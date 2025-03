KL Süd:Topduell Rosenberg vs. Rieden - zweiter Versuch

Die Fans in Rosenberg hatten sich gleich zum Start in die Restrückrunde auf ein "Schmankerl" gefreut, das für das letzten Wochenende geplante Spitzenspiel von Gastgeber TuS (3./37) gegen den aktuell zweitplatzierten Bezirksligaabsteiger 1. FC Rieden (2./42) wurde aufgrund schlechter Platzverhältnisse jedoch abgesagt. Heute Abend um 19 Uhr ist es so weit, das Topduell der Kreisliga Süd wird angepfiffen. Dabei könnte sich die Elf des Trainerduos Bäumler/Becker mit einem Dreier seinem Gegner bis auf zwei Zähler nähern, während die Elf aus dem Vilstal ebenfalls auf Sieg spielen wird, um an dem am Wochenende Federn lassenden Primus "Upo" dranzubleiben und um einen Mitstreiter um die ganz vorderen Plätze vermutlich vorentscheidend zu distanzieren.