KLA Bergstraße: Das Warten hat ein Ende

Kreis Bergstraße. Erstmals wieder A-Liga-Luft schnuppert am Sonntag (15 Uhr) die SG Hammelbachbach/Scharbach, die ihre Visitenkarte bei der SG Brandau/Gadernheim abgibt. „Das ist gleich ein richtig schwerer Brocken“, stönt Hammelbachs Trainer Oliver Zeug und zählt den Auswärtsgegner zum Geheimfavoriten.

Brandau/Gadernheim, so sieht es Zeug, sei eine spiel- und kampfstarke Truppe. „Die SG hat nicht umsonst 8:4 gegen Auerbach II gewonnen. Mit Menges, Knaup und Böhm verfügt sie über ein gutes Trio in der Offensive. Und neben Böhm bringen auch Braun und Raschke Erfahrung aus der Gruppenliga mit“, sagt Zeug.

Nach der „interessanten Aufgabe zum Auftakt“ wisse seine SG Hammelbach/Scharbach immerhin, wo sie nach der „langen und zerfahrenen Vorbereitung“ stehe. „Wir freuen uns endlich, dass es losgeht und wenn wir aus Gadernheim etwas Zählbares mitnehmen können, wäre ich bereits zufrieden“, so Zeug.

„Wir brauchen uns nicht entschuldigen, dass die SV Affolterbach ihre Chancen nicht verwertet hat. Ich kann mit dem 3:1 sehr gut leben“, blickt Aschbachs Trainer Thomas Baucsek auf den Derbysieg zurück. Wenn seine Elf nun am Sonntag (14 Uhr) beim TV Lampertheim spielt – aufgrund des Familientags beim TVL wurde die Begegnung vorverlegt –, hat sie etwas gut zu machen: Am 13. März verlor der TSV eben dort mit 0:1 und ebnete dem FC Starkenburgia Heppenheim damit den Weg zur Meisterschaft.

Personell wird es bei Aschbach einige Änderungen geben. David Minuth, Nils Helfrich, Frank Hirschhausen und Lars Fleischer rücken zwar in den Erstmannschaftskader auf, dafür fallen Miguel Maurizio (Sperre) und Anas Sanori (Verdacht auf Bänderriss) aus. „Ich erwarte eine extrem heiße Partie, sodass unseren Körpern einiges abverlangt wird. Wir müssen gut vorbereitet nach Lampertheim fahren“, so Baucsek. Der ist übrigens mit dem Saisonstart seiner Mannschaft vollauf zufrieden: „Hätte mir im Vorfeld jemand gesagt, dass wir vier Punkte holen würden, hätte ich das sofort unterschrieben. Nun bin ich erneut optimistisch“

Aus den Aufsteigern aus dem Jahr 2023 ist etwas geworden: Sowohl die FSG Riedrode II als auch der FV Hofheim wissen sich in der Kreisliga A zu behaupten. Wenn nun die FSG den alten Ried-Rivalen empfängt, rechnet Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling wieder mit einem engen Spiel.

„Nachdem die beiden Begegnungen in der Vorsaison unentschieden ausgingen, haben wir nun hoffentlich einmal das bessere Ende für uns“. So wie beim TSV Hambach, wo die FSG einen 0:2-Rückstand in einem 4:2-Erfolg umwandelte. „Unsere Mannschaft hat Moral bewiesen und ist gut in die neue Saison gestartet. Das freut gerade unseren Trainer Tomislav Tadijan, der nun von seinem Urlaub zurückgekehrt ist“, hofft Kreiling gegen den starken Gegner Hofheim abermals punkten zu können.

TSV Hambach nach Fehlstart nur Außenseiter

Nach dem missratenen Saisonstart bleibt dem TSV Hambach bei der TG Trösel nur die Außenseiterrolle. „Ich will aber dennoch aus Trösel etwas Zählbares mitnehmen“, sagt TSV-Trainer Marco John, der von „fleißigen“ Trainingseinheiten seiner Spieler spricht. „Außerdem sind wir personell gut bestückt. Wir sind heiß auf die Begegnung“, so John.

„Wir müssen alles investieren, dass wir die Punkte im Tal behalten“, sagt Uwe Engert, der Trainer der TG Jahn Trösel, der aber die Hambacher nach wie vor für eine gute Truppe hält.



Die Partien im Überblick: