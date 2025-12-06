KLA: Aufsteiger-Duell in Brüggen, Bezirksliga-Absteiger mit Topspiel

Am Sonntag geht die Kreisliga A Kempen & Krefeld in die vorletzte Runde vor der Winterpause: Nachdem der TSV Meerbusch III und Verfolger VfR Fischeln II im direkten Duell eröffnen, gastiert Ligaschlusslicht TuS Gellep beim zehn Punkte besser dastehenden Mitaufsteiger TuRa Brüggen II. Parallel stehen sich die beiden Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen und VfL Willich gegenüber, während Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld und Verfolger TSV Kaldenkirchen favorisiert in ihre Heimspiele gehen.
MATCH-14299734]
17. Spieltag
12.12.25 SC Niederkrüchten - SSV Strümp
14.12.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Rhenania Hinsbeck
14.12.25 SC Schiefbahn - TSV Meerbusch III
14.12.25 DJK VfL Willich - Hülser SV
14.12.25 TuS Gellep - VfB Uerdingen
14.12.25 TSV Krefeld-Bockum II - FC Hellas Krefeld
14.12.25 SC Waldniel - TSV Kaldenkirchen
14.12.25 SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld
18. Spieltag
30.01.26 Hülser SV - TuS Gellep
01.02.26 VfR Krefeld-Fischeln II - Anadolu Türkspor Krefeld
01.02.26 TuRa Brüggen II - SSV Strümp
01.02.26 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Kaldenkirchen
01.02.26 SC Schiefbahn - SC Rhenania Hinsbeck
01.02.26 SC Waldniel - TSV Meerbusch III
01.02.26 DJK VfL Willich - FC Hellas Krefeld
01.02.26 SC Viktoria 07 Anrath - SC Niederkrüchten