KL1: Garching vor Bezirksliga - Feldmoching zittert

– Foto: Bruno Haelke

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison spitzt sich die Lage in der Kreisliga 1 dramatisch zu. Während an der Spitze die Vorentscheidung gefallen ist, wird der Kampf um den Klassenerhalt zum echten Nervenkrieg.

Der FC Türk Sport Garching (1.) dominiert das Geschehen. Mit 60 Punkten aus 22 Spielen und einer makellosen Bilanz ohne Niederlage stehen die Zeichen klar auf Meisterschaft und direktem Aufstieg in die Bezirksliga. Der SV Lohhof (2.) ist der einzige verbliebene Verfolger, müsste aber auf ein historisches Straucheln der Garchinger hoffen. Für Lohhof geht es nun primär darum, den Relegationsplatz zur Bezirksliga gegen den drittplatzierten SV Olympiadorf (49 Punkte) abzusichern.

In der Kreisliga 1 herrscht im Keller nackte Panik, da bereits der 11. Platz die Abstiegsrelegationbedeutet. Für die Teams ab Platz 10 geht es um den direkten Verbleib in der Liga:

SV Weichs (10.): Mit 22 Punkten belegt Weichs aktuell den ersten Nicht-Relegationsplatz. Ein Ausrutscher gegen das Schlusslicht Arnbach könnte jedoch das bittere Abrutschen in die Relegationszone bedeuten.

SpVgg Feldmoching (11.): Die Feldmochinger befinden sich in einer hochgradig gefährlichen Lage. Auf dem ersten Relegationsplatz liegend, wartet ein „Horror-Programm“ zum Abschluss: Spiele gegen den Spitzenreiter Garching und den Tabellenzweiten Lohhof. Um den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga noch zu sichern, muss die SpVgg gegen die Top-Teams der Liga über sich hinauswachsen.

TSV Moosach-Hartmannshofen (12.): Das Team besetzt den zweiten Relegationsrang. Durch das Nachholspiele gegen Garching haben sie noch mehr Gelegenheiten einzugreifen, stehen aber unter enormem Zeit- und Ergebnisdruck.

VfR Garching II (13.) & TSV Arnbach (14.): Für diese beiden Teams geht es nur noch darum, den direkten Abstieg zu verhindern und zumindest die Relegationsplätze (11 oder 12) zu erreichen. Arnbach setzt dabei auf drei aufeinanderfolgende Heimspiele, um das rettende Ufer doch noch irgendwie in Sichtweite zu bekommen.

Fazit: Während Türk Sport Garching den Aufstieg in die Bezirksliga bereits vor Augen hat, wird der Kampf um den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga am 26. Spieltag wohl erst in der letzten Minute entschieden. Besonders die SpVgg Feldmoching steht vor der Zerreißprobe.