KL Süd: Top-Fünf haben einen Dreier fest am Plan

Im ersten Match nach der Winterpause schlüpft der 1. FC Rieden (in Schwarz) gegen den SV Köfering (helles Trikot) in die Rolle des hohen Favoriten. – Foto: Richard Weigert

Nach drei vorgezogenen Nachholpartien am zurückliegenden Wochenende startet die Kreisliga Süd planmässig mit vollem Programm in ihre Restrückrunde. Die Ausgangslage am oberen Rand der Tabelle verspricht mächtig Spannung bis Anfang Mai, vor dem Auftaktspiel am Samstag in Rosenberg liegen fünf Teams eng aneinander gereiht auf den vorderen Rängen und liefern sich einen packenden Kampf um die begehrten Plätze 1 und 2. In Runde 19 nun haben alle fünf Ambitionierten Aufgaben vor der Brust, die erfolgreich absolviert werden müssen, um nicht gleich zum Start wertvolles Punktegut abzuschenken. Da man nach langer Pause und möglicher wetterbedingter Einschränkungen während der Vorbereitung noch nicht so richtig weiß, ob man eine erforderliche gute Frühform auf den Platz bringt, sind Überraschungen nicht unmöglich.

FC-Coach Tim Schlesinger: "Der Tabellenstand spiegelt aus meiner Sicht nicht die tatsächliche Stärke des TuS/WE Hirschau wider. Wer gegen alle fünf Top-Teams der Liga punkten kann, bringt definitiv Qualität und Widerstandsfähigkeit mit – das macht sie zu einem anspruchsvollen Gegner. Für uns ist klar: Volle Konzentration und kein Unterschätzen."

Zweites Heimspiel für die Ostler in Folge, durch den Auftaktsieg gegen Vilseck hat man endgültig den Blick nach oben gerichtet. Mit dem Gast aus der Kaolinstadt erwartet man einen in Abstiegsgefahr schwebenden Gegner, der sicherlich um einen jeden Grashalm des Spielfeldes kämpfen wird, um wichtiges Zählbares mitzunehmen.

Vor einer von je her unangenehmen Aufgabe steht Primus SV Raigering (1./36) am Edelsfelder Hahnenkamm, wo der FC (10./19) dem Favoriten zu gerne ein Bein stellen möchte. Die beiden punktgleichen ersten Verfolger der Panduren, der TuS Rosenberg (2./34 - gegen Schmidmühlen) und die DJK Ursensollen (3./34 - in Vilseck) stehen vor anspruchsvollen Aufgaben, in den sie aber - selbstredend - drei Zähler auf der Agenda haben. In die Rolle eines hohen Favoriten schlüpfen der TSV Königstein (4./32 - in Luhe-Wildenau) und der 1. FC Rieden (5./32 - gegen Köfering) im Duell mit zwei Teams, die auf den Abstiegsrängen überwintert haben. Da ist ein Dreier für beide einfach Pflicht, unterschätzen darf man die "Kellerkinder" jedoch keinesfalls.

Hirschaus Spielertrainer Andreas Meyer: "Nach der Winterpause wissen wir nicht wo wir stehen. Die Vorbereitung war durchwachsen. Es waren Höhen und Tiefen dabei. Mit Weiden-Ost II erwartet uns eine junge Mannschaft, welche bereits letzte Woche wieder mit einem Nachholspiel in die Punkterunde eingestiegen ist und somit schon wieder im Rhythmus ist. Nichtsdestotrotz wollen wir alles in die Waagschale werfen und mit etwas Zählbarem wieder nach Hause fahren."

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr ASV Haselmühl Haselmühl SV Freudenberg Freudenberg 15:00 PUSH

Trotz der Niederlage war man beim ASV mit dem Auftritt in Ursensollen nicht unzufrieden. Gegen den erstmals eingreifenden Gegner will man an des Gezeigte anknüpfen, dabei vor allem eigene Fehler minimieren. Den SVF erwartet ein mit dem Rücken zur Wand stehender Gastgeber, der im Daseinskampf sicherlich alles raushauen wird, was er im Tank hat. Dennoch reist die Neiß-Elf nach Haselmühl, um den vollen Ertrag mitzunehmen.

ASV-Trainer Dominik Schuster: "Gegen Freudenberg werden wir kämpferisch und läuferisch voll da sein müssen, um die Punkte bei uns zu lassen. Fehler des Gegners müssen konsequenter ausgenutzt, sowie eigene so weit wie möglich vermieden werden. Wie Freudenberg wirklich drauf ist, wird sich erst im Laufe des Spiels zeigen. Wir werden es annehmen, wie es kommt und versuchen, zuhause zu punkten."

