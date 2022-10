KL5: SC Egenbüttel II gewinnt Topspiel und stürmt an die Spitze SCE-Trainer Mario Schacht: „Der Matchplan wurde von der ersten Sekunde an 1A umgesetzt“

Die SV Blankenese hatte bis zu diesem Aufeinandertreffen in der laufenden Saison noch kein Duell verloren. Und das obwohl bereits der zwölfte Spieltag anstand. Folgerichtig führte das Team der Trainer Ramon Sagebiel und Matthias Timm die Kreisliga 5 an. Doch direkt dahinter lauerte die Truppe des SC Egenbüttel II, die bis dato erst eine Niederlage hinnehmen musste. Es standen sich also zwei Teams gegenüber, die völlig zurecht zu den diesjährigen Spitzenmannschaften des Klassements gehören. Ein jeder erhoffte sich also ein sehr unterhaltsames Duell und ein jeder bekam dann auch ein sehr unterhaltsames Duell. Dabei starteten vor allem die Gäste sofort gut in die Partie. Sie zogen ihr Spiel auf und stemmten sich körperlich in die Zweikämpfe. Zwei gute Chancen in der Anfangsphase ließen die Mannen von Coach Mario Schacht allerdings liegen. Diesbezüglich zeigten sich die Hausherren tatsächlich effektiver. Denn mit dem ersten wirklichen Torschuss der SV Blankenese traf Laurenz Schnoor in der 18. Minute aus 20 Metern zum 1:0 in die Maschen. Das Tor fiel zu dem Zeitpunkt etwas überraschend, da die Gäste eigentlich das dominierende Team waren. Das sind sie aber auch trotz des Gegentreffers bis zur Pause weiterhin geblieben. In der 34. Minute kam es dann zu einem Foulspiel. Der angreifende Egenbütteler Andreas Kappler wurde von hinten aus dem Gleichgewicht gebracht, was einen Foulelfmeter nach sich zog. Alexander Levern blieb cool und glich vom Punkt aus.



Das Spiel war nun also wieder offen und die Gäste versuchten den Zwischenstand gänzlich zu drehen. Die Mannschaft des SC Egenbüttel II zeigte sich agiler und gerade auch in den Zweikämpfen stabiler. Sie drückten auf den nächsten Treffer. Und dann, kurz vor dem Pausenpfiff, passierte es: Ein abgefälschter Schuss von Alexander Levern landete zum 2:1 für die Gäste im Netz. Damit schnürte der Egenbütteler in der 44. Minute seinen Doppelpack und ließ seine Mannschaft beruhigter in die Halbzeit gehen. Allerdings war der Gang in die Kabine dann doch nicht ganz so beruhigt. Denn auf dem Weg in die Katakomben kam es zu einem Wortgefecht zwischen dem Blankeneser Leon Boltz und seinem Gegenspieler Andreas Kappler. Dabei sollen Worte gefallen sein, die Schiedsrichter Aref Babaei Mehr (SC Eilbek), der sich in unmittelbarer Nähe befand, so nicht im Raum stehen lassen konnte. Beide Akteure sahen deshalb in dem Moment den gelben Karton. Da Leon Boltz allerdings schon mit gelb vorbelastet war, sah der SVB-Spieler die gelb-rote Karte und brauchte erst gar nicht mehr zum Wiederanpfiff auf dem Platz erscheinen. Die Blankeneser mussten demnach in personeller Unterzahl weitermachen. Und das gegen einen bis dahin stark aufspielenden SC Egenbüttel II.



Spannung bis zum Schluss

Die Gäste schienen nun so richtig im Vorteil zu sein. Doch, obwohl die Mannschaft der SV Blankenese mit einem Mann weniger aus den Katakomben kam, war sie es, die sich nach dem Wiederanpfiff zunächst spielbestimmend zeigte. Es schien fast so, als wären die Gastgeber nach dem Platzverweis mit einer „Jetzt-Erst-Recht-Power“ auf das Feld zurückgekehrt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzten die Blankeneser alles daran, den Zwischenstand wieder auszugleichen. Und das sollte ihnen dann auch gelingen. Doch der Treffer von Jan Ole Holst zum 2:2 in der 57. Minute, dem ein schöner Steckpass vorausging, war dann auch der Startschuss für ein munteres Hin- und Her. Denn der Jubel der Gastgeber über dieses Tor war gerade erst ausgeklungen, da gelang es den SCE-Kickern erneut in Führung zu gehen. Nur drei Zeigerumdrehungen nach dem Ausgleich setzte sich der Egenbütteler Paul Moritz auf der Außenbahn sehr gut durch, spielte einen scharfen Querpass ins Zentrum, wo sich Felix Krenzien perfekt positionierte, um das Leder aus fünf Metern ins halbleere Tor zu schieben. Die Gäste führten mit 3:2, aber auch das sollte nicht lange anhalten. Denn nicht mal 120 Sekunden später klingelte es schon wieder auf der anderen Seite. Laurenz Schnoor markierte für die Hausherren seinen Doppelpack und traf aus dem Gewühl heraus zum 3:3 Ausgleich.



