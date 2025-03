KLA Bergstarße: Respekt vor Reserven

Bergstraße. Ist der Kampf um die Meisterschaft in der Kreisoberliga Bergstraße schon so gut wie entschieden, so geht es eine Klasse tiefer wesentlich spannender zu. Ob der TSV Aschbach am Ende auf Platz eins stehen wird, der FC Starkenburgia Heppenheim oder doch eine andere Mannschaft, ist noch lange nicht entschieden.