Florian Neiß, SVF-Coach: "Wir hatten eine gute Vorbereitung, sind grundsätzlich heiß, dass es jetzt wieder losgeht. Personell ist die Lage allerdings aufgrund von Verletzungen und Skifahrern sehr angespannt. Trotzdem fahren wir nach Haselmühl, um drei Punkte zu holen."

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FV 1921 Vilseck FV Vilseck DJK Ursensollen DJK Ursensollen 15:00 PUSH

Unzufriedenheit herrschte in Vilseck nach dem Auftritt am letzten Wochenende im Weidener Osten. Will man nicht von einem kompletten Fehlstart ins neue Jahr sprechen müssen, muss gegen den starken Aufsteiger eine erhebliche Steigerung her. Auch bei der DJK lief im ersten Match nach der Winterpause gegen Haselmühl noch nicht alles so, wie man es sich wünscht, am Ende blieben die Punkte aber in Ursensollen. Bei den auf Wiedergutmachung sinnende Garnisonsstädter will man das Gaspedal etwas mehr durchdrücken. Mindestziel ist ein Punkt, geht mehr, greift man gerne zu. Tobias Graßler, FVV-Spielercoach: "Rückblickend auf letzte Woche sollte jeder verstanden haben, was man mit Leidenschaft und Mentalität erreichen kann. Daher gilt es, sich auf die Grundtugenden des Fußballs zu konzentrieren - denn Ursensollen wird genau diese Punkte mitbringen." DJK-Spielertrainer Thomas Kotzbauer: "Beim Bezirksliga-Absteiger aus Vilseck erwartet uns eine sehr schwere Aufgabe. Im Vergleich zur letzten Woche müssen wir definitiv eine Schippe drauflegen und über die gesamte Spielzeit hinweg konzentriert auftreten. Gleichzeitig können wir befreit aufspielen und wollen unser Bestes geben. Unser Ziel ist es, auch aus Vilseck etwas Zählbares mitzunehmen - im Idealfall natürlich drei Punkte."

Morgen, 15:00 Uhr TuS Rosenberg Rosenberg SV Schmidmühlen Schmidmühlen 15:00 PUSH

Mit dem in der "Crunchtime" der Partie sichergestellten Auswärtsdreier in Köfering hat der TuS einen perfekten Start ins neue Jahr hingelegt, der Lohn dafür war das Vorstossen auf Rang 2. Gegen die Gäste aus dem Vilstal soll dieser natürlich verteidigt werden, wohlwissend, dass die Greger-Elf in der Fremde eine schärfere Klinge schlägt, als zuhause. Der SVS greift erstmals ins Geschehen ein, weiß um die große Herausforderung, die wartet. Um den Keil zu den hinteren Plätzen dicker werden zu lassen, hofft man auf eine Überraschung in Form eines Zählers. Rosenbergs Spielercoach Dennis Kramer: "Zum ersten Heimspiel 2026 dürfen wir den SV Schmidmühlen begrüßen. Nachdem wir am letzten Wochenende erfolgreich gestartet sind, wollen wir am am Samstag natürlich nachlegen. Dass das sicherlich ein hartes Stück Arbeit wird, ist uns allen klar. Schmidmühlen ist eine sehr robuste Mannschaft, die definitiv Qualität auf den Platz bringen wird. Letztendlich ist es aber ein Heimspiel und das soll gewonnen werden. Wir werden gut vorbereitet sein und die Aufgabe konzentriert angehen, um am Ende die Punkte bei uns zu behalten." SVS-Spielertrainer Alex Greger: "Zum Auftakt nach der Winterpause müssen wir gleich zu einer Spitzenmannschaft nach Rosenberg, die natürlich um den Aufstieg mitspielen möchte. Der TuS verfügt in der Offensive und Defensive über hohe Qualität und ist klar der Favorit. Außerdem haben sie den Vorteil, letzte Woche schon erfolgreich begonnen zu haben. Trotzdem wollen wir versuchen - wie schon im Hinspiel - ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen und nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."