Mittlerweile hatte das Duell der Spitzenteams den Höhepunkt erreicht. Die Zuschauer wurden bestens unterhalten. Sie sahen eine Partie, die in der Tat auch gar nicht von so vielen Unterbrechungen, sondern eher von einem angenehmen Spielfluss geprägt war. Beide Mannschaften zeigten, welch hohe Qualität sie in ihren Reihen besitzen. Doch die Schlussphase sollte den Gästen gehören. Einen lang getretenen Freistoß verlängerte Maximilian Meyer in der Gefahrenzone auf Alexander Levern, der schließlich zum 3:2 für den SC Egenbüttel II traf und sich mit seinem Dreierpack in die Geschichtsbücher seines Teams eintrug. Er brachte den SCE II tatsächlich noch einmal auf die Siegerstraße. Allerdings blieb es weiter spannend. Denn die Truppe der SV Blankenese spielte auch dann noch immer weiter auf Sieg. Und um die Besonderheit noch mal zu erwähnen: Trotz personeller Unterzahl. Dadurch ergaben sich allerdings auch Räume für die Gäste, die in der Nachspielzeit tatsächlich dann auch noch den Deckel draufpackten, als der erst kurz zuvor eingewechselte Tim Selent einen langen Ball mit dem Kopf auf Paul Moritz weiterleitete, der aus 16 Metern zum 5:3 traf. Der Jubel bei den Gästen war riesig und das Spiel dann kurz darauf auch bald vorbei. Dass SCE-Akteur Christian Tews fast mit der letzten Aktion des Spiels noch mit gelb-rot vom Platz musste, war schließlich nur noch eine Randerscheinung. Der SC Egenbüttel II schaffte es tatsächlich, der SV Blankenese die erste Saisonniederlage einzuschenken. Und nicht nur das! Das Team von Trainer Mario Schacht übernahm damit auch die Tabellenführung.



SCE-Trainer Mario Schacht: „Da geht was. Das spürt Jeder“

Der Egenbütteler Coach war nach der Partie voll des Lobes für sein Team: „Wir haben uns vorgenommen, körperlich zu spielen. Das heißt nicht, dass wir unfair agieren wollten. Aber wir wussten, dass wir körperliche Vorteile gegenüber Blankenese haben. Wir wollten konzentriert in die Zweikämpfe gehen und das haben wir auch gemacht. Wir wollten vermehrt mit langen Bällen spielen, weil wir eben auch die großen Spieler haben. Ab der ersten Minute ist unser Matchplan aufgegangen. Blankenese ist eine junge und wirklich spielstarke Truppe. Dem konnten wir aber mit unserer Zweikampfstärke entgegenwirken.“ Auf die gute Leistung seiner Mannschaft und die nun erreichte Tabellenführung angesprochen, vertiefte Trainer Mario Schacht seine Schwärmerei: „In unserem Team merkt man richtig, dass da was Tolles entsteht. Da geht was. Das spürt Jeder. Und deshalb sind wir, und das wissen wir auch, für jeden Gegner unangenehm. Eben weil wir diese echt gute Mischung aus sehr erfahrenen und jungen Spielern in der Mannschaft haben. Wir besitzen ein klares Spielverständnis. Auch bei diesem Spiel wurde mein ganz klar vorgegebener Matchplan 1A umgesetzt. Das muss auch mal gesagt werden. Deswegen haben wir uns den Sieg verdient. Wir sind auch stolz darauf, was wir jetzt erstmal für den Moment erreicht haben. Aber eine Saison ist lang und es gibt in unserer Liga fünf, sechs Teams, die oben mitspielen können. Trotzdem nehmen wir das selbstverständlich gerne mit, dass wir da auch dazugehören. Spätestens jetzt wissen das auch alle, weshalb es für uns nicht einfacher wird. Das Gute ist aber, dass wir über einen breiten Kader verfügen. Es ist mein fünftes Jahr beim SC Egenbüttel II und ich hatte noch nie so eine gute Mischung und so eine hohe Qualität zusammen.“



Für den frischgebackenen Spitzenreiter geht es als Nächstes am kommenden Freitag, den 28. Oktober 2022 um 19:30 Uhr im Heimspiel gegen den FC Union Tornesch III. Und auch die SV Blankenese hat als nächstes wieder ein Heimspiel. Ebenfalls am kommenden Freitag gegen den Harburger TB II. Parallel zur Partie des SC Egenbüttel II.