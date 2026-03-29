KLA: Auch Trösel hält Rimbach nicht auf

Patrick Fellers Sprint aus dem Mittelfeld stoppen die Tröseler Mika Dunemann und Torhüter Patrick Doering mit vereinten Kräften. Spitzenreiter FSV Rimbach ließ sich dennoch nicht aufhalten, feierte mit dem 4:2 seinen zehnten Heimsieg im elften Spiel. – Foto: Jährling

Bergstraße. Drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der A-Liga sicherte sich der TSV Hambach, der Brandau/Gadernheim 3:2 bezwang. Nach zuletzt drei sieglosen Spielen feierte der TSV Aschbach beim 2:0 über Fehlheim II wieder einen dreifachen Punktgewinn. Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer FSV Rimbach und dem Dritten TG Jahn Trösel entschieden die Rimbacher mit 4:2 für sich.

Die abstiegsbedrohten Gäste sicherten sich einen verdienten Punkt. „Auerbach hat das richtig gut gemacht und sich auch die ein oder andere Chance erspielt“, beobachtete Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling. Als Tom Keil zehn Minuten nach der Pause Gelb-Rot sah, sah es nicht gut aus für die Gastgeber. „In Unterzahl haben wir es aber besser gemacht als zuvor“, erkannte Kreiling, der Gelegenheiten für seine Mannschaft durch Sinisia Pitlovic und Luka Stier sah, Letzterer traf den Pfosten. Riedrodes Bester, Julien Fechtig, traf zum Endstand. Tore: 0:1 Ayyildiz (11.), 1:1 Fechtig (75.). – Schiedsrichter: Krause (Ober-Beerbach). – Zuschauer: 60. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Keil (FSG, 54.) nach wiederholtem Foulspiel. – Beste Spieler: Fechtig/Klevis Gashi.

Die Gastgeber hatten genügend Chancen, das Derby schon vor der Pause für sich zu entscheiden. „In der ersten Hälfte hatten wir bestimmt vier glasklare Gelegenheiten. Insgesamt gesehen waren wir die bessere Mannschaft und hätten gewinnen müssen“, ärgerte sich FCO-Sprecher Michael Döringer. Tore: 0:1 Ajdin Pudic (60., Foulelfmeter), 1:1 Beckenbach (67.). – Schiedsrichter: Alex (Fischbachtal). – Zuschauer: 350. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Sattler (SVA, 80.), Foulspiel. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Es war nicht nur auf dem Papier ein Topspiel. „Trösel war ein richtig starker Gegner, der uns das Leben schwer gemacht hat“, lobte FSV-Sprecher Roland Rettig. Nicht so gut waren die Rimbacher hingegen auf den Schiedsrichter zu sprechen, der zwei Rimbacher Tore aberkannte, „die aus meiner Sicht regulär waren“. Am Ende ging der Rimbacher Erfolg aber in Ordnung, weil die Gastgeber diesen Tick zielstrebiger waren. Tore: 1:0 Feller (2.), 1:1 Kocabiyik (18.), 2:1 Feller (20.), 3:1 Janis Zielonkowski (45.+1), 3:2 Tomczyk (70.), 4:2 Weis (84.). – Schiedsrichter: Schwaier (Riedrode). – Zuschauer: 170. – Beste Spieler: Janis Zielonkowski, Feller/Böltz, Tomczyk.

Nach weniger erfolgreichen Wochen feierten die Aschbacher wieder einen Dreier. Und der ging in Ordnung. „Wir haben unsere Chancen gut genutzt, Druck erzeugt und eine gute kämpferische Leistung gezeigt“, freute sich TSV-Sprecherin Gabi Vetter, der es zudem gefiel, wie Spielertrainer Thomas Baucsek und Carsten Weihrauch Ruhe in das Aschbacher Spiel brachten. Tore: 1:0 Weihrauch (42.), 2:0 Oberle (89.). – Schiedsrichter: Mucha (Sensbachtal). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Oberle/geschlossene Leistung.

Reinhard Wolff war nach dem so wichtigen Heimsieg erleichtert. Der Abteilungsleiter hatte vor allem in der ersten Halbzeit eine richtig starke Leistung des Schlusslichtes gesehen. „Das war schon nahezu perfekt. Wir haben unsere Chancen genutzt“, lobte Wolff, der aber schon ahnte, dass es im zweiten Durchgang nicht so weiter gehen würde: „Mit diesem 3:0 im Rücken haben wir uns immer mehr in die Defensive zurückgezogen. Das war auch gefährlich, weil die Gäste doch enormen Druck erzeugten.“ Aber erst in der Nachspielzeit fiel der 2:3-Anschlusstreffer. „Hätte das Spiel noch ein bisschen länger gedauert, hätte es wirklich nochmals eng werden können“, sagte Wolff. So standen am Ende zwei Erkenntnisse: Der TSV kann noch gewinnen. Und: „Wir gehen mit Interimstrainer Andreas Davidowicz in die restlichen Spiele der Saison. Mit Andre Gehrig, der ihn als Co-Trainer unterstützt, sind wir auf diesen Positionen gut aufgestellt“, ist sich Wolff sicher. Tore: 1:0 Nicolas Fetsch (7.), 2:0 Florian Schäfer (21.), 3:0 Nicolas Fetsch (30.), 3:1 Böhm (61.), 3:2 Ritzert (90.+1). – Schiedsrichter: Fox (Walldorf). – Zuschauer: 100. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Raschke (SG, 87.) wegen Meckerns. – Beste Spieler: Nicolas Fetsch, Sebastian Fetsch, Rettig/Böhm.

Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner sprach von einem Punktgewinn, der in der Endabrechnung noch wichtig sein könnte. Dass es dem SV/BSC gelang, einen 0:2-Pausenrückstand zu egalisieren, gefiel ihm zudem. „In den ersten zehn Minuten haben wir das richtig gut gemacht. Die restlichen 35 Minuten der ersten Halbzeit waren die Gäste besser “, betonte Baumgärtner, dem die Leistungssteigerung des SV/BSC in den zweiten 45 Minuten gefiel. Tore: 0:1 Blaser (10.), 0:2 Baunach (40.), 1:2 Julian Goderbauer (57.), 2:2 Fries (61.). – Schiedsrichter: Klotz (Rockenau). – Zuschauer: 55. – Beste Spieler: Kiessler, Fries/Baunach, Kaltenecker.

Sebastian Kutschera war der Mann des Tages aufseiten des TVL: Der 32-Jährige erzielte seine Saisontore Nummer sieben bis zehn. Knackpunkt war aus Sicht von SC-Trainer Ludwig Brenner, „dass wir in den entscheidenden Situationen Fehler gemacht haben, die Lampertheim ausgenutzt hat. Es war einfach ein verkorkstes Spiel.“ Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Kutschera (38., 40. Foulelfmeter, 48.), 1:3 Maik Müller (65./Foulelfmeter), 1:4 Kutschera (75.), 1:5 Reiche (88.). – Zuschauer: 70. – Bester TV-Spieler: Kutschera.