Zum ersten Heimspiel nach der Winterpause erwartet der 1. FC Rieden am Sonntag um 15.30 Uhr den Tabellenletzten aus Köfering. Die Schützlinge von Trainer Christian Helleder stehen mit dem Rücken zur Wand und haben bisher in siebzehn Begegnungen nur einen Sieg (3:2 gegen Haselmühl) erzielen können. Mit nur 7 Punkten auf der Habenseite ist der Abstand zum rettenden Ufer schon auf 10 Zähler angewachsen. Aufgeben ist für die Amberger Vorstädter aber keine Option, zudem in der Winterpause 5 Neuzugänge dazugewonnen werden konnten, darunter auch zwei junge U21-Spieler vom FC Amberg. Das Auftaktmatch 2026 ging für die Köferinger zuhause mit 0:3 gegen den TuS Rosenberg klar verloren, doch 79 Minuten war man ein ebenbürtiger Gegner und hielt ein 0:0-Remis. Erst dann brachen bei den Gastgebern die Dämme und man fing sich noch drei späte Gegentreffer ein. Der 1. FC Rieden, der den Abgang von Youssef El Mankouchi (beruflich nach Italien) zu beklagen hat, ist durch die Nachholspiel-Erfolge von Rosenberg und Ursensollen zwischenzeitlich auf Rang 5 abgerutscht. Mit einem Spiel weniger (Nachholtermin des Spiels gegen den TSV Königstein ist der 1. April, Anstoß 19.00 Uhr) ist ein Dreier Pflicht, damit man den Kontakt zur Tabellenspitze nicht verliert. Außerdem hat man mit dem Schlusslicht noch eine Rechnung vom Hinspiel offen, wo die Vilstaler nicht über eine 2:2-Punkteteilung hinaus kamen. Die Vorbereitung war ohne einen einzigen Sieg sehr schwierig und durchwachsen. (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR) Nach dem TuS Rosenberg wartet mit dem FCR gleich der nächste Hochkaräter auf die Helleder-Elf. In der Rolle als "Underdog" reist man ins Vilstal, will dabei an die Leistung anknüpfen, die man bis zur 80. Minute gegen Rosenberg gezeigt hat. Wozu es dann reicht, werden die 90 und ein paar mehr Minuten zeigen. SVK-Übungsleiter Christian Helleder: "Beim 1. FC Rieden, der sich im oberen Drittel befindet, müssen wir trotz allem wieder die nötige Motivation finden, um nicht unter die Räder zu kommen. Wir geben nicht auf. Nach unserem letzten Spiel kommen zu unserer misslichen Lage noch Verletzungen dazu. Das Schlimmste, was wir machen können, ist, den Strohhalm loszulassen. Rieden ist natürlich der absolute Favorit gegen uns, wir hoffen aber, dass ein Spiel mal auf unserer Seite ist. Dass in Rieden eine sehr große Herausforderung auf uns wartet, ist uns natürlich völlig bewusst."

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr FC Edelsfeld Edelsfeld SV Raigering SV Raigering 15:15 PUSH

Großkampftag am Hahnenkamm, der Tabellenführer aus Raigering gibt seine Visitenkarte ab, dem der FCE einen großen Kampf liefern will. Um den Abstand zur Gefahrenzone zu vergrößern, hofft man im einheimischen Lager, dem Favoriten zumindest einen Punkt abzuringen. Die Gäste wissen um die schon immer heikle Aufgabe in Edelsfeld, vertrauen dabei auf ihre eigenen Qualitäten und wollen sich keine Blöße geben. Ein Dreier steht am Plan. Punkt. FCE-Coach Martin Dehling: "Gleich zum ersten Spiel nach der Winterpause gastiert der Tabellenführer am Hahnenkamm. Da wir jeden Punkt benötigen, um nicht auf einen Relegationsplatz zurückzufallen, werden wir natürlich alles versuchen, auch gegen die Panduren zu punkten. Dass uns mit Kohl und Träger verletzungs- und krankheitsbedingt zwei Kreativkräfte fehlen, macht die Sache für uns sicher nicht leichter. Deshalb bauen wir wieder auf die Unterstützung unserer zahlreichen Zuschauer - und vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung." Martin Kratzer, Trainer des Ligaprimus: "Das erste Spiel nach einer langen Punktspielpause ist immer besonders schwierig. Edelsfeld braucht Punkte, genauso wie wir, also herrscht Druck auf beiden Seiten. Die Spielweise, Spielart und das System wird natürlich stark davon abhängig sein, auf welchem Platz wir spielen. Es gibt ja drei zur Auswahl am Hahnenkamm. Wir müssen auf alles vorbereitet sein und meine Mannschaft muss alles akzeptieren. Ich persönlich freue mich auf das Spiel und hoffe auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans."