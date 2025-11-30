KLA D: Kantersiege am Sonntag, Tusa macht es zweistellig

Der SC West verliert in der Kreisliga A Düsseldorf immer weiter den Boden unter den Füßen. Am Freitagabend gab es ein echte Debakel gegen die Sportfreunde Gerresheim. Nach 90 Minuten war die 1:10-Niederlage perfekt. Einen Achtungserfolg im Abstiegskampf feierte derweil der TSV Urdenbach, der gegen Schwarz-Weiß 06 die Punkte teilte. Torreich ging es auch am Sonntag weiter.

Ein Achtungserfolg ist dem TSV Urdenbach im Duell gegen Schwarz-Weiß Düsseldorf gelungen. Beim 3:3 holten die Urdenbacher einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Zunächst aber war der Vorteil auf Seiten der Gäste. Lars Pöth sorgte mit einem Doppelpack für eine 2:0-Führung (21./37.), die Maximilian Best noch vor der Halbzeit verkürzen konnte (40.). Nach dem Seitenwechsel besorgte Best den Ausgleich (54.), doch wenig später ging der TSV erneut in Front. Albert Nehls traf zum 3:2 (68.). Urdenbach gab sich nicht auf und konnte in der fünften Minute der Nachspielzeit durch Angelo Catgiu den Ausgleich erzielen.

Einen rabenschwarzen Abend erwischte der SC West. Vor der trostlosen Kulisse von nur 22 Zuschauern gab es gegen die Sportfreunde Gerresheim eine krachende 1:10-Klatsche. Allein Faouzi El Makadmi erzielte fünf Treffer und zerlegte den SC fast im Alleingang. Den Torreigen eröffnete allerdings Timo Braun in der neunten Minute. Drei Treffer von El Makadmi und ein Tor von Christian Pira markierten den 5:0-Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Zwei weitere Buden von El Makadmi, der zweite Treffer von Pira sowie Treffer von Yassin Daou und Thomas Kroker sorgten für eine zweistellige Trefferanzahl. Tabellenplatz zwei ist den Gerresheimern damit vorerst sicher.

Nicht minder torreich endete der Spieltag am Sonntag. Die DJK Tusa machte es beim ASV Tiefenbroich zweistellig und gewann mit 10:1. Überragender Akteur war Dominic Abdel-Ahad, dem gleich sieben Torerfolge vergönnt waren. Tabellenführer SC Unterbach hat seine Hausaufgaben ebenfalls erfüllt und den FC Büderich II mit 4:1 bezwungen. Verfolger VfL Benrath zeigte sich indes besonders torhungrig und setzte sich gegen die zweite Mannschaft des DSC 99 klar mit 7:1 durch. Durch den 3:1-Sieg gegen den KSC Tesla ist der SV Wersten nun mitten drin im Verfolgerfeld.

Das sind die nächsten Spieltage

16. Spieltag

So., 07.12.25 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Düsseldorf-West

So., 07.12.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - KSC Tesla 07

So., 07.12.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Rot-Weiß Lintorf

So., 07.12.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach

So., 07.12.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - VfL Benrath

So., 07.12.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - FC Bosporus Düsseldorf

So., 07.12.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Unterbach

So., 07.12.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SV Wersten 04

So., 07.12.25 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - ASV Tiefenbroich



17. Spieltag

Do., 11.12.25 20:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Büderich II

So., 14.12.25 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Sportfreunde Gerresheim

So., 14.12.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 14.12.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - AC Italia Hilden

So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DSC 99 Düsseldorf II

So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 14.12.25 15:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Türkgücü Ratingen

So., 14.12.25 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - TuS Gerresheim