trennung von Engin Kum einen neuen Trainer präsentiert. Ab sofort leitet Thorsten Ridder die Übungseinheiten der Ratinger. Gleich zu Beginn wartet mit Schwarz-Weiß Düsseldorf eine echte Herausforderung auf den 56-Jährigen. Spitzenreiter SC Unterbach trifft zudem auf das Schlusslicht vom SC West, die Sportfreunde Gerresheim sind beim ASV Tiefenbroich im Einsatz. Diese Begegnungen stehen am 11. Spieltag außerdem an.

So läuft Spieltag 11

Heute, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
13:00

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:30

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
15:30

Heute, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:30

Heute, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:00

Heute, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:15

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - TuS Gerresheim
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
So., 02.11.25 12:45 Uhr FC Büderich II - ASV Tiefenbroich
So., 02.11.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - VfL Benrath
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - SC Unterbach
So., 02.11.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - AC Italia Hilden
So., 02.11.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - Rot-Weiß Lintorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - TSV Urdenbach

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SV Wersten 04
So., 09.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - AC Italia Hilden
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Büderich II
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 09.11.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - DSC 99 Düsseldorf II
So., 09.11.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 09.11.25 15:30 Uhr SC Unterbach - KSC Tesla 07
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Benrath - Sportfreunde Gerresheim

