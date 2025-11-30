 2025-11-28T07:03:18.113Z

Faouzi El Makadmi hat gleich fünffach getroffen.
Faouzi El Makadmi hat gleich fünffach getroffen. – Foto: Michael Heinz Kelleners

KLA D: Achtungserfolg für Urdenbach, Debakel für den SC West

TSV Urdenbach eröffnet Kreisliga-Spieltag am Donnerstag. Das steht außerdem an.

Der SC West verliert in der Kreisliga A Düsseldorf immer weiter den Boden unter den Füßen. Am Freitagabend gab es ein echte Debakel gegen die Sportfreunde Gerresheim. Nach 90 Minuten war die 1:10-Niederlage perfekt. Einen Achtungserfolg im Abstiegskampf feierte derweil der TSV Urdenbach, der gegen Schwarz-Weiß 06 die Punkte teilte. Diese Partien stehen am Sonntag an.

So läuft Spieltag 15

Ein Achtungserfolg ist dem TSV Urdenbach im Duell gegen Schwarz-Weiß Düsseldorf gelungen. Beim 3:3 holten die Urdenbacher einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Zunächst aber war der Vorteil auf Seiten der Gäste. Lars Pöth sorgte mit einem Doppelpack für eine 2:0-Führung (21./37.), die Maximilian Best noch vor der Halbzeit verkürzen konnte (40.). Nach dem Seitenwechsel besorgte Best den Ausgleich (54.), doch wenig später ging der TSV erneut in Front. Albert Nehls traf zum 3:2 (68.). Urdenbach gab sich nicht auf und konnte in der fünften Minute der Nachspielzeit durch Angelo Catgiu den Ausgleich erzielen.

Einen rabenschwarzen Abend erwischte der SC West. Vor der trostlosen Kulisse von nur 22 Zuschauern gab es gegen die Sportfreunde Gerresheim eine krachende 1:10-Klatsche. Allein Faouzi El Makadmi erzielte fünf Treffer und zerlegte den SC fast im Alleingang. Den Torreigen eröffnete allerdings Timo Braun in der neunten Minute. Drei Treffer von El Makadmi und ein Tor von Christian Pira markierten den 5:0-Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Zwei weitere Buden von El Makadmi, der zweite Treffer von Pira sowie Treffer von Yassin Daou und Thomas Kroker sorgten für eine zweistellige Trefferanzahl. Tabellenplatz zwei ist den Gerresheimern damit vorerst sicher.

Das sind die nächsten Spieltage

