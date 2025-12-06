 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Uerdingen empfängt Mitabsteiger Willich.
Uerdingen empfängt Mitabsteiger Willich. – Foto: Ralph Görtz

KLA: Aufsteiger-Duell in Brüggen, Bezirksliga-Absteiger mit Topspiel

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Mit dem Aufeinandertreffen zwischen den Kellerkindern TSV Meerbusch III und VfR Fischeln II fällt am Sonntag der Startschuss für den 16. Spieltag. Anschließend folgt unter anderem das Vefolgerduell zwischen dem VfB Uerdingen und dem VfL Willich.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Am Sonntag geht die Kreisliga A Kempen & Krefeld in die vorletzte Runde vor der Winterpause: Nachdem der TSV Meerbusch III und Verfolger VfR Fischeln II im direkten Duell eröffnen, gastiert Ligaschlusslicht TuS Gellep beim zehn Punkte besser dastehenden Mitaufsteiger TuRa Brüggen II. Parallel stehen sich die beiden Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen und VfL Willich gegenüber, während Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld und Verfolger TSV Kaldenkirchen favorisiert in ihre Heimspiele gehen.

Jetzt in Folge 14 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

______________

Kreisliga A Kempen & Krefeld: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Kreisliga A Kempen & Krefeld

Das ist der 16. Spieltag:

Morgen, 12:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
12:00

Morgen, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
13:00live

Morgen, 14:15 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
14:15

Morgen, 14:15 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
14:15

Morgen, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:15live

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
15:30

MATCH-14299734]

____

Das sind die nächsten Spieltage:

17. Spieltag
12.12.25 SC Niederkrüchten - SSV Strümp
14.12.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Rhenania Hinsbeck
14.12.25 SC Schiefbahn - TSV Meerbusch III
14.12.25 DJK VfL Willich - Hülser SV
14.12.25 TuS Gellep - VfB Uerdingen
14.12.25 TSV Krefeld-Bockum II - FC Hellas Krefeld
14.12.25 SC Waldniel - TSV Kaldenkirchen
14.12.25 SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld

18. Spieltag
30.01.26 Hülser SV - TuS Gellep
01.02.26 VfR Krefeld-Fischeln II - Anadolu Türkspor Krefeld
01.02.26 TuRa Brüggen II - SSV Strümp
01.02.26 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Kaldenkirchen
01.02.26 SC Schiefbahn - SC Rhenania Hinsbeck
01.02.26 SC Waldniel - TSV Meerbusch III
01.02.26 DJK VfL Willich - FC Hellas Krefeld
01.02.26 SC Viktoria 07 Anrath - SC Niederkrüchten

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

Aufrufe: 06.12.2025, 08:30 Uhr
Tom KunzeAutor