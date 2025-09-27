 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Herbstlicher Dauerregen statt Fußball: Die Partie in Hammelbach musste wegen unbespielbarem Platz abgesagt werden
Herbstlicher Dauerregen statt Fußball: Die Partie in Hammelbach musste wegen unbespielbarem Platz abgesagt werden – Foto: Marcel Eichholz

KLA Bergstraße: Regen, Personalsorgen und Derbyfieber

Spielabsagen und Verlegungen wirbeln den Spielplan kräftig durcheinander +++ Spitzenreiter Rimbach marschiert weiter, Ober-Abtsteinach setzt auf Routinier Hoppe

Bergstraße. In der A-Liga ist am Donnerstagabend die Begegnung zwischen der SG Hammelbach/Scharbach und dem FV Hofheim wegen Dauerregens abgesagt worden. „Die Drainage des Hammelbacher Kunstrasens hatte die Wassermassen nicht verkraftet. Deswegen mussten wir absagen“, erklärte SG-Trainer Oliver Zeug. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Verlegt auf den 16. Oktober wurde die Partie des VfR Fehlheim II gegen den TSV Hambach. Die Hambacher hatten wegen vieler personeller Probleme darum gebeten.

Do., 25.09.2025, 19:30 Uhr
SG Hammelbach/Scharbach
SG Hammelbach/ScharbachSG HaScha
FV Hofheim
FV HofheimFV Hofheim
Abgesagt

Morgen, 15:15 Uhr
SV Affolterbach
SV AffolterbachAffolterbach
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode II
Abgesagt

Ebenfalls personelle Sorgen hat die FSG Riedrode II. Für die Partie beim SV Affolterbach am Sonntag hätten lediglich elf Spieler zur Verfügung gestanden – darunter zwei Torhüter, wie Vorstandsmitglied Fabian Kreiling am Freitag sagte. Die Riedroder baten um Spielverlegung, die Odenwälder stimmten zu, obwohl am Sonntag beim SVA der„Tag in Tracht – das Oktoberschoppen“ über die Bühne geht. Ab 11 Uhr wird zünftig gefeiert, musikalisch von der Trachtenkapelle Kocherbach umrahmt und sportlich von den Heimspielen der ersten und zweiten Mannschaft. Die A-Liga-Partie gegen Riedrode fällt nun flach, nicht aber die D-Liga-Begegnung der Reserve gegen den SV Mittershausen. Diese wird um 13 Uhr angepfiffen.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Brandau/Gadernheim
SG Brandau/GadernheimSG Brandau/Gadernheim
SC Rodau
SC RodauSC Rodau
15:00

Somit stehen an diesem Spieltag lediglich vier Spiele in der A-Liga auf dem Programm. Dabei kämpft die SG Brandau/Gadernheim im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SC Rodau um den Anschluss ans obere Tabellendrittel. Nach zwei Niederlagen in Folge ist die SG auf Rang elf abgerutscht, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf Platz vier.

Morgen, 15:00 Uhr
TV Lampertheim
TV LampertheimLampertheim
FSV Blau-Weiß Rimbach
FSV Blau-Weiß RimbachFSV Rimbach
15:00

Bei Tabellenführer FSV Rimbach läuft es wie geschmiert. „Unsere Serie von acht Siegen spricht für sich“, freut sich Trainer Marcel Reibold, dass die FSV-Kicker seine Vorgaben auch beim 6:2 über Affolterbach umsetzten. „Das war eine starke Teamleistung“, so Reibold. So fahren die Rimbacher nun auch mit breiter Brust zum TV Lampertheim. Beim Gegner ist ihm nicht entgangen, dass er nach vielen Schwierigkeiten in der vergangenen Saison nun einen ordentlichen Start hingelegt. „Die haben erst einmal verloren“, stellt Reibold, der um die Leistungsträger Robin Hechler und Amir Duric bangt, voller Anerkennung fest.

André Hoppe kehrt beim FCO ins Tor zurück

Morgen, 15:00 Uhr
SV/BSC Mörlenbach
SV/BSC MörlenbachMörlenbach
FC Ober-Abtsteinach
FC Ober-AbtsteinachOber-Abtst.
15:00

Da wendete sich die personelle Situation beim FC Ober-Abtsteinach vor dem Spiel gegen den TV Lampertheim deutlich zum Besseren, doch auch in dieser Begegnung klappte es nicht mit dem ersten Saisonsieg. Nun müssen die Ober-Abtsteinacher nach Mörlenbach. „Das ist ein Derby bei einem physisch starken Gegner“, merkt FCO-Spielausschussvorsitzender Sebastian Trenkwald an, doch seine Mannschaft sei in der Lage, auch Mörlenbach etwas mitzunehmen. Bei einem solchen Vorhaben ist es gut, nun auf Torhüter André Hoppe zurückgreifen zu können, denn der steht nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Simon Roth im Spiel gegen Affolterbach nun wieder zwischen den Pfosten. „Das wird wohl noch bis zur Winterpause so sein. André ist zwar schon 41, doch er verfügt noch über eine enorm gute Qualität“, lobt Trenkwald den Schlussmann, mit dem er einst selbst zahlreiche Spiele im FCO-Trikot bestritt.

