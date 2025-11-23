KLA BS: Tabellenführer Rimbach marschiert weiter

Bergstraße. Der FSV Rimbach darf sich als Gewinner des 17. Spieltags der A-Liga fühlen. Dank eines 3:1-Heimsiegs gegen Hofheim und des zeitgleichen 1:1 zwischen den Verfolgern Affolterbach und Aschbach baute der Spitzenreiter seine Position aus. Dagegen riss die kleine Siegesserie des SV/BSC Mörlenbach.

Der Tabellenführer benötigte 20 Minuten, um ins Spiel zu finden, übernahm dann aber gegen starke Hofheimer das Kommando. „Die Gäste haben sich auf das Verteidigen konzentriert und das auch gut gemacht“, so FSV-Sprecher Roland Rettig, der kurz vor der Pause einen Pfostentreffer von Feller notierte. Auch im zweiten Durchgang waren die Gastgeber besser, die Partie blieb aber lange offen. „Irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass noch etwas passieren kann und wir uns unserer Sache nicht sicher sein können“, beobachtete Rettig. Das 2:0 durch Jonas Olejniczak war dann aber die Entscheidung. Tore: 1:0 Feller (41.), 2:0 Olejniczak (79.), 3:0 Kohl (85.), 3:1 Baunach (88.). – Schiedsrichter: Hild (Groß-Umstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Plücker, Spies, Hechler/Klutkowsky.

Vor 300 Zuschauern waren die Gastgeber in Durchgang eins trotz des frühen Rückstands tonangebend, nach der Pause wurde Aschbach stärker. „Der TSV war die aktivere Mannschaft. Wir haben es nicht geschafft, das, was wir uns vorgenommen hatten, auf dem Platz umzusetzen“, erkannte SVA-Sprecher Arne Wilhelms: „Wir haben als Aufsteiger gegen eine starke Aschbacher Mannschaft einen Punkt geholt. Darüber sind wir sehr glücklich.“ Tore: 0:1 Dylan Bräse (9.), 1:1 Schäfer (24.). – Schiedsrichter: Di Gallo (Lorsch). – Zuschauer: 300. – Beste Spieler: Cosic/Pfeifer.

Der SV/BSC vermochte nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen. „Das war schon enttäuschend. Der Sieg der SG ist hochverdient. Bei uns wusste nur Torhüter Cort Pflüger zu überzeugen“, kritisierte SV/BSC-Sprecher Helmut Baumgärtner: „Insgesamt war das zu wenig. Wir hatten so gut wie keine Torchance.“ Tore: 0:1 Reinhard (35.), 0:2 Fischer (40.), 0:3 Rixecker (63.), 1:3 Walter (74.). – Schiedsrichter: Schmitz (Messel). – Zuschauer: 90. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Bartmann (SV/BSC, 66.) wegen Meckerns und Kiessler (SV/BSC, 87.) nach Foulspiel. – Beste Spieler: Pflüger, Julian Goderbauer/Jan Impe, Winkler, Rixecker.

Mit dem dritten Sieg in Folge arbeitet sich der FCO langsam aus dem Tabellenkeller. Dass der Erfolg verdient war, stand außer Frage. „Wir hatten die besseren Chancen und waren das aktivere Team. Lediglich kurz nach der Pause war Rodau für zehn Minuten druckvoller“, beobachtete Ober-Abtsteinachs Sprecher Michael Döringer. Tore: 1:0 Krüger (10.), 2:0 Fath (83.). – Schiedsrichter: Bechtold (Beerfelden). – Zuschauer: 180. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Trotz der Niederlage sah TSV-Sprecher Patrick Maeße positive Aspekte beim Schlusslicht. Zum einen zeigte Innenverteidiger Lennart Lindhorst eine „überragende Leistung“. Zum anderen gab es in der zweiten Hälfte eine kollektive Steigerung. Doch ein individueller Fehler bedeutete die Vorentscheidung. Tore: 0:1 Knaup (82.), 0:2 Piergallini (90.+3). – Zuschauer: 70. - Beste Spieler: Lindhorst, Ritter/geschlossene Leistung